Sci alpino, Sofia Goggia si prepara per un 2021 da protagonista, con il mirino puntato verso Cortina

Sofia Goggia nella classica letterina scritta a Babbo Natale, ne siamo abbastanza sicuri, ha chiesto due cose: continuità a livello di condizione fisica e, soprattutto, dare il proprio meglio in occasione dei Mondiali di Cortina di febbraio. La sciatrice bergamasca, infatti, ha questi due chiari obiettivi davanti a sè, dopo mesi non troppo semplici. Dopo una stagione 2019-2020 complicata per diversi motivi, questa annata deve essere molto più lineare per la nostra rappresentante.

L’avvio della sua stagione, dopotutto, conferma l’assunto. La prima fase, anche per motivi di calendario, l’ha costretta a cimentarsi nel gigante, una disciplina che dodici mesi fa sembrava non avere più nelle proprie corde. Anche sotto questo punto di vista le cose sono migliorate. con un brillante sesto posto a Soelden, quindi un nono e un diciottesimo a Courchevel. Risultati che le hanno sicuramente dato fiducia, e lo si è visto quando ha potuto iniziare a fare sul serio, ovvero nelle discipline veloci.

La classe 1992, dopotutto, ha fatto vedere che in discesa e supergigante sa sempre eccellere. Ha dovuto pazientare fino al 18 dicembre per la prima prova veloce di questa Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021, e ha centrato un ottimo secondo posto. Anzi, senza qualche sbavatura di troppo per la sua consueta generosità, avrebbe potuto anche precedere la sua rivale numero uno, la svizzera Corinne Suter. Il loro duello sta impreziosendo, e impreziosirà, tutta l’annata, tanto che nella seconda discesa Sofia Goggia si è presa la rivincita, prima di concludere settima nel superG che ha chiuso il programma.

In conclusione si può tranquillamente affermare come la prima parte di annata della nostra portacolori sia assolutamente positivo e da sottolineare. La migliore condizione sta arrivando gara dopo gara, perchè l’obiettivo principale è tutto a Cortina. La stagione 2021 (che precede quella delle Olimpiadi di Pechino 2022) ruoterà attorno alla kermesse iridata. Sofia Goggia sarà assolutamente pronta per far valere la sua qualità e la sua forza. La caccia alle medaglie è ufficialmente aperta!



