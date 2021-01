LIVE Juventus-Genoa 3-2, Coppa Italia in DIRETTA: highlights e pagelle. Rafia manda i bianconeri ai quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

PAGELLE GENOA: Paleari 7; Goldaniga 6,5, Bani 6,5, Dumbravanu 6- (97′ Males 5); Ghiglione 6, Lerager 6, Rovella 6, Melegoni 6,5 (106′ Radovanovic 5,5), Czyborra 7 (112′ Eyango SV); Scamacca 5, Pjaca 5,5.

PAGELLE JUVENTUS: Buffon 5,5; Demiral 6 (65′ Danilo 6,5), Dragusin 6,5, Chiellini 6,5 (65′ Bonucci 6), Bernardeschi 6; Wesley 5,5 (88′ Ronaldo 6), Arthur 6, Bentancur 5 (46’Rabiot 6,5), Portanova 5,5 (77′ Rafia 7); Kulusevski 7, Morata 6,5. Allenatore: Andrea Pirlo.

Vittoria sofferta della Juventus contro il Genoa. I bianconeri vanno avanti per 2-0 con i gol di Kulusevski e Morata dopo 23 minuti, ma i grifoni non sono domi e accorciano con Czyborra al 27′ e trovano il pari con un gran gol di Melegoni. Ai supplementari è il giovane Rafia a risolvere la sfida e a mandare i campioni d’Italia ai quarti di finale

FINISCE QUI! LA JUVENTUS VINCE 3-2 E VA AI QUARTI DI FINALE!

120′ Morata guadagna una punizione vitale. Un minuto di recupero, intanto arriva il giallo per Bernardeschi

120′ Lancio lungo per Scamacca che controlla il pallone, Danilo però gli soffia la sfera.

119′ Giallo di Rovella per un pestone su Rafia. Il Genoa non ne ha più

118′ Ronaldo commette fallo su Bani

116′ Giallo per Bani, che entra in maniera pericolosa su Dragusin

114′ Lerager! Prova la conclusione da fuori il danese, è calcio d’angolo. Poi il Genoa non riesce ad ottenere nulla dal corner

112′ Cambio Genoa: entra Eyango per Czyborra

111′ Paleari! Ancora su Kulusevski! Recupera palla il centrocampista della Juventus su passaggio suicida di Rovella, si accentra e conclude: Paleari dice no!

110′ Lerager tiene a galla il Genoa! Ronaldo conduce il contropiede e assiste Kulusevski, lo svedese si aggiusta il pallone ma al momento del tiro viene scippato dal centrocampista rossoblu!

108′ Radovanovic! Vicinissimo al pareggio! Angolo di Rovella, spizza Goldaniga che la mette sul secondo palo dove c’è Radovanovic, il pallone supera Buffon ma Arthur salva tutto sulla linea!

107′ Il Genoa prova a reagire. Cross di Ghiglione, Danilo spedisce in angolo

INIZIA IL SECONDO TEMPO

Cambio per il Genoa, entra Ivan Radovanovic al posto di Melegoni.

FINISCE IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE, JUVENTUS AVANTI 3-2 SUL GENOA

105′ GOL DELLA JUVENTUS! HA SEGNATO RAFIA! GENOA ALLE CORDE, AZIONE INSISTITA SULLA SINISTRA CON RONALDO CHE INNESCA MORATA. IL PALLONE RIMANE IN AREA PICCOLA, ARRIVA PER PRIMO RAFIA CHE CON L’AIUTO DEI TOCCHI DI BANI E LERAGER SEGNA IL SORPASSO!

103′ Ronaldo non arriva sul pallone! Calcio d’angolo, spizzata di testa verso il secondo palo ma il portoghese non impatta il pallone

101′ La Juventus tenta il giro palla, Rabiot prova a servire Rafia sulla corsa ma Bani copre bene l’uscita di Paleari.

99′ Rabiot innesca Bernardeschi per il cross, Paleari arriva sul pallone in presa plastica

98′ Il Genoa prova a ripartire, passaggio troppo lungo per Scamacca.

