LIVE Calciomercato, DIRETTA 5 gennaio: la Roma torna su El Shaarawy. La Fiorentina a caccia di uno tra Caicedo e Piatek

10.12 JUVENTUS – Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, a gennaio è possibile una rivoluzione in uscita nel centrocampo dei bianconeri: oltre a Khedira infatti, col tedesco già fuori dal progetto da diverso tempo, anche Bernardeschi e Rabioto potrebbero fare le valigie con destinazioni che variano dalla Serie A, per il primo, all’estero, per il secondo.

09.59 LECCE – Doppio colpo in dirittura d’arrivo per i salentini. E’ quasi fatta per Fabio Pisacane dal Cagliari e per l’attaccante italo-svedese del Sirius Stefano Vecchia.

09.48 FIORENTINA – La società di Rocco Commisso sta lavorando anche in uscita. Possibile la partenza del terzino Lirola in direzione Marsiglia.

09.39 ROMA – I giallorossi molto attivi vanno a caccia di un rinforzo nel reparto offensivo. Il nome più gettonato è quello di El Shaarawy. La società capitolina sarebbe anche sulle tracce del centrocampista dell’Everton Bernard e del difensore del River Plate Montiel.

09.26 LAZIO – I biancocelesti sono alla ricerca di un difensore. Nel mirino di Tare, secondo quanto riporta Gazzetta, sono finiti Ricca del Bruges, il croato del Lille Bradaric ma anche Kamenovic serbo del Cukaricki.

09.15 FIORENTINA – I viola a caccia di un attaccante. Fari puntati su Caicedo e Piatek mentre potrebbe cedere Cutrone al Parma.

09.00 JUVENTUS – Paratici è alla ricerca di un attaccante per Pirlo. Se nei giorni scorsi i nomi più caldi erano quelli di Pellé e Llorente, secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbe un’altra clamorosa opportunità per l’attacco juventino che porterebbe a Fabio Quagliarella.

08.52 JUVENTUS – Merih Demiral vorrebbe giocare di più e sta valutando anche la possibilità di lasciare la Juventus. A dare la notizia è la Gazzetta dello Sport secondo la quale il difensore starebbe pensando di lasciare la squadra bianconera per cercare fortuna altrove.

08.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale della seconda giornata ufficiale del calciomercato invernale. La nuova finestra di riparazione si concluderà alle ore 20.00 di lunedì 1 febbraio. Sarà una giornata importante quella di oggi nella quale potrebbero già arrivare delle novità.

La Juventus è senza ombra di dubbio una delle società più attive. I bianconeri hanno praticamente concluso l’affare per il centrocampista del Genoa Nicolò Rovella, oggi potrebbe esserci l’ufficialità. Paratici è a lavoro anche per trovare l’attaccante giusto per Pirlo. I nomi più caldi sono quello di Graziano Pellè e Olivier Giroud.

La capolista Milan andrà a caccia di un difensore centrale per rinforzare il reparto un po’ in difficoltà nelle scorse settimane a causa dell’infortunio di Simon Kjaer, il difensore danese è tornato in campo nell’ultima sfida vinta a Benevento. Al centro dell’attenzione, ovviamente, la situazione del Papu Gomez che ha rotto con la società ed è in cerca di una squadra per la seconda parte di stagione.

