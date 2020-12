Sollevamento pesi, Giorgia Bordignon, Antonino Pizzolato e Mirko Zanni: un trio da Olimpiade

Nuovo appuntamento con Strenght2U, il programma a firma Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della pesistica. Ospite ai nostri microfoni un trio d’eccezione composto da giovani talenti tricolore: Giorgia Bordignon, Antonino Pizzolato e Mirko Zanni. Gli atleti si presentano, raccontando la loro storia ed il loro avvicinamento a questa disciplina.

Così Bordignon: “La mia carriera è iniziata 17 anni fa, sono entrata in Nazionale nel 2004 e con le Fiamme Azzurre sto inseguendo il sogno della seconda Olimpiade“. Prosegue Zanni: “Ho iniziato nel 2011, poi nel 2012 ho fatto il mio primo Europeo e dal 2015 l’Esercito non mi fa mancare nulla“. Conclude Pizzolato: “Ringraziare le Fiamme Oro sarebbe davvero poco rispetto a quello che hanno fatto per me“.

Un viaggio fatto di ricordi, esperienze a Giochi Olimpici del passato e speranze per i prossimi Europei e per Tokyo 2021, che vi proponiamo in questa video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A BORDIGNON, PIZZOLATO E ZANNI