97′ Primo cambio per il Genoa, dentro Males per Dumbravanu. Cambia schema il Genoa, inserendo un esterno e passando alla difesa a 4

96′ Rabiot! Il francese arriva prima di tutti di testa, ma Paleari è reattivo! Poi il francese non inquadra lo specchio sulla ribattuta

95′ Kulusevski conquista un calcio d’angolo

94′ Morata! Squadre allungate, si va nella metà campo del Genoa, lo spagnolo prova la conclusione e Paleari gli nega la gioia della doppietta

93′ Scamacca tenta la conclusione da posizione defilata, Bernardeschi mette in angolo

92′ Prova il cross in mezzo Kulusevski, senza fortuna. La Juventus si lamenta per un tocco di mano di Rovella, Chiffi fa proseguire. Poi tenta la conclusione Rafia, senza fortuna

COMINCIA IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

FINISCE QUI! SI VA AI SUPPLEMENTARI!

93′ Prova ad andare direttamente in porta Ronaldo, pallone alto.

92′ Cristiano Ronaldo guadagna una punizione da posizione defilata

90′ Tre minuti di recupero

90′ Si fa subito sentire Ronaldo, ma Bani copre bene sul portoghese

88′ Kulusevski è l’ultimo a provarci, tenta di sfondare a destra ma guadagna solo un angolo. Intanto entra Ronaldo per Wesley

86′ Squadre allungate, Morata si defila sulla sinistra e prova a crossare: rimpallo con Bani, l’ultimo tocco è del bianconero.

83′ Calcio d’angolo per il Genoa, Dumbravanu non inquadra la porta. Intanto Ronaldo sta mettendo gli scarpini, probabilmente entrerà per questo finale

82′ La Juventus non riesce a trovare spazi, attento il Genoa ora

80′ Prova a costruire sulla destra il Genoa, Bonucci lascia sfilare sul fondo

77′ Cambio per la Juventus, entra Rafia per Portanova

74′ GOL DI MELEGONI! PAREGGIO DEL GENOA! MERAVIGLIOSO GOL DEL GIOCATORE USCITO DAL VIVAIO DELL’ATALANTA, CHE PESCA UN CROSS DI GHIGLIONE FUORI AREA, SI AGGIUSTA IL PALLONE E SEGNA CON UN GRAN TIRO A GIRO SUL SECONDO PALO!

73′ Bernardeschi mette un cross invitante dalla sinistra, allontana Dumbravanu

71′ Bernardeschi! Prova la conclusione dal cuore dell’area, deviata da un difensore.

69′ Scamacca ci prova direttamente da punizione, palla altissima

68′ Il Genoa prova ad affacciarsi in avanti. Danilo colpisce il pallone con la mano, punizione dai 28 metri per i rossoblu.

66′ Cross di Goldaniga che viene rimesso in mezzo da Czyborra: libera la difesa bianconera

64′ Doppio cambio per la Juventus. Fuori Chiellini e Demiral, entrano Bonucci e Danilo.

62′ La Juventus recupera il pallone su Rovella, parte il 3 contro 2; Morata fa tutto da solo in maniera egoista, prova la conclusione che viene deviata in angolo

61′ Melegoni cerca Ghiglione con un cambio di gioco, attento Bernardeschi che mette in rimessa laterale

58′ Cross di Wesley, arriva nella zona di Ghiglione che preferisce rinviare in rimessa laterale

56′ Buon break del Genoa con Czyborra innescato da Dumbravanu. Il belga poi si ferma e prova ad assistere Pjaca, pallone che si perde sul fondo.

53′ Pjaca! Traversa! Il croato prende palla, ubriaca con due doppi passi Arthur e conclude da fuori, palla sul montante!

52′ Kulusevski fa tutto da solo, ma si incarta al momento della conclusione e trova Dumbravanu sulla sua strada

52′ Cross in mezzo di Ghiglione, allontana Demiral

49′ Morata pericoloso! Due contro due per la Juventus, Morata servito sulla sinistra. Lo spagnolo ubriaca di finte Bani e conclude sul primo palo, attento Paleari!

48′ Possesso prolungato della Juventus, che però porta ad un nulla di fatto

SI RICOMINCIA

Sta per ricominciare il secondo tempo. Un cambio per la Juventus: esce Bentancur, entra in campo Rabiot

Partita frizzante, sbloccata da Kulusevski dopo 90 secondi. La Juventus sembra padrone del campo e sembra chiudere i conti con Morata, ma al 29′ Czyborra ridà vita al Genoa. Due reti annullate ai padroni di casa con Arthur e Portanova

FINISCE IL PRIMO TEMPO, JUVENTUS-GENOA 2-1

44′ Rete annullata a Portanova! La Juve riparte in contropiede dopo l’angolo, Morata serve Portanova che batte Paleari ma è oltre la linea dei difensori

43′ Punizione dalla trequarti per il Genoa, tocco di un difensore e calcio d’angolo. Non ci sarà recupero.

