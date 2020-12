Tennis: Elliot Benchetrit giocherà per il Marocco dal 2021

Il panorama tennistico vede un cambiamento di nazionalità all’orizzonte nel 2021. Elliot Benchetrit, ventiduenne attualmente numero 223 del mondo, con un miglior ranking di numero 198, ha deciso che giocherà difendendo la bandiera del Marocco.

Il nizzardo spiega su Instagram le motivazioni della propria scelta: “Spero che abbiate passato bene le feste e che siate pronti per il 2021. Da parte mia, dal 1° gennaio comincerà un grande cambiamento nella mia storia tennistica. Giocare per il Marocco, Paese di nascita di mio padre, sarà un onore! Rappresentare questo Paese in Coppa Davis e alle Olimpiadi lo sarà altrettanto. Rimango francese, ma sul campo da tennis giocherò sotto i colori del Marocco. Ringrazio la Francia per tutto il suo aiuto e il suo sostegno nel mio sviluppo, ma per fare il “passo” più in alto qualcosa si deve cambiare“. E poi cita Albert Einstein: “La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi“.

Benchetrit, fino a questo momento, ha vinto tre tornei sul circuito ITF, raggiungendo come miglior risultato negli Slam il secondo turno al Roland Garros 2019. Nel 2020 ha superato le qualificazioni agli Australian Open, fermandosi però al primo turno; nei Challenger non si è mai spinto al di là del secondo turno.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events