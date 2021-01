CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Dakar 2021. Sarà la Riyadh > Al Qaisumah di 456 km cronometrati a dare un’ulteriore definizione alla classifica generale della Maratona del deserto.

Tra le dune i concorrenti dovranno cercare il percorso migliore per fare la differenza e soprattutto non smarrire la via, elemento che in queste prime stage è stato più ricorrente. Tra le moto lo spagnolo Joan Barreda è lanciatissimo. L’iberico, dopo il successo di ieri, è a soli 15″ da Xavier De Soultrait e le intenzioni sono bellicose. L’iberico su un tracciato veloce come quello di 24 ore fa ha dimostrato le sue qualità, esprimendosi ad alto livello. Vedremo se oggi, su di un tracciato più lungo e impervio se sarà in grado di rispondere. Dovrà rispondere presente la truppa KTM che, al momento, non ha fatto vedere quello che ci si aspettava.

Tra le auto impazza il confronto tra Nasser Al-Attiyah (Toyota) e Stéphane Peterhansel (Mini). Il qatariano ha ottenuto la quarta vittoria di tappa nella giornata di ieri ed è molto motivato per continuare la sua progressione. Tuttavia, Mr Dakar è sempre lì e comanda la classifica con 3’58” di margine sull’alfiere della Casa giapponese. Al momento, tagliato un po’ fuori il tre volte campione e vincitore del 2020 Carlos Sainz, distanziato di 35’19” dal vertice. In una corsa come questa, però, non si può mai dire.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta tappa della Dakar 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Gli aggiornamenti inizieranno a partire dalle ore 7.15. Buon divertimento!

Foto: Julien Delfosse/LPS