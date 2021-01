LIVE Dakar 2021, prima tappa in DIRETTA: partiti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

7.20 Grande attesa per la sfida nelle auto tra Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) e Brian Baragwanath (Century Racing) che partiranno con lo stesso tempo dopo il prologo che si è disputato ieri.

7.15 Buongiorno e benvenuti alla diretta live della prima tappa della Dakar 2021 da Jeddah a Bisha, per un totale di 622 chilometri.

Risultati prologo – Percorso, orari e programma della prima tappa – Favoriti tra le auto

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa valevole per la Dakar 2021, 43ma edizione del rally raid più prestigioso ed importante al mondo. Dopo il breve prologo di ieri, ininfluente per quanto riguarda le varie classifiche generale, si comincia a fare davvero sul serio con i primi 277 chilometri cronometrati della temibile Maratona del Deserto.

La prima frazione ufficiale della Dakar 2021 comincia a Jeddah e si conclude a Bisha, per un totale di 622 chilometri (277 competitivi, 345 di trasferimento) già molto interessanti ed insidiosi a causa della presenza di numerosi sentieri rocciosi che potrebbero causare forature e di conseguenza importanti perdite di tempo. Sarà l’americano Ricky Brabec ad aprire le danze, alle ore 6.35 italiane, dopo aver stampato il miglior tempo nel prologo tra le moto. Fari puntati invece sul francese Alexandre Giroud per quanto riguarda la prima partenza dei quad (sempre alle 6.35), mentre bisognerà aspettare le 8.40 per l’inizio della gara nelle categorie auto e camion.

Grandissima attesa dunque in Arabia Saudita per il primo vero confronto diretto della Dakar 2021 tra i favoriti delle quattro categorie principali. Quest’oggi l’obiettivo principale sarà comunque quello di restare in quota senza correre troppi rischi, in attesa di giornate sulla carta più selettive ed impegnative. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere i momenti clou della spettacolare Maratona del Deserto: buon divertimento!

Foto: Florent Gooden / LPS