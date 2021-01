CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

08.21 AUTO – Siamo in attesa dei primi riscontri cronometrici.

08.19 QUAD – Al primo rilevamento dei 99 km il cileno Enrico (Enrico Racing Team) comanda con 7’22” di margine sull’americano Copetti (Mx Devesa By Berta) e 7’50” sull’argentino Andujar (7240 Team). Ricordiamo che quest’ultimo comanda la graduatoria con 25’54” di vantaggio su Enrico.

08.14 MOTO – Siamo in attesa dell’arrivo delle moto, ma è ormai ufficioso che Kevin Benavides abbia vinto questa Dakar 2021 tra le moto, l’argentino, tenendo il passo del suo compagno di squadra Brabec (Honda) potrà festeggiare questo risultato e per la Honda si profila una doppietta, visto il secondo posto nella classifica generale dell’americano e i problemi di Sunderland (KTM).

07.46 MOTO – Ci avviciniamo al traguardo tra le moto e al rilevamento del 149° km Benavides è vicinissimo a conquistare il successo di questa edizione 2021 della Dakar. L’argentino è secondo alle spalle di Brabec (Honda), distanziato di 30″, e ha la possibilità di controllare in sella alla sua Honda. Al check-point citato è terzo l’austriaco Walkner (KTM) a 3’21”, mentre Sunderland è sesto a 12’15” dalla vetta ed è ormai fuori dai giochi.

07.23 AUTO – Le auto inizieranno la loro ultima avventura a partire dalle 07.20 italiane. Appassionante il confronto, dalle fattezze di un duello, tra il francese Stephane Peterhansel (Mini) e il qatariano Nasser Al-Attiyah, distanziato dal transalpino 15’31”. Un gap importante quello dell’alfiere della Toyota, ma nella Maratona nel deserto non si può mai dire e tutto può essere ribaltato.

07.20 MOTO – Dopo 99 km tra le moto l’americano Ricky Brabec (Honda) comanda la graduatoria con 1’14” di vantaggio sull’argentino Kevin Benavides (Honda) e 2’56” sull’americano Howes (KTM) a 2’56”. In difficoltà Sam Sunderland (KTM) che a questo primo check-point ha rimediato ben 11’47” di ritardo e vede complicarsi non poco la sua tappa, visto il suo secondo posto nella classifica generale alle spalle di Benavides. Problemi tecnici sulla Yamaha del francese Van Beveren, riscontrati dopo appena 30′ dall’inizio della speciale.

07.18: I pericoli saranno dietro l’angolo e i piloti dovranno essere abili nel districarsi in una speciale non certo banale, tenendo conto dei problemi di navigazione.

07.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima tappa dell’edizione n.43 della Dakar. La Yanbu-Jeddah, stage n.12, ci regalerà tante emozioni in quanto nei suoi 200 km non avrà certo i connotati di una passarella per i concorrenti.

