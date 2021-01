DIRETTA Sci alpino, Slalom donne Zagabria 2021 LIVE: seconda manche in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI ZAGABRIA

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello slalom femminile di Zagabria (Croazia), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Sulle nevi croate assisteremo a un grande spettacolo e, come al solito, tra i rapid gates saranno i particolari a fare la differenza.

A Semmering, il 29 dicembre 2020, si è interrotto dopo quasi quattro anni il duopolio più longevo della storia della Coppa del Mondo femminile, ovvero la filastrocca Shiffrin-Vlhova, dominatrici per 28 slalom consecutivi nel circuito (19 per la prima, 9 per la seconda) a cavallo di tre stagioni. E il 3 gennaio 2021, proprio sulla collina di Sljeme tanto cara ai fratelli Kostelic, si torna subito in pista per l’undicesima gara stagionale, la prima dell’anno, la quarta tra i rapid gates, ad aprire un mese di gennaio ricchissimo di competizioni, ben 12 (4 discese, 3 superG, 3 giganti e 2 soli slalom, ricordando però che ci sono ancora un gigante, quello cancellato a Semmering dopo la prima manche, e un super-g, uno dei due di St. Moritz, da recuperare, presumibilmente tra Jasna e Garmisch).

L’Italia femminile di slalom, “orfana” di Bassino e Brignone che saggiamente hanno deciso di saltare Zagabria (e probabilmente anche Flachau, come da copione per le gare “singole” tra i rapid gates, cioè non accoppiate al gigante), sta preparando il prossimo appuntamento in Coppa del Mondo in quel di Tarvisio. Le azzurre si aggrappano a Marta Rossetti, 11ª nell’ultimo slalom disputato a Semmering lo scorso 29 dicembre, con il 4° tempo parziale nella II manche e una rimonta di 15 posizioni, e alla veterana Irene Curtoni. In gara ci saranno anche Martina Peterlini (ancora alle prese con problemi alla schiena), Lara Della Mea, Anita Gulli e Carlotta Saracco.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda manche dello slalom femminile di Zagabria (Croazia), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021:cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La seconda manche andrà in scena alle ore 16.00. Buon divertimento!

