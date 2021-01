LIVE Calciomercato, DIRETTA 12 gennaio: la Juventus cerca una punta, Milan e Inter molto attive

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale della nona giornata ufficiale del calciomercato invernale: oggi, martedì 12 gennaio, proseguirà la nuova finestra di riparazione che si concluderà alle ore 20.00 di lunedì 1 febbraio. In questa nona giornata della sessione invernale potrebbero arrivare delle novità importanti.

Potrebbero esserci notizie interessanti derivanti da Juventus ed Udinese: la sfida del 3 gennaio potrebbe essere stata l’occasione ideale per imbastire le trattative per l’arrivo a Torino di Rodrigo De Paul. Paratici potrebbe far leva sulla trattativa per il cartellino di Rolando Mandragora per portare subito a casa il nuovo acquisto per Pirlo.

Antonio Conte, invece, potrebbe sfruttare la diatriba tra Gomez e l’Atalanta e mettere a segno il colpo di mercato che potrebbe anche valere lo Scudetto. A risentirne, in casa Inter, potrebbe essere, in termini di impiego, uno tra Perisic e Sanchez, vedremo cosa accadrà in questi giorni di gennaio.

Antonio Conte, invece, potrebbe sfruttare la diatriba tra Gomez e l'Atalanta e mettere a segno il colpo di mercato che potrebbe anche valere lo Scudetto. A risentirne, in casa Inter, potrebbe essere, in termini di impiego, uno tra Perisic e Sanchez, vedremo cosa accadrà in questi giorni di gennaio.

