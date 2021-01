LIVE Dakar 2021, prima tappa in DIRETTA: Sainz batte Peterhansel tra le auto! Price domina nel festival KTM tra le moto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.58 MOTO – Il migliore degli italiani è stato Maurizio Gerini (Solarys Racing) a 44’01” dal vertice, mentre Franco Picco è giunto 60° (Team Franco Picco), Cesare Zacchetti 62°, Tiziano Interno (Rally Prov) 63°, Francesco Catanese (Tuttogru) 71°, Giovanni Stigliano (Team Jbrally) 72°, Lorenzo Piolini (Caravanserraglio Rally Racing Team) 73° e Davide Cominardi (Pont Grup Yamaha) 75°.

13.50 CAMION – Cambia la classifica tra i mezzi pesanti con il russo Mardeev (KAMAZ – Master) a comandare con un secondo di margine sul cezo Macik (Big Shock Racing) e 7″ sull’altro russo Sotnikov (KAMAZ – Master).

13.12 AUTO – Un grandissimo Carlos Sainz su Mini si è imposto in questa prima tappa con 25″ di margine sul compagno di squadra Peterhansel e 3’18” sul ceco (BENZINA ORLEN TEAM) a 3’18”. Un grande riscontro dell’iberico che, partito sensibilmente dopo per via del riscontro nel prologo, ha messo la sua zampata. A completare il quadro della top-5 il francese Serradori (SRT Racing) a 6’33” e il saudita Seaidan (SRT Racing) a 8’10”. Arretrati sia il qatariano Al-Attiyah (Toyota) 10° a 12’34” e il francese Loeb (BAHRAIN RAID XTREME) 18° a 24’14”.

13.10 CAMION – Al km 92 il russo Shibalov (KAMAZ – Master) comanda sempre nella classifica dei mezzi pesanti di questa tappa con 1’17” di margine sul ceco Macik (BIG Shock Racing) e 1’56” sul bielorusso Vishneuski (MAZ-Sportauto).

13.05 AUTO – In attesa dell’arrivo di un Carlos Sainz scatenato su Mini, il compagno di squadra dello spagnolo Peterhansel comanda la classifica con 2’53” di vantaggio sul ceco Prokop (BENZINA ORLEN TEAM) e 6’08” sul francese Serradori (SRT Racing). Piuttosto attardati sia il qatariano Al-Attiyah su Toyota a 12’09” che il francese Loeb su con il Buggy BRX a 23’49” per via in quest’ultimo caso di problemi tecnici.

12.50 QUAD – Si chiude la prima tappa della 43^ edizione della Dakar per quanto riguarda i quad. La classifica è più che mai incerta al termine del primo dei dodici impegni previsti nel deserto dell’Arabia Saudita.

Il francese Alexandre Giroud (TEAM GIROUD) comanda il gruppo con 2 minuti e 52 secondi di margine sul cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing). L’americano Pablo Copetti (MX Devesa by Berta) accusa un margine di 04′ 54” con un secondo di margine sul quarto classificato, l’argentino Nicolas Cavigliasso.

12.38 CAMION – A km 71 il russo Shibalov (KAMAZ – Master) guida la classifica dei mezzi pesanti con 29″ di vantaggio sul bielorusso Vishneuski (MAZ- Superauto) e 1’01” sul ceco Macik (BIG Shock Racing).

12.35 AUTO – Il francese della X-RAID MINI JCW TEAM Peterhansel è giunto all’arrivo della prima tappa in vetta con 2’53” di margine nei confronti del ceco Prokop del BENZINA ORLEN TEAM e con 6’08” di vantaggio sul francese Serradori (SRT Racing) a 6’08”. Siamo però in attesa dell’arrivo di Carlos Sainz, compagno di squadra di Peterhanse, che al km 177, volava ed era in testa.

12.10 CAMION – Iniziata da poco la prova speciale per i mezzi pesanti, con il russo Shibavol (KAMAZ – Master) a comandare con 13″ di margine nei confronti del bielorusso Vishneuski (MAZ- Sportauto) e con 37″ rispetto al ceco Macik (BIG Shock Racing) a 32″. Siamo però solo al km 37.

12.08 QUAD – Siamo in attesa dei risultati definitivi con Cavigliasso (DRAG ON RALLY TEAM) al comando con 17″ di margine sul cileno Enrico (ENRICO RACING TEAM) e 2’49” sull’americano Copetti (MX DEVESA BY BERTA).

