Una situazione decisamente intricata quella che si sta presentando in Australia per l’organizzazione degli Australian Open 2021. Il britannico Andy Murray, positivo al Covid-19, molto probabilmente non potrà essere a Melbourne, in conformità al protocollo che obbliga i tennisti a essere negativi al tampone prima di imbarcarsi per il viaggio nella terra dei canguri.

Tuttavia, arrivano notizie che vanno a complicare i piani di Tennis Australia: 47 giocatori sono stati messi in isolamento dopo che su due dei charter organizzati appositamente dal torneo, decollati da Los Angeles e Abu Dhabi, sono stati trovati tre casi di positività al Covid. I nomi noti sono quelli di Sandgren, Azarenka, Davis, Nishikori, Cuevas, Stephens, Pella, Londero, González e Sitak sul primo, e Bencic, Pliskova, Kenin, Svitolina, Sakkari, Jabeur, Sabalenka, Muguruza, Andreescu, Kerber, Kuznetsova, Kostyuk sul secondo. Sul volo che arrivava dagli Emirati c’era anche il nostro Fabio Fognini che in una storia su Instagram ha raccontato di essere in quarantena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fognini (@fabiofogna)

I tennisti dovranno rimanere per 14 giorni nella loro camera d’albergo all’interno della bolla di Melbourne e non potranno allenarsi all’aperto. “Purtroppo siamo stati informati dalle autorità sanitarie che due persone sul volo QR7493 da Los Angeles e arrivato alle 5.15 di venerdì 15 gennaio hanno restituito i test per Covid-19 positivi all’arrivo a Melbourne”, il comunicato degli organizzatori.



La tensione è molto alta e si temono anche ulteriori ripercussioni in un territorio che anche con numeri meno importanti, rapportati a quelli dei Paesi europei per fare un esempio, può far scattare la chiusura di ogni Stato. In questo discorso possono rischiare grosso i giocatori sbarcati ad Adelaide nell’altra bolla creata dall’organizzazione. Perché? La città è la capitale dello Stato dell’Australia Meridionale, mentre Melbourne è la capitale dello Stato di Victoria. E se dovessero esserci dei casi positivi a Melbourne? E’ probabile che l’asset politico locale si attivi per la chiusura dello Stato e questo non consentirebbe a Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Jannik Sinner ecc. di poter essere a Melbourne nei tempi previsti. Lo stesso problema, ovviamente, si potrebbe presentare se questo contesto si dovesse creare ad Adelaide.

Pertanto, il rischio che corrono i giocatori nella capitale dello Stato dell’Australia Meridionale non è di poco conto. La speranza è che non si creino queste condizioni, ma è chiaro che con il Coronavirus sia molto difficile pensare di avere un controllo assoluto su tutto.

Foto: LaPresse