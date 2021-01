CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

37′ Ancora Ronaldo da fuori, questa volta con il destro, conclusione centrale, blocca Handanovic.

36′ GIALLO JUVENTUS! Bonucci entra in ritardo su Lautaro e riceve il primo cartellino di serata.

35′ La Juventus esercita il possesso senza però affrettare i tempi di gioco, dieci minuti a fine primo tempo.

34′ Fallo in attacco commesso da Morata su Brozovic, punizione Inter.

33′ Ronaldo prova a liberare il sinistro dalla lunga distanza, pallone alto.

32′ Calano i ritmi in questo momento a San Siro con l’Inter in vantaggio in virtù del goal messo a segno da Vidal al 12′ su assist di Barella.

31′ LAUTARO! Lukaku riceve e lavora un pallone da Bastoni e tocca per il “Toro” che calcia con il destro dal limite, pallone di poco largo.

30′ Bastoni protegge un pallone su Chiesa accompagnandolo in rimessa dal fondo dopo un’azione prolungata dei bianconeri.

29′ Traversone dalla destra di un giocatore bianconero messo fuori da Hakimi in due tempi.

28′ Possesso Juventus con Bonucci ad impostare la manovra offensiva.

27′ La difesa dell’Inter riesce nel disimpegno sugli sviluppi della punizione dalla destra battuta da Bentancur.

26′ Fallo in scivolata di Vidal su Ronaldo, solo un richiamo verbale da parte dell’arbitro Doveri nei confronti del cileno.

25′ Possesso palla Inter 51%-Juventus 49%, tiri in porta 2-1, angoli 1-0.

24′ OCCASIONE INTER! Contropiede dei nerazzurri guidato da Barella che serve Lukaku, il belga va in progressione e conclude con un sinistro a giro dal limite, Szczesny si distende e respinge in tuffo, sul tap-in Lautaro manda alto con il sinistro a porta vuota.

23′ Arrivati a metà del primo tempo, Inter-Juventus 1-0, 12′ Vidal.

22′ Traversone di prima di Ronaldo dalla destra, Skriniar anticipa Morata in area di rigore, prova ad uscire ora la squadra di Andrea Pirlo.

21′ Morata va a prendersi un prezioso fallo nella propria metà campo da Brozovic permettendo ai suoi di risalire e rifiatare.

20′ Circolazione di palla da parte dei giocatori dell’Inter.

19′ BROZOVIC! Sugli sviluppi del corner il croato arriva a concludere da fuori area, blocca a terra Szczesny.

18′ Angolo in favore dell’Inter.

17′ Attacca ora l’Inter, fallo commesso da Danilo su Lautaro Martinez.

15′ ANCORA VIDAL! Altra occasione sui piedi del cileno dopo il goal del vantaggio di pochi minuti fa, Hakimi sfonda sulla destra e serve a rimorchio Lautaro che liscia, il pallone viene raccolto dall’ex Barcellona che però spara altissimo.

13′ Proprio Vidal, il cileno trova il suo primo goal in stagione nella sfida più attesa, quella contro la sua ex squadra, cross dalla destra di Barella dopo una sterzata e incornata del numero 22 che prende il tempo a Danilo e batte Szczesny portando avanti i nerazzurri. Inter-Juventus 1-0.

12′ ARTUROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO VIDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLL, INTER IN VANTAGGIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!

11′ Goal di Ronaldo annullato per fuorigioco di Chiesa.

10′ Fallo commesso da Vidal a centrocampo su Ronaldo, punizione in favore della Juventus.

9′ Imposta da dietro la squadra di Pirlo da con Bonucci.

8′ Possesso palla da parte dei giocatori della Juventus.

7′ Brozovic va direttamente in porta cercando di aggirare la barriera con il destro, pallone largo.

6′ Fallo di Bonucci su Hakimi, punizione Inter dai 35 metri in posizione centrale.

5′ Cross di Morata dalla destra a cercare Ronaldo in area, mette fuori Skriniar di testa in anticipo.

4′ Inter aggressiva in queste battute iniziali del match. Pressing alto da parte degli uomini di Conte.

3′ Riparte il gioco con Bonucci regolarmente in campo.

2′ Gioco fermo con Bonucci a terra, il centrale viterbese ha accusato un problema agli occhi probabilmente per causa del fumo dei fuochi d’artificio che ora sono cessati.

1′ Il primo pallone del match è per la Juventus, intanto fuori dallo stadio non cessano i fuochi seppur meno fragorosi rispetto a qualche minuto fa.

INIZIA LA PARTITA!

