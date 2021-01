CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.55 JUVENTUS – secondo Tuttosport, non è ancora detta l’ultima parola per il possibile ingaggio di Olivier Giroud da parte dei bianconeri. Il tutto nonostante le ultime parole del francese, dove ha confermato la propria intenzione di restare al Chelsea almeno fino a giugno. Proprio l’attaccante dei Blues, nelle settimane scorse, avrebbe già detto no ad almeno due squadre italiane: la prima è la Roma, la seconda, a fine 2020, è la Fiorentina.

15.47 FIORENTINA – I viola hanno messo sotto la loro lente d’ingrandimento Dennis Man, classe ’98 della Steaua Bucarest. Il giocatore, attaccante esterno di destra, è uno dei più cristallini talenti dell’est Europa. Secondo quanto si legge da Calciomercato.com, la Fiorentina ha mosso i primi passi, avviando contatti sia con il giocatore che con la Steaua Bucarest. Da parte del giocatore e del suo entourage c’è stata piena apertura al passaggio in viola. Ma la richiesta iniziale è di 15 milioni.

15.35 CREMONESE – L’U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Atalanta B.C., il diritto alle prestazioni sportive di Marco Carnesecchi. Portiere, classe 2000, Carnesecchi è cresciuto nelle giovanili del Cesena per passare poi all’Atalanta. Con i bergamaschi ha vinto il campionato Primavera 2018/19. Ceduto in prestito al Trapani, nella passata stagione ha collezionato 33 presenze in Serie B. Nel settembre 2019 ha esordito nell’Italia Under 21.

15.22 ROMA – Secondo calciomercato.com, nella lista di Tiago Pinto per rinforzare la batteria dei terzini, ci sarebbe pure il turco Mehmet Celik in forza al Lille. Si tratta di un esterno classe ’97, di gamba e soprattutto forte fisicamente. Un profilo per cui la Roma avrebbe allacciato i contatti e che sarebbe valutato circa 15 milioni di euro. Il calciatore turco accetterebbe la destinazione giallorossa, ma le cifre sono troppo alte. La Roma non intende arrivare a più di 8 milioni.

14.57 SASSUOLO – Il giovane attaccante Jens Odgaard sta per lasciare il Lugano e far ritorno al Sassuolo, con il club emiliano che poi potrebbe girarlo nuovamente in prestito per farlo giocare: come riferisce Tuttosport sul classe ’99 ci sarebbe il forte interesse dell’Ascoli in Serie B.

14.44 INTER – Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il mercato in entrata dell’Inter a gennaio ruota attorno alla cessione di Eriksen. Se il danese sarà ceduto i nerazzurri avranno le risorse per prendere un attaccante, che potrebbe essere Papu Gomez.

14.28 CROTONE – Il Crotone ha messo gli occhi su Leonardo Mancuso dell’Empoli, in gol anche ieri coi toscani. Come riporta il Corriere dello Sport però, quella azzurra è bottega carissima: per convincere il presidente Corsi serviranno diversi milioni. Nel mirino, benché complicato, c’è pure Andrea Pinamonti dell’Inter su cui però è attento anche il Benevento.

14.15 MILAN – Milan-Mohamed Simakan, ormai siamo al “sì”. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a far capire che l’ingaggio sia ormai cosa fatta è proprio una storia di Instagram pubblicata dal ventenne francese con una scritta “loading” e una sua foto con le treccine rossonere. Insomma, per l’ingaggio del difensore centrale dello Strasburgo siamo proprio ai dettagli.

13.50 JUVENTUS – Secondo il Daily Mirror, Paratici avrebbe chiesto informazioni al Manchester United per uno scambio tra Paul Pogba e Aaron Ramsey, trovando però una risposta negativa.

13.47 REAL MADRID – Un colpo galattico quello che si prepara a sferrare la squadra allenata da Zidane, che si porta sulle tracce di Son, attaccante del Tottenham, come indica La Gazzetta dello sport.

13.35 ROMA – I giallorossi preparano l’affondo finale per El Shaarawy, ma per tuttomercatoweb non è ancora fatta, a causa delle condizioni imposte dallo Shanghai Shenua, che non vuole il prestito secco.

13.25 CAGLIARI – Cresce il numero di pretendenti per la punta Leonardo Pavoletti, conteso oltre che dalla Juventus anche dalla Fiorentina. Per calciomercato.com il toscano potrebbe seriamente lasciare la Sardegna.

13.16 REAL MADRID – E’ ufficiale il rinnovo di Luka Modric. Il pallone d’oro 2018 sarà dei Blancos per un altro anno, accettando anche un riduzione dell’ingaggio, come riporta La Gazzetta dello Sport.

13.01 BAYERN MONACO – Secondo la Gazzetta dello sport, nonostante le richieste dei due club di Manchester, Kingsley Coman sembra destinato a rimanere in Germania.

12.42 JUVENTUS – Il Tottenham di Josè Mourinho vuole un difensore, e l’identikit ideale corrisponde a quello di Merih Demiral, centrale dei bianconeri.

