LIVE Conor McGregor-Dustin Poirier, MMA in DIRETTA: il ritorno del fenomeno irlandese

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conor McGregor vs Dustin Poirier, big match di questa avvincente UFC 257, evento clou della giornata di MMA ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Si tratta di un incontro di cartello per tutti gli appassionati delle arti marziali miste, un confronto di lusso tra due uomini di spicco di questa specialità: da una parte il leggendario irlandese, atleta che ha contribuito in maniera determinante a diffondere questo sport in tutto il mondo; dall’altra l’arcigno statunitense che ha tutte le carte in regola per poter brillare e tentare una magia all’Etihad Arena, dove tra l’altro si combatte davanti a una discreta cornice di pubblico (le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria sono meno stringenti rispetto ad altre parti del Pianeta).

Conor McGregor si rimette in gioco a un anno di distanza dalla sua ultima apparizione sull’ottagono. Il ribattezzato Notorious non combatte dal 18 gennaio 2020, quando travolse letteralmente Donald Cerrone a Las Vegas: ko dopo appena 40 secondi, in un match lampo in cui il nativo di Dublino mise in evidenza tutto il suo strapotere. L’attuale numero 4 dei pesi leggeri, 13mo della graduatoria pound for pound, ha promesso grande spettacolo a tutti i suoi fan e vorrrà sicuramente ritoccare il suo record di 22 vittorie e 4 sconfitte.

Lo statunitense Dustin Poirier è un avversario eccezionale. Il 32enne è attualmente il numero 2 del ranking di categoria e il settimo del pound for pound. Il rinominato Diamond è stato campione ad interim nel 2019 dopo aver sconfitto Max Holloway ed ebbe così l’occasione di fronteggiare proprio Khabib Nurmagomedov il 7 settembre dello stesso anno: venne sconfitto, proprio come capitò a McGregor, il quale è però stato Campione del Mondo in due categorie di peso differenti (pesi leggeri nel 2016 e piuma nel 2015).

L’ultima apparizione di Poirier, il quale vanta 26 vittorie e 6 sconfitte, risale al 27 giugno 2020 quando ebbe la meglio su Dan Hooker per decisione unanime, strappando anche il premio di “fight of the night”. McGregor più letale sul breve periodo, Poirier potrebbe venire fuori di più se si andrà oltre la terza ripresa (si combatte sulla distanza di cinque round da 5 minuti ciascuno).

OA Sport vi propone la Conor McGregor vs Dustin Poirier, big match di questa avvincente UFC 257, evento clou della giornata di MMA ad Abu Dhabi: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, round dopo round, per non perdersi davvero nulla. Si dovrebbe incominciare attorno alle ore 05.00-05.30. Buon divertimento a tutti.

