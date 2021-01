LIVE Fiorentina-Inter 0-0, Coppa Italia in DIRETTA: subito giallo per Eysseric!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15′ Skriniar di testa non trova la porta da ottima posizione.

13′ Vidal per Lautaro Martinez che prova di prima intenzione il tiro, Milenkovic in scivolata evita la possibile rete.

11′ Inter che prova con il possesso palla a trovare il varco necessario per trovare i suoi esterni.

9′ Giallo per Eysseric per un fallo a centrocampo su Lautaro.

7′ Kouamé agisce da unica punta mentre dietro di lui Castrovilli e Bonaventura si scambiano il ruolo di incursore di centrocampo.

5′ Sanchez prova il cross ma non trova Lautaro Martinez dentro l’area di rigore.

3′ Possesso palla prolungato dell’Inter.

1′ Inizia la partita!

14.56 L’Inter ha vinto le ultime tre sfide di Coppa Italia contro la Fiorentina (due nelle semifinali nel 2010 e una ai quarti della scorsa stagione), dopo che i viola avevano ottenuto il successo nelle due precedenti (in semifinale del 1996).

14.53 L’ultima volta che la Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata contro l’Inter in Coppa Italia risale al febbraio 1996, con Francesco Toldo a difendere i pali viola

14.50 La Fiorentina ha superato il turno agli ottavi di finale di Coppa Italia in sette delle ultime otto stagioni, l’unica eccezione del parziale fu nel 2015/16, quando perse per 1-0 contro il Carpi.

14.47 Nelle ultime 17 edizioni della Coppa Italia, solo una volta l’Inter non è riuscita a passare il turno agli ottavi di finale, nella stagione 2013/14 quando l’Udinese riuscì ad eliminare i nerazzurri con un successo per 1-0.

14.44 La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata nel match più recente di Coppa Italia contro l’Udinese a novembre 2020: i viola non registrano due clean sheet di fila nella competizione da dicembre 2012 (una serie di tre contro Novara, Juve Stabia e Udinese).

14.41 Giacomo Bonaventura ha segnato quattro gol contro l’Inter in tutte le competizioni, solamente contro il Napoli (cinque) ha fatto meglio.

14.38 Christian Eriksen ha trovato il gol nell’unico match di Coppa Italia giocato da titolare: contro il Napoli a giugno.

14.35 Alla partita sarà presente il presidente viola Rocco Commisso, appositamente arrivato dagli Stati Uniti.

14.32 La Fiorentina è approdata agli ottavi dopo aver eliminato Padova e Udinese nei turni precedenti.

14.29 Per l’Inter questo sarà il debutto ufficiale nella Coppa Italia 2020/21.

14.26 L’Inter, invece, arriva dal pareggio per 2-2 in casa della Roma.

14.23 La Fiorentina è reduce dal successo in campionato, per 1-0, contro il Cagliari.

14.20 Ecco le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano, Milenkovic, Martinez Quarta, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Biraghi; Eysseric, Kouamé. All. Prandelli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Ashley Young, Gagliardini, Eriksen, Sensi, Perisic; Alexis Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte

14.15 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live testuale di Fiorentina-Inter partita valevole per gli ottavi di Coppa Italia.

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Fiorentina-Inter match degli ottavi di Coppa Italia 2020-21, partita secca che per i viola può valere una stagione mentre Conte cerca il passaggio del turno.

Cesare Prandelli dovrebbe schierare il 3-4-2-1 visto contro il Cagliari, cambiando però alcuni giocatori. Tra i pali, al posto di Dragowski, ci sarà Terracciano, mentre il pacchetto arretrato dovrebbe essere composto da Milenkovic, Martinez Quarta e Caceres. A centrocampo Venuti e Barreca sulle corsie esterne, con Amrabat e Borja Valero (ex di partita) nella mediana. In attacco riposo per Vlahovic, con Kouamé che sarà sostenuto da Callejon e uno tra Castrovilli e Bonaventura, con il primo favorito.

Solito modulo per Antonio Conte, pronto ad operare un massiccio turnover. In porta ci sarà Radu, mentre in difesa Ranocchia e Kolarov prenderanno il posto di De Vrij e Bastoni per completare il reparto con Skriniar ancora titolare. In mezzo al campo possibilità al fianco di Sensi e Gagliardini per Eriksen, con Perisic e Young sulle fasce. In attacco Sanchez farà rifiatare Lukaku (che andrà in panchina) giocando al fianco di Lautaro.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Fiorentina-Inter, partita valevole per gli ottavi della Coppa Italia 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 15:00. Buon divertimento!