12.27 BARCELLONA – Si spengono le voci su Antoine Griezmann, che resterà al Barcellona, secondo il sito spagnolo Sport.

12.08 BOLOGNA – Come riporta calciomercato.com i felsinei sono sulle tracce di un attaccante, e più in particolare sembra interessato a Sam Lammers dell’Atalanta.

11.50 SPEZIA – Ufficiale: i liguri si rinforzano sulla trequarti, con l’arrivo di Riccardo Saponara. Il giocatore arriva dalla Fiorentina, in prestito con diritto di riscatto.

11.30 INTER – I nerazzurri stanno cercando di ampliare il loro parco attaccanti. Come riporta calciomercato.com, la formazione di Antonio Conte sta valutando in queste ore anche la possibilità di piombare – oltre che su Pellè e Eder – anche su Milik.

11.18 BENEVENTO – Valzer delle punte: i campani sono in forte pressing su Pinamonti. Le trattative per portare l’attaccante alla corte di Pippo Inzaghi sono già iniziate.

11.07 GENOA – Telefono rovente quello del ds Marroccu: oltre a Vavro, il dirigente dei rossoblu sta valutando tante opzioni per rimpolpare la rosa a disposizione di Davide Ballardini, che ha l’obiettivo di salvarsi.

10.55 ROMA – Trequarti bollente: se dovesse arrivare infatti almeno uno fra El Shaarawy e Bernard, a partire potrebbe essere Carles Perez che, come segnala calciomercato.com, è visto di buon grado sia dal Verona sia dal Sassuolo.

10.44 FIORENTINA – I “Viola” hanno il problema del gol. Daniele Pradè, ds dei toscani, sta pensando a varie alternative per risolvere il problema del centravanti: sul suo taccuino in queste ore ci sono i nomi di Caicedo (Lazio) e Inglese (Parma).

10.25 REAL MADRID – Non c’è ancora l’ufficialità, ma le sirene sono sempre più insistenti: Sergio Ramos non rinnoverà col Real Madrid. A fine anno quindi lo storico capitano dei “Blancos” potrebbe lasciare la sua base per accordarsi con un nuovo club. Il PSG di Pochettino è alla finestra.

10.12 JUVENTUS – Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, a gennaio è possibile una rivoluzione in uscita nel centrocampo dei bianconeri: oltre a Khedira infatti, col tedesco già fuori dal progetto da diverso tempo, anche Bernardeschi e Rabioto potrebbero fare le valigie con destinazioni che variano dalla Serie A, per il primo, all’estero, per il secondo.

09.59 LECCE – Doppio colpo in dirittura d’arrivo per i salentini. E’ quasi fatta per Fabio Pisacane dal Cagliari e per l’attaccante italo-svedese del Sirius Stefano Vecchia.

09.48 FIORENTINA – La società di Rocco Commisso sta lavorando anche in uscita. Possibile la partenza del terzino Lirola in direzione Marsiglia.

09.39 ROMA – I giallorossi molto attivi vanno a caccia di un rinforzo nel reparto offensivo. Il nome più gettonato è quello di El Shaarawy. La società capitolina sarebbe anche sulle tracce del centrocampista dell’Everton Bernard e del difensore del River Plate Montiel.

09.26 LAZIO – I biancocelesti sono alla ricerca di un difensore. Nel mirino di Tare, secondo quanto riporta Gazzetta, sono finiti Ricca del Bruges, il croato del Lille Bradaric ma anche Kamenovic serbo del Cukaricki.

09.15 FIORENTINA – I viola a caccia di un attaccante. Fari puntati su Caicedo e Piatek mentre potrebbe cedere Cutrone al Parma.

09.00 JUVENTUS – Paratici è alla ricerca di un attaccante per Pirlo. Se nei giorni scorsi i nomi più caldi erano quelli di Pellé e Llorente, secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbe un’altra clamorosa opportunità per l’attacco juventino che porterebbe a Fabio Quagliarella.

08.52 JUVENTUS – Merih Demiral vorrebbe giocare di più e sta valutando anche la possibilità di lasciare la Juventus. A dare la notizia è la Gazzetta dello Sport secondo la quale il difensore starebbe pensando di lasciare la squadra bianconera per cercare fortuna altrove.

08.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale della seconda giornata ufficiale del calciomercato invernale. La nuova finestra di riparazione si concluderà alle ore 20.00 di lunedì 1 febbraio. Sarà una giornata importante quella di oggi nella quale potrebbero già arrivare delle novità.

La Juventus è senza ombra di dubbio una delle società più attive. I bianconeri hanno praticamente concluso l’affare per il centrocampista del Genoa Nicolò Rovella, oggi potrebbe esserci l’ufficialità. Paratici è a lavoro anche per trovare l’attaccante giusto per Pirlo. I nomi più caldi sono quello di Graziano Pellè e Olivier Giroud.

La capolista Milan andrà a caccia di un difensore centrale per rinforzare il reparto un po’ in difficoltà nelle scorse settimane a causa dell’infortunio di Simon Kjaer, il difensore danese è tornato in campo nell’ultima sfida vinta a Benevento. Al centro dell’attenzione, ovviamente, la situazione del Papu Gomez che ha rotto con la società ed è in cerca di una squadra per la seconda parte di stagione.