12.05 AUTO – Al km 222 il francese dell’X-RAID MINI JCW TEAM Peterhansel comanda con 4’36” di margine sul ceco Prokop (X-RAID MINI JCW TEAM) e 8’08” sul francese Serradori (SRT Racing). Attenzione, come detto precedentemene, a quanto sta facendo Carlos Sainz che è primo al rilevamento del km 177, essendo partito sensibilmente dopo rispetto ai rivali. Per questo la classifica è tutta da definire.

11.50 QUAD – L’argentino Cavigliasso (DRAG ON RALLY TEAM) comanda al km 222 con 17″ di vantaggio sul cileno Enrico (ENRICO RACING TEAM) e con 2’49” sull’americano Copetti (MX DEVESA BY BERTA). Siamo prossimi all’arrivo.

11.42 AUTO – Al rilevamento del km 177 comanda il francese Stephane Peterhansel (X-RAID MINI JCW TEAM) con 1’25” sul lituano Zala (AGRORODEO) e 3’21” sul ceco Prokop (BENZINA ORLEN TEAM). Bisogna però fare attenzione a Carlos Sainz (X-RAID MINI JCW TEAM), che partito sensibilmente dopo i suoi rivali, ha ottenuto grandi tempi al rilevamento del km 92 (primo) ed è secondo alle spalle di Peterhansel nel km 135.

11.30 QUAD – Giovanni Enrico (ENRICO RACING TEAM) è ancora in testa alla gara al passaggio al km 177, alle sue spalle a 47” Nicolas Cavigliasso (DRAG ON RALLY TEAM) in netta rimonta rispetto all’intertempo precedente e Manuel Andujar (7240 TEAM) a 1’43”.

11.15 AUTO – Carlos Sainz (X-RAID MINI JCW TEAM), partito dopo gli altri big, è il più veloce al km 92 con 32” di vantaggio Stéphane Peterhansel (X-RAID MINI JCW TEAM) e su 33” su Vaidotas Zala (AGRORODEO).

11.05 MOTO – L’australiano Toby Price (RED BULL KTM FACTORY TEAM) si aggiudica la prima tappa della 43ma edizione della Dakar 2021 nella categoria riservata alle moto. L’aussie ha preceduto la Honda dell’argentino Kevin Benavides (MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021) di 31″ e l’altra KTM dell’austriaco Matthias Walkner (RED BULL KTM FACTORY TEAM) di 32″. In quarta posizione altra KTM con il britannico Sam Sunderland (RED BULL KTM FACTORY TEAM) A 2’03”, a precedere la Sherco Factory dello spagnolo Lorenzo Santolino a 4’23”. In sesta posizione ha concluso il francese Xavier De Soultrait sulla Husqvarna (HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING) a 4’35”, che aveva cominciato alla grande questa prima stage, perdendo terreno nella seconda parte. Una brutta giornata per il campione 2020 Ricky Brabec: l’americano della Honda ha tagliato il traguardo con 18’32” dal vincitore Price.

10.55 MOTO – Rimonta di Stéphane Peterhansel (X-RAID MINI JCW TEAM) che passa in testa al km 92 con un solo secondo di vantaggio su Vaidotas Zala (AGRORODEO). In terza piazza Martin Prokop (BENZINA ORLEN TEAM) a 1’41”. Nasser Al-Attiyah (TOYOTA GAZOO RACING) scende in 12ma posizione a 5’13” dal leader.

10.35 QUAD – Dopo 135 km al comando Giovanni Enrico (ENRICO RACING TEAM) con 1’54” su Manuel Andujar (7240 TEAM) e 2’11” su Nicolas Cavigliasso (DRAG ON RALLY TEAM).

10.30 MOTO – Toby Price (RED BULL KTM FACTORY TEAM) è il più veloce anche al rilevamento dei 222 km con 1’33” di vantaggio su Luciano Benavides (ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING) e 2’12” su Xavier de Soultrait (HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING). Il migliore degli azzurri è Maurizio Gerini (SOLARYS RACING) che al km 177 occupa la 40ma posizione.

10.20 AUTO – In testa al km 71 il lituano Vaidotas Zala (AGRORODEO) seguito a 28” dal sudafricano Giniel de Villiers (TOYOTA GAZOO RACING) e a 30” dall’attesissimo Stéphane Peterhansel (X-RAID MINI JCW TEAM). Lontano per il momento Nasser Al-Attiyah (TOYOTA GAZOO RACING) solo 11mo a 3’03” dalla vetta.

