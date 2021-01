LIVE Dakar 2021, quarta tappa in DIRETTA: Branch comanda dopo 125 km, tra le moto. Alle 9.15 il via per le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

09.08 MOTO – Branch (Yamaha) è il migliore dopo 125 km, con 54″ di margine sull’australian Sanders (KTM) e 1’30” sul portoricano Rodrigues. Classifica che muta con grande velocità. Price, 12° con la KTM a 4’38”.

09.01 QUAD – Iniziata anche la prova dei Quad con il francese Giroud (Team Giroud) a guidare le fila con 11″ di margine sull’argentino Andujar (7240 Team) e 36″ su Enrico (Enrico Racing Team).

08.50 MOTO – Cambia il quadro della classifica con lo spagnolo della Honda Joan Barreda a guidare dopo 80 km di speciale. L’ibeirco ha un vantaggio di 9 secondi sul cileno della Husqvarna Quintanilla e di 26″ sul rappresentante di Botswana Branch (Yamaha). In difficoltà le KTM dell’australiano Toby Price e dell’austriaco Matthias Walkner distanti più di 20′ dal vertice.

08.22 MOTO – E’ l’australiano Sanders il migliore al momento al rilevamento del km 80 con la sua KTM, a precedere di 23″ l’argentino Kevin Benavides e di 47″ il francese de Soultrait. In ritardo Toby Price, ottavo a 2’51”, mentre Walkner è a 11’22”. Brabec piuttosto indietro al km 43 con 1’08” di ritardo dal vertice. Si attende l’arrivo del rappresentante del Botswana Branch, il migliore dopo 43 km sulla Yamaha.

07.50 MOTO – Solo sei moto hanno raggiunto il rilevamento del km 43: comanda per il momento l’austriaco Walkner con la KTM a precedere di 2″ il compagno di squadra Price e di 14″ il leader della classifica generale, l’americano Howes (KTM). A seguire il francese de Soultrait su Husqvarna a 16″, l’argentino Kevin Benavides (Honda) a 34″ e il britannico Sam Sunderland a 43″ sull’altra KTM.

07.25: Le partenze delle altre categorie è prevista secondo questa cadenza:

Quad alle ore 8.14 italiane

Auto alle ore 9.15 italiane

Camion alle ore 10.08 italiane

Veicoli veloci alle ore 10.36 italiane.

07.23 MOTO – Attualmente occupa il terzo posto nella a generale, a soli 52 ” dal nuovo leader Skyler Howes. Bisognerà però tenere d’occhio i due piloti HRC, Joan Barreda e Ricky Brabec, o anche il motociclista Husqvarna Pablo Quintanilla, che avranno tutti l’opportunità di seguire le tracce di chi è davanti.

07.20 MOTO – Alle 7.10 italiane ha preso il via la prova odierna con la partenza della categoria delle moto. Toby Price, il vincitore della prima e della terza tappa, ha aperto ancora una volta la strada ai suoi rivali. L’australiano spera di godersi una speciale meno difficile in termini di navigazione per migliorare la propria classifica.

Il programma della quarta tappa della Dakar – Tutte le classifiche dopo la terza tappa

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Dakar 2021. I protagonisti si apprestano a vivere la quarta prova con Wadi Ad-Dawasir sede della partenza di una frazione che si articolerà in 476 chilometri complessivi, 337 quali cronometrati.

Dopo le incognite di ieri, la mappa del percorso non dovrebbe rappresentare molte sorprese o imprevisti. I protagonisti non dovranno però abbassare la guardia nella corsa verso il Mar Rosso ed il giorno di riposo, previsto il 9 gennaio in quel di Ha’il. Il deserto dell’Arabia Saudita sarà nuovamente protagonista in questa prova.

Toby Price si è riscattato ieri tra le moto, dopo una seconda tappa deludente. L’australiano della KTM, alla tredicesima affermazione parziale della carriera nella Maratona del Deserto, si è dimostrato il migliore nell’arco dei 403 chilometri cronometrati con partenza e arrivo a Wadi Ad-Dawasir, caratterizzati prevalentemente da sabbia e da un piccolo settore con molte dune nell’Empty Quarter. In classifica generale la situazione è ancora abbastanza compatta, con Howes al comando che può contare su un vantaggio di 33″ su Kevin Benavides, 1’28” su De Soultrait e 1’52” su Price. I primi undici sono racchiusi esattamente in 10 minuti, con Quintanilla 12° a 10’44” e Brabec 13° a 12’15”, perciò i giochi sono ancora apertissimi.

Grandi emozioni tra le auto, con la prova vinta dal qatariota Nasser Al-Attiyah. Per l’alfiere della Toyota si tratta della seconda affermazione consecutiva dopo la splendida performance nella seconda stage. Una terza tappa costata cara a Carlos Sainz, autore di un errore nella navigazione nel deserto. Il campione in carica, infatti, ha rimediato un ritardo di 31′ 02” dal vincitore. L’iberico, al comando dopo la prima tappa, ha perso terreno dal compagno di box Stéphane Peterhansel, molto solido fino ad ora.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della quarta tappa della Dakar 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 07.15. Buon divertimento!

