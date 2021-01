L’Androni Giocattoli-Sidermec ha annunciato l’arrivo di un nuovo partner tra gli sponsor del team piemontese di Gianni Savio e Marco Bellini per la stagione 2021. Si tratta di Work Service Group, azienda italiana, precisamente di Padova, già presente nel ciclismo come sponsor della formazione Continental Work Service-Marchiol-Vega, e con grande esperienza pregressa nelle categorie giovanili.

“Ho una grande fiducia nei confronti di Gianni Savio che è un primattore del ciclismo nazionale – queste sono le dichiarazioni trapelate sul sito TuttobiciWeb da parte di Massimo Levorato, presidente e amministratore unico di WSG – Ci piaceva l’idea di sperimentare in modo crescente l’ambiente professionistico, anche per offrire ai nostri ragazzi un ventaglio di opportunità importanti. Continueremo nell’ambito giovanile razionalizzando con l’intervento in una categoria superiore. In Androni Giocattoli Sidermec c’è una visione e un’ottima struttura”.

In ultima battuta si aggiungono anche le parole di grande soddisfazione da parte del team manager dell’Androni Giocattoli-Sidermec Gianni Savio: “Siamo orgogliosi che un’azienda importante come Work Service Group entri a far parte della nostra squadra e ringraziamo l’imprenditore Massimo Levorato, che ha scelto il nostro team per esordire nella categoria Pro Tour».

Foto: Lapresse