20.48 L’arbitro Doveri sta attendendo il termine dei fuochi per fischiare l’inizio del match.

20.47 Fuochi d’artificio che vengono sparati fuori da San Siro!

20.44 Squadre in campo, tra pochissimo il calcio d’inizio!

20.42 ARBITRO: Daniele Doveri di Roma 1.

ASSISTENTI: Ciro Carbone di Napoli e Giorgio Peretti di Verona.

IV UOMO: Fabio Maresca di Napoli.

VAR: Gianpaolo Calvarese di Teramo.

AVAR: Stefano Alassio di Imperia.

20.39 Quello di stasera è il 175° “Derby D’Italia” in Serie A, 84 le vittorie della Juventus contro le 46 dell’Inter, 44 i pareggi.

20.36 I giocatori della Juventus in fase di riscaldamento:

20.33 Immagini del pre-partita dai social dell’Inter:

20.31 Antonio Conte affronterà di nuovo il suo passato questa sera a San Siro, il tecnico salentino non ha mai vinto contro la Juventus da allenatore dopo aver indossato la maglia bianconera dal 1991 al 2004 e avendo in seguito seduto sulla sua panchina dal 2011 al 2014.

20.28 La formazione titolare dell’Inter:

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 36 Darmian, 99 Pinamonti#InterJuventus ⚫️🔵 #FORZAINTER https://t.co/qYo2K5AvEK — Inter (@Inter) January 17, 2021

20.25 La disposizione in campo della Juventus:

Le probabili formazioni ed il programma

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Juventus, big match della 18ma giornata della Serie A 2021 di calcio. Stasera (ore 20.45) andrà in scena l’attesissimo derby d’Italia, una grande classica del calcio nostrano: si preannuncia grande spettacolo allo Stadio San Siro di Milano, riflettori puntati su un incontro davvero molto importante per le sorti dell’intero campionato. I nerazzurri sono in seconda posizione a 3 punti di distacco dal Milan capolista, mentre i bianconeri sono quinti a -7 dal primo posto (ma con un incontro da recuperare). Il braccio di ferro del Meazza sarà cruciale per il futuro del torneo e sicuramente regalerà grandissime emozioni a tutti gli appassionati.

Gli uomini di Antonio Conte hanno raccolto appena un punto nelle ultime due partite (sconfitta contro la Sampdoria, pareggio contro la Roma) e vogliono assolutamente ritrovare la vittoria, anche per alimentare il proprio sogno scudetto. I nerazzurri sembrano essere un po’ in difficoltà, mentre gli uomini di Andrea Pirlo sono in grandissima forma e hanno infilato tre successi consecutivo (contro Udinese, Milan, Sassuolo) riuscendo ad avvicinarsi alla vetta dopo il ko pre-natalizio contro la Fiorentina.

L’Inter si affiderà soprattutto al tandem offensivo composto da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, mentre la Juventus punterà sulla stella Cristiano Ronaldo, anche se ci saranno alcune assenze dovute a infortuni, squalifiche e positività al Covid-19. Gli ospiti partono comunque leggermente favoriti, i padroni di casa dovranno superarsi per regalarsi finalmente un successo in uno scontro diretto.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Inter-Juventus, big match della 18ma giornata della Serie A 2021 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.

DIRETTA LIVE INTER-JUVENTUS: AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

INTER-JUVENTUS: QUANDO SI GIOCA? PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 17 GENNAIO:

20.45 Inter-Juventus

INTER-JUVENTUS: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202).

Diretta tv su Sky Sport Serie 251 (canale 251).

Diretta streaming su Sky Go e Now TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-JUVENTUS:

Nell’Inter l’ex Vidal favorito su Gagliardini, Hakimi e Young favoriti sugli esterni. Lukaku e Lautaro Martinez a comporre la coppia d’attacco. Frabotta prenota una maglia a sinistra, Bentancur regista, in attacco Morata-Cristiano Ronaldo: Dybala fuori per infortunio.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

LA CLASSIFICA DI INTER E JUVENTUS:

L’Inter occupa il secondo posto in classifica con 37 punti all’attivo in 17 partite giocate, mentre la Juventus è quarta con 33 punti in 16 incontri (deve recuperare il match col Napoli). I bianconeri sono reduci da tre vittorie consecutive (Udinese, Milan, Sassuolo), mentre i nerazzurri hanno raccolto appena un punto nelle ultime due partite (pareggio con la Roma, sconfitta con la Sampdoria). Il Milan capolista svetta con 40 punti in graduatoria.

PRECEDENT I DI INTER-JUVENTUS:

Questo sarà il 175mo derby d’Italia in Serie A, numero 88 a San Siro: 35 vittorie della Juventus, 28 successi dell’Inter, 25 pareggi.

Foto: Lapresse