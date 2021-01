LIVE Biathlon, Mass start femminile Oberhof in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sfidano le norvegesI

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, pettorali, orari, tv e streaming della mass start femminile di Oberhof – Il programma della seconda settimana di gare a Oberhof – Classifica di Coppa del Mondo femminile

Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport per seguire la diretta live della mass start femminile di biathlon. Oggi, domenica 17 gennaio, si chiude la seconda settimana di gare a Oberhof (Germania) per la Coppa del Mondo 2020-2021 con la mass start la cui partenza è fissata per le 15.00. Sì chiude così un lungo fine settimana con una gara che potrebbe rivelarsi molto importante nell’assegnazione della Coppa del Mondo donne.

Tiril Eckhoff ha piazzato un back-to-back la scorsa settimana rafforzato dal tris di successi con la sprint di giovedì che le ha permesso di sopravanzare la svedese Hanna Öberg in classifica generale e di avvicinare la norvegese Marte Røiseland-Olsbu, sempre pettorale giallo. Dorothea Wierer dopo le sofferenze della settimana scorsa, ha portato a casa un grandissimo secondo posto giovedì nella sprint ed oggi affronta un format di gara particolarmente gradito. Un buon risultato potrebbe permetterle di rientrare di prepotenza nella corsa alla Sfera di cristallo.

L’unica azzurra, però, che ha centrato un successo sul percorso di Oberhof è stata nel 2019 Lisa Vittozzi, che, dopo un avvio complicato di stagione, è apparsa in ripresa sia giovedì, sia ieri nella prima frazione della staffetta.

Il via della gara della mass start femminile di Oberhof è previsto per le ore 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della mass start femminile di biathlon, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo della Coppa del Mondo di Biathlon.

Foto: LaPresse