41′ Cartellino giallo per Ghiglione, entrato parecchio duro su Manolo Portanova

38′ Kulusevski! Supera Dumbravanu su un pallone difficile ma non riesce a toccare il pallone quel tanto che basta per beffare Paleari

36′ Lerager! Batti e ribatti in area, poi ci prova il centrocampista spedendo il pallone oltre il montante

34′ Bernardeschi prova la conclusione da fuori area, palla altissima.

33′ Segna la Juventus, ma è fuorigioco! Arthur spedisce la palla in rete, ma Morata, autore dell’assist, è in fuorigioco su una respinta difettosa di Paleari

30′ Juventus vicina al 3-1! Contropiede bianconero, la palla arriva a Bernardeschi e Paleari si oppone di fianco! Poi c’è gioco pericoloso su Goldaniga

29′ Ammonito Dumbravanu per una sbracciata su Kulusevski

26′ GOL DEL GENOA! HA SEGNATO CZYBORRA! CROSS DALLA DESTRA DI GHIGLIONE, IL BELGA ARRIVA DI TESTA IN TUFFO ANTICIPANDO WESLEY, BUFFON TOCCA MA NON EVITA LA RETE!

25′ Giallo per Bentancur, che interviene in ritardo su Rovella

23′ 2-0 JUVENTUS, GOL DI MORATA! LANCIO DI BENTANCUR PER KULUSEVSKI, LO SVEDESE SERVE DI PRIMA LO SPAGNOLO CHE SI INVOLA VERSO L’AREA E BATTE PALEARI SUL SUO PALO!

22′ Break di Dragusin in zona centrale, scarica il pallone che arriva a Bernardeschi, il suo cross si perde nella difesa genoana

19′ Dragusin prova a innescare Kulusevski, troppo lungo il suo filtrante

17′ Kulusevski ancora pericoloso! Serpentina dello svedese, trova lo spazio per il tiro di destro ma Bani si oppone mandando in angolo

16′ Morata riceve il filtrante in area e tenta la conclusione da posizione improbabile, respinge di piede Paleari.

14′ Paleari! Si oppone a Kulusevski! Lo svedese si invola in area lanciandosi sul filo del fuorigioco, apre il piatto sinistro ma l’ex portiere del Cittadella si supera!

13′ Czyborra prova il filtrante sulla sinistra per Melegoni, pallone fra le braccia di Buffon

10′ Finisce a terra Bernardeschi su un intervento assai ruvido, ma puntuale, di Dumbravanu, difensore moldavo classe 2001.

9′ Wesley! Ci prova con una conclusione rasoterra appena dentro l’area, blocca a terra Paleari.

8′ Bernardeschi va sul secondo palo, Demiral arriva di testa in corsa ma non inquadra la porta

7′ Pressing alto della Juventus. Czyborra arriva in ritardo sulla palla e commette fallo su Chiellini. Bernardeschi sul pallone

6′ Morata arriva in area, interviene il giovane Dumbravanu in scivolata: prima il pallone, sarà calcio d’angolo

5′ Prova la conclusione Scamacca, neutralizzata da Demiral

4′ Strappo centrale di Kulusevski, fermato fallosamente da Rovella, prossimo bianconero.

3′ Prova a reagire il Genoa, cross di Cyzborra deviato in angolo da Bernardeschi

Gran filtrante di Chiellini che serve lo svedese in area e batte Paleari con un rigore in movimento

2′ IMMEDIATO VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! HA SEGNATO KULUSEVSKI!

COMINCIA LA PARTITA! CALCIO D’INIZIO PER LA JUVENTUS

20.42 Stanno scendendo in campo i ventidue giocatori impegnati in questa sfida

20.40 Nella prossima giornata di campionato il Genoa sarà impegnato in casa dell’Atalanta, mentre la Juventus sarà impegnata nel big match contro l’Inter

20.35 L’arbitro del match sarà il signor Chiffi di Padova, con Di Vuolo e Palermo assistenti e Sozza quarto ufficiale. Dagli ottavi di finale presente anche il VAR, composto da Abisso e Ranghetti.

