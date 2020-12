Snowboard, i favoriti per la Coppa del Mondo di parallelo. Roland Fischnaller a caccia dell’ennesima impresa

Si apre con la doppia trasferta italiana, ormai consueta, tra Cortina d’Ampezzo (sabato il PGS) e Carezza, la Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Una stagione che sarà ovviamente molto complicata a causa delle varie restrizioni per il Covid-19: al momento sono in programma dieci appuntamenti (sette giganti e tre slalom), con chiusura a Berchtesgaden (Germania) a marzo. Andiamo a scoprire i favoriti per la sfera di cristallo al maschile.

Va a caccia dell’ennesima impresa di una carriera impareggiabile Roland Fischnaller. Un vero e proprio monumento di questa disciplina, con la ciliegina sulla torta che è arrivata la passata stagione con il trionfo finale. La regolarità dell’altoatesino, nonostante gli ormai 40 anni raggiunti, fa ancora ben sperare: la condizione sembra essere ancora quella dei giorni migliori ed il mirino è ovviamente puntato verso Pechino 2022.

Loading...

Loading...

A sfidarlo i giovani arrembanti. A partire dai russi, che schierano una coppia di gran qualità formata da Andrey Sobolev e, soprattutto, dal giovanissimo bi campione del mondo in carica Dmitry Loginov. Pericoli che possono arrivare anche da Germania ed Austria. Il più vicino in chiave graduatoria nella passata stagione è stato il tedesco Stefan Baumeister, che riesce a ben disimpegnarsi in entrambe le discipline. Parlando di veterani però bisognerà tenere d’occhio anche Andreas Prommegger, trionfatore della coppetta di PSL, e Benjamin Karl.

gianluca.bruno@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse