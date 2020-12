Sci alpino, Marta Bassino vuole il bis a Courchevel, Dominik Paris cerca il primo squillo nella discesa di Val d’Isere

Tutto è pronto per una domenica di grande sci sulle nevi francesi. Dopo l’esordio di ieri con il primo gigante di Courchevel per quel che riguarda il Circo Bianco al femminile, e il supergigante maschile della Val d’Isere, i protagonisti dello sci alpino tornano di nuovo al cancelletto di partenza per un’altra giornata ad altissimi livelli. Si incomincerà con il comparte femminile che, dalle ore 9.30, torneranno in azione di nuovo tra le porte larghe, per il secondo gigante sulla pista denominata Émile Allais, mentre i colleghi maschi sono pronti per la seconda prova veloce della loro annata, la prima discesa del calendario, sempre sulla celebre Oreiller-Killy.

Gli spunti sulle nevi francesi saranno davvero infiniti. Iniziamo dal Circo Bianco al femminile. Ieri abbiamo assistito alla splendida vittoria di Marta Bassino che ha fatto il bis dopo la prova di esordio di Soelden, confermandosi ormai come l’atleta di punta nel gigante. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo, dopo una prima manche nella quale ha preferito gestire la scarsa visibilità ed un terreno non semplice, nella seconda ha davvero danzato sulla neve. Una sinfonia per la classe 1996 che ha dimostrato per l’ennesima volta di avere a disposizione un talento cristallino, che ormai sta illuminando gara dopo gara i pendii di tutto il mondo. Se Marta Bassino va alla caccia della terza vittoria stagionale, alle sue spalle vedremo le solite note che cercheranno un posto al sole.

Loading...

Loading...

La nostra Federica Brignone proverà a ripartire dalla seconda manche di ieri, dopo una prima discesa nella quale aveva lasciato sulla neve 1.64 secondi, un distacco davvero pesantissimo. Il cambio di marcia a metà gara conferma come a livello mentale la valdostana sia ormai una certezza, andando a rimontare posizione su posizione e mettendo in difficoltà Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. La slovacca, ad ogni modo, continua a macinare punti importanti in ottica Sfera di Cristallo, con un margine di 162 punti proprio sulla nostra Marta Bassino che conferma che sia assolutamente lei la favorita per il successo finale, contando che Mikaela Shiffrin centellinerà le sue apparizioni, accusando già 245 lunghezze dalla rivale.

Sul fronte maschile, spostandoci di qualche chilometro, si passerà alla prima discesa stagionale. Si correrà in Val d’Isere e, come visto nel supergigante di ieri, è