20.30 Genoa che pare rivitalizzato dalla cura Ballardini, con 7 punti nelle 4 partite da lui dirette. I grifoni sono in questo momento fuori dalla zona retrocessione.

20.25 La Juventus ha iniziato ottimamente il suo 2021, con tre vittorie in tre partite e 10 gol segnati.

20.20 Partita speciale per Gianluca Scamacca: l’attaccante di proprietà del Sassuolo è sotto la lente d’ingrandimento della Juventus, che potrebbe pensare a lui come nuovo attaccante.

20.15 Davide Ballardini conferma invece il suo 3-5-2, schierando una formazione molto simile a quella titolare. In avanti Pjaca con Scamacca, a centrocampo trova spazio Melegoni.

20.10 Turnover per Andrea Pirlo, che fa riposare Cristiano Ronaldo. In campo tanti giovani come Dragusin, Chiellini, Gasolina Wesley e Portanova; si rivede Chiellini in mezzo alla difesa, Bernardeschi nell’inedito ruolo di terzino, mentre in avanti ci sono Kulusevski e Morata

20.05 Arriva anche la formazione ufficiale per gli ospiti:

Genoa (3-5-2): Paleari; Goldaniga, Bani, Dumbravanu; Ghiglione, Lerager, Rovella, Melegoni, Czyborra; Scamacca, Pjaca. Allenatore: Davide Ballardini.

20.00 Intanto ecco la formazione ufficiale della Juventus:

Juventus (4-4-2): Buffon; Demiral, Dragusin, Chiellini, Bernardeschi; Wesley, Arthur, Bentancur, Portanova; Kulusevski, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.

19.55 Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Genoa, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia, giunta all’edizione numero 74 della sua storia.

Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Genoa, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia, giunta all'edizione numero 74 della sua storia. Le due squadre si giocano l'accesso al turno successivo all'Allianz Stadium di Torino, dove la vincitrice affronterà una tra Sassuolo e Spal.

Il pronostico è ovviamente tutto dalla parte dei bianconeri guidati da Andrea Pirlo, che settimana dopo settimana stanno finalmente prendendo le misure a questo campionato iniziando il 2021 con tre vittorie consecutive. Per la sfida di quest’oggi però il fu regista della Nazionale e della Juventus stessa dovrà inventarsi qualcosa, con Paulo Dybala fuori gioco e Alvaro Morata che potrebbe venire preservato per la sfida di domenica contro l’Inter. Per questo si profila un undici titolare al di fuori dall’ordinario: in porta può trovare spazio Gigi Buffon, mentre in difesa potrebbe vedersi la coppia Demiral-Chiellini. Può ritrovare spazio Bernardeschi, mentre c’è curiosità su chi verrà schierato in avanti: ad ora Cristiano Ronaldo sembra sicuro del posto, ma Pirlo potrebbe concedergli un turno di riposo visto l’importante match della domenica, danno una chance in avanti a Dejan Kulusevski. Scalpita il giovane Da Graca.

Il Genoa ha ripreso a marciare con Davide Ballardini in panchina. Sette punti nelle ultime quattro partite e rossoblu fuori dalla zona retrocessione; ora il grifone vorrà giocare un tiro mancino ai bianconeri. Probabile 3-5-2 con gli ospiti, con Marchetti tra i pali e Goldaniga in mezzo alla difesa; a centrocampo altamente improbabile un impiego di Kevin Strootman, con i documenti che non sono ancora pervenuti all’Olympique Marsiglia, mentre in avanti l’uomo che attrarrà più attenzioni è Gianluca Scamacca, uno dei candidati per il ruolo di quarta punta alla Juventus. Può riposare l’uzbeko Shomurodov.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Genoa, gara valida per gli ottavi di finale 2020-2021 di calcio. Si giocherà all’Allianz Stadium di Torino con calcio d’inizio previsto per le ore 20.45, buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-4-1-1): Buffon; Danilo, Demiral, Chiellini, Frabotta; Bernardeschi, Rabiot, Bentancur, Portanova; Kulusevski; Ronaldo. All. Pirlo

Genoa (3-5-1-1): Marchetti; Masiello, Goldaniga, Bani; Ghiglione, Sturaro, Radovanovic, Behrami, Criscito; Pjaca; Scamacca. All. Ballardini

Foto: Lapresse