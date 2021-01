CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.15 Le dichiarazioni a caldo di Fabio Aru: “E’ stata molto dura, sul tecnico ho fatto fatica. Però devo dire che sono contento per le sensazioni in questa quarta gara. Sono stato accolto benissimo dall’ambiente del ciclocross, ringrazio tutti. Sicuramente sarò in gara domenica ai Campionati Italiani a Lecce e questa è una bellissima notizia per me“.

15.13 Buon decimo posto finale per Fabio Aru!

15.11 PAZZESCO! Dorigoni e Cominelli terminano a pari punti nella classifica generale del Giro d’Italia di ciclocross. Grazie al miglior piazzamento di oggi, tuttavia, a conquistare la maglia rosa è Dorigoni! Mai come in questa circostanza il secondo posto vale oro…

15.10 Quarta piazza per Pavan. Si spegne nel finale la rimonta di Cominelli, che conclude in quinta piazza.

15.10 Il podio viene completato da Nadir Colledani.

15.09 Jakob Dorigoni chiude secondo ad una cinquantina di secondi.

15.08 VINCE FILIPPO FONTATA! Affermazione nettissima il classe 2000 nativo di Vittorio Veneto!

15.06 Si rimescolano le carte per il podio. La maglia rosa Cominelli è in grande rimonta su Dorigoni (2°) e Colledani (3°).

15.05 Fontana ha ormai la vittoria in pugno, nessuna flessione per questo ragazzo di 20 anni.

15.02 Sta dominando Filippo Fontana. Jakob Dorigoni insegue a 42 secondi. La maglia rosa Cominelli è fuori dalla zona podio per ora, in lotta per la quarta piazza.

15.01 Aru inizia l’ultima tornata in decima posizione.

14.57 Fabio Aru continua a lottare per un posto nella top10.

14.54 Mancano 2 giri al termine.

14.50 SVOLTA PER LA VITTORIA! Filippo Fontana, a sorpresa, stacca Jakob Dorigoni e si invola tutto solo al comando!

14.42 Dorigoni, alla vigilia di questa tappa, era secondo in classifica generale alle spalle di Cominelli.

14.38 Prosegue la fuga a due di Fontana e Dorigoni, che hanno staccato Pavan.

14.33 RISALE ARU! Il Cavaliere dei Quattro Mori si scatena ed inizia la rimonta. E’ 9° dopo i primi 15 minuti di corsa!

14.30 Fabio Aru per ora non forza. Il sardo è tra la decima e la quindicesima posizione in un gruppetto che paga poco più di 30″ dalla vetta.

14.28 Fontana e Dorigoni davanti a tutti, una coppia al comando.

14.22 Frangenti di gara.

14.19 Aru si trova nelle prime 15 posizioni. E’ nel gruppo che insegue i tre battistrada a 25 secondi di distacco.

14.16 Dopo il primo giro abbiamo un terzetto al comando. Prendono il largo Filippo Fontana, Marco Pavan e Jakob Dorigoni.

14.14 I corridori prima della partenza. Cominelli in maglia rosa.

14.10 E’ INIZIATA LA GARA!

14.09 Altro scatto di Fabio Aru (fotografo: Luca Alò).

14.09 Fabio Aru prima della partenza:

14.08 Ecco la bici di Fabio Aru.

14.05 Cresce l’attesa, mancano ormai solo pochi minuti al via della gara.

14.03 Cominelli è in testa alla classifica del Giro d’Italia ciclocross con 10 punti su Dorigoni.

14.01 In generale Fabio Aru si sente rinato grazie a questa esperienza nel ciclocross: “Mi è tornato il piacere di correre e mi vedete così sorridente. Il fatto di ripartire ha contato e poi l’ambiente del fuoristrada mi ha accolto benissimo”.

13.56 Fabio Aru ha lanciato un messaggio chiaro al ct Scotti: “Se mi vuole, io sono disponibile per i Mondiali“. Ricordiamo che la rassegna iridata si svolgerà in Belgio domenica 31 gennaio.

13.52 Il fango si sta comunque compattando. Aru troverà condizioni simili a quelle della gara di Ancona dello scorso 27 dicembre.

13.51 La gara Open maschile scatterà alle 14.10.

13.49 Cielo velato nelle marche. I corridori troveranno un terreno fangoso.

13.46 I tre grandi favoriti per la vittoria saranno la maglia rosa Cristian Cominelli, Jakob Dorigoni e Gioele Bertolini.

13.42 Fabio Aru indosserà il pettorale n.1. Il ct Scotti lo guarderà con grande attenzione: il sardo è in corsa per la convocazione per i Mondiali di fine gennaio. Prosegue comunque il progetto di rinascita del Cavaliere dei Quattro Mori: sta utilizzando il ciclocross per ritrovare in primis il piacere di competere. Si tratta di una disciplina propedeutica anche per la strada, come insegnano i fenomeni Van der Poel e Van Aert.

13.38 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’ultima tappa del Giro d’Italia di ciclocross che si svolge a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima tappa del Giro d’Italia di ciclocross. La corsa rosa invernale andrà in scena per la settima volta in questa edizione numero 12 nella provincia marchigiana di Fermo, vale a dire nella frazione collinare “Luce” in agro di Sant’Elpidio a Mare. Una competizione importante tale da portare gli specialisti alla rassegna tricolore.

Due gli ospiti davvero speciali per l’ultima tappa del GIC. Uno è Michele Bartoli, grande ciclista negli anni ’90 e appassionato di ciclocross, l’altro è Fabio Aru, che nelle ultime settimane ha ritrovato grande morale e il proverbiale sorriso ritornando a mettere le sue ruote nel fango. Il sardo, da pochi giorni in forze alla Qhubeka-Assos, sarà ai nastri di partenza nella categoria uomini open e non vi sono dubbi che lui sia l’osservato speciale della competizione.

Aru gareggerà con il numero 1 e se la dovrà vedere con i migliori specialisti in circolazione: Gioele Bertolini (vincitore a Cremona e ad Ancona, tre volte tricolore), Jakob Dorigoni (Campione d’Italia in carica e vincitore a San Fiori), Cristian Cominelli, Davide Toneatti, Samuele Leone, Federico Ceolin, Marco Pavan, Stefano Capponi, Stefano Sala, Daniele Braidot, Filippo Fontana, Nadir Colledani. Una chance importante per il sardo, pensando alla partecipazione dei Campionati Nazionali di Ciclocross in programma nel weekend a Lecce.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE dell’ultima tappa del Giro d’Italia di ciclocross: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 14.10. Buon divertimento!

Credit Matteo’s Photo