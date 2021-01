LIVE Milan-Juventus 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: Castillejo impegna con un tiro da buona posizione Szczesny!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11′ Frabotta dalla distanza sfiora la traversa.

9′ Errore di Bentancur che lascia il pallone in area di rigore, Castillejo impegna Szczesny.

7′ Tiro al volo di Calabria dal limite che finisce fuori.

5′ Leao prova il tiro dalla distanza, pallone che finisce debolmente lontano dai pali.

3′ Subito Frabotta mette in mezzo per Dybala che prova il tiro di piatto ma trova il corpo di un difensore del Milan.

1′ Inizia la partita!

20.43 Entrano in campo le due squadre, tra poco si parte!

20.40 La Juventus sull’esterno destro sceglie Frabotta, preferito a Demiral terzino bloccato.

20.37 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre, sale l’attesa per il match.

20.34 Dopo il 4-2 dello scorso luglio, il Milan potrebbe vincere due partite di fila in Serie A contro la Juventus per la prima volta dal 2010, quando sulla panchina rossonera c’era Leonardo.

20.31 Milan e Juventus non si affrontano in Serie A con i rossoneri davanti ai bianconeri in classifica dal novembre 2015. In quell’occasione tuttavia, i bianconeri trovarono il successo per 1-0 grazie alla rete di Paulo Dybala.

20.28 L’ultimo pareggio tra Milan e Juventus in Serie A risale al febbraio 2012 (1-1, Nocerino e Matri in gol): da allora tre vittorie rossonere e 13 dei bianconeri.

20.25

20.22 Il Milan ha segnato almeno due gol in 17 partite consecutive di Serie A: nella storia dei cinque maggiori campionati europei solo tre squadre hanno fatto meglio. Il Bayern Monaco (20 nel 2014), il Barcellona (18 nel 2013 e nel 2006 e 19 nel 1948) e il Manchester United (22 nel 1959).

20.19 Il Milan va a segno da 17 partite interne consecutive di Serie A, record per i rossoneri dal 2010 (19 tra le gestioni Leonardo e Allegri): risale a esattamente un anno fa l’ultima partita interna senza gol per i rossoneri (6 gennaio 2020, 0-0 contro la Sampdoria).

20.16 Dopo il 4-0 al Tardini contro il Parma, la Juventus potrebbe tenere la porta inviolata per due trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal settembre 2019 ovvero nelle prime due gare esterne della gestione Sarri.

20.13 Il 41% delle vittorie del Milan negli anni 2000 in Serie A è arrivato con Andrea Pirlo in campo (167 su 407). Inoltre, da ex contro i rossoneri, lo juventino Pirlo ha ottenuto cinque successi in sette precedenti in Serie A (1 pareggio e 1 sconfitta).

20.10 Contro il Benevento, Rafael Leao è diventato il secondo straniero più giovane a raggiungere 10 gol con il Milan in Serie A (21 anni, 207 giorni) dopo Alexandre Pato (19 anni, 19 giorni).

20.07 Leao ha preso parte a sette reti in questo campionato in 11 match (quattro centri, tre assist), eguagliando il bottino della scorsa stagione con 20 presenze in meno.

20.04 Il 64% dei gol di Cristiano Ronaldo in questa Serie A è stato segnato in trasferta (9/14): è la sua percentuale più alta in una singola stagione da quando milita nei cinque maggiori campionati europei.

20.01

19.58 Paulo Dybala ha segnato 7 reti in 11 sfide di Serie A contro il Milan, anche se non ha mai trovato il gol a San Siro contro i rossoneri con la maglia della Juventus.

19.55 Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Calabria, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Leao. All. Pioli

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

19.50 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale del big match Milan-Juventus del campionato di Serie A 2020-21.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Milan-Juventus match della Serie A Tim 2020-21, sfida fondamentale per i bianconeri che affrontano la capolista del campionato.

Senza Morata infortunato e Alex Sandro e Cuadrado positivi al Covid-19, Andrea Pirlo costretto a fare a meno di loro in vista del big match di San Siro contro il Milan. Nonostante la lieve febbre dei giorni scorsi Dybala sarà regolarmente al fianco di Ronaldo a comporre il tandem d’attacco. In mezzo al campo confermato Chiesa sulla destra con Bentancur sicuro del posto in mezzo assieme a uno fra Rabiot, favorito, e Arthur e Ramsey, avanti su McKennie, a sinistra. Davanti a Szczesny, retroguardia con Danilo a sinistra, Bonucci e De Ligt centrali e Demiral adattato sulla destra, in vantaggio su Frabotta.

Il Milan per la grande partita contro la Juventus non recupera nessuno degli infortunati. Pioli dovrà fare a meno di Ibrahimovic in attacco, vicino al rientro ma non ancora pronto per giocare. Fuori pure Bennacer, Gabbia e Saelemaekers, mentre Tonali salterà il match per squalifica (rosso contro il Benevento) e al suo posto giocherà Calabria accanto a Kessiè. L’unica vera buona notizia è il ritorno di Theo Hernández dopo il turno di stop. Confermato Leao punta e Hauge a sinistra mentre Castillejo si gioca un posto da titolare con Diaz a destra. In porta Donnarumma con Romagnoli difensore centrale, fuori per Covid-19 anche Krunic e Rebic.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Milan-Juventus, partita valevole per la Serie A Tim 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.