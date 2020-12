Volley femminile, Serie A1: Novara batte Chieri 3-0 e rafforza il secondo bene, Caterina Bosetti top-scorer

Novara ha sconfitto Chieri per 3-0 (25-22; 26-24; 25-21) nel match valido per la 16ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Le ultime Campionesse d’Europa hanno fatto festa tra le mura amiche al termine di una partita sempre ben condotta, dove sono state decisamente più performanti nel primo e nel terzo set, mentre nella seconda frazione hanno dovuto rimontare nella fase più calda.

Le rosablù hanno infilato l’undicesima vittoria stagionale e si confermano saldamente al secondo posto, distaccate di otto punti dall’imbattibile capolista Conegliano. Monza è a -6 (con un incontro giocato in meno), Scandicci a -7 (con due partite in meno). Chieri resta in quinta posizione, con 21 punti in undici incontri disputati (contro i 13 delle piemontesi).

A trascinare le padrone di casa è stata la schacciatrice Caterina Bosetti, autrice di 12 punti (2 muri) e affiancata di banda da Britt Herbots (10). L’opposto Malwina Smarzek si è fermata a 9 punti, da segnalare le sei marcature della centrale Cristina Chirichella affiancata da Sara Bonifacio. Buona prestazione della regista Micha Hancock e del libero Stefania Sansonna. Alle ospiti non sono bastate le toniche Alexandra Frantti (15 punti) e Alessia Mazzaro (12), 9 sigilli per Kaja Grobelna e 8 per Elena Perinelli.

Foto LM-LPS/Letizia Valle