9.55 QUAD – Dopo 92 km al comando Giovanni Enrico (ENRICO RACING TEAM) con 9” su Tomas Kubiena (STORY RACING S.R.O.) e 31” su Nicolas Cavigliasso (DRAG ON RALLY TEAM).

9.45 MOTO – Nessun cambiamento in testa alla gara delle moto con Toby Price (RED BULL KTM FACTORY TEAM) al comando al km 177 con 1’04” di vantaggio su Xavier de Soultrait (HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING) e 1’21” sul britannico compagno di squadra Sam Sunderland (RED BULL KTM FACTORY TEAM). Il migliore degli azzurri è Maurizio Gerini (SOLARYS RACING) che al km 135 occupava la 40ma posizione.

9.25 QUAD – Dopo 71 km in testa l’argentino Nicolas Cavigliasso (DRAG ON RALLY TEAM) seguito a soli 5” dal ceco Tomas Kubiena (STORY RACING S.R.O.) e a 6” dal cileno Giovanni Enrico (ENRICO RACING TEAM).

9.10 MOTO – Toby Price (RED BULL KTM FACTORY TEAM) ha completato la sua rimonta nella gara delle moto e al km 135 è passato in testa con 38” su Xavier de Soultrait (HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING) e 45” su Luciano Benavides (ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING).

8.45 MOTO – km 92 guida ancora Xavier de Soultrait (HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING) alle sue spalle si è portato l’australiano Toby Price (RED BULL KTM FACTORY TEAM) a 1’04”. Occupa la terza piazza provvisoria l’argentino Luciano Benavides (ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING) a 1’09”. Il primo italiano è Maurizio Gerini (SOLARYS RACING) che al km 71 occupava la 45ma posizione.

8.15 MOTO – Non cambia la situazione in testa alla classifica per quanto concerne le moto al passaggio al km 71 ancora in vetta Xavier de Soultrait (HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING) seguito, però, dal polacco Maciej Giemza (ORLEN TEAM) a 47” e da Franco Caimi (MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM) a 1’13”.

7.45 MOTO – Sono passati al chilometro 37 una ventina di concorrenti per il momento è in testa il francese Xavier de Soultrait (HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING), seguito a 40” dall’argentino Franco Caimi (MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM) e dallo spagnolo Lorenzo Santolino (SHERCO FACTORY) con 50” al primo rilevamento cronometrico.

7.20 Grande attesa per la sfida nelle auto tra Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) e Brian Baragwanath (Century Racing) che partiranno con lo stesso tempo dopo il prologo che si è disputato ieri.

7.15 Buongiorno e benvenuti alla diretta live della prima tappa della Dakar 2021 da Jeddah a Bisha, per un totale di 622 chilometri.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa valevole per la Dakar 2021, 43ma edizione del rally raid più prestigioso ed importante al mondo. Dopo il breve prologo di ieri, ininfluente per quanto riguarda le varie classifiche generale, si comincia a fare davvero sul serio con i primi 277 chilometri cronometrati della temibile Maratona del Deserto.

La prima frazione ufficiale della Dakar 2021 comincia a Jeddah e si conclude a Bisha, per un totale di 622 chilometri (277 competitivi, 345 di trasferimento) già molto interessanti ed insidiosi a causa della presenza di numerosi sentieri rocciosi che potrebbero causare forature e di conseguenza importanti perdite di tempo. Sarà l’americano Ricky Brabec ad aprire le danze, alle ore 6.35 italiane, dopo aver stampato il miglior tempo nel prologo tra le moto. Fari puntati invece sul francese Alexandre Giroud per quanto riguarda la prima partenza dei quad (sempre alle 6.35), mentre bisognerà aspettare le 8.40 per l’inizio della gara nelle categorie auto e camion.

Grandissima attesa dunque in Arabia Saudita per il primo vero confronto diretto della Dakar 2021 tra i favoriti delle quattro categorie principali. Quest’oggi l’obiettivo principale sarà comunque quello di restare in quota senza correre troppi rischi, in attesa di giornate sulla carta più selettive ed impegnative. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere i momenti clou della spettacolare Maratona del Deserto: buon divertimento!

Foto: Florent Gooden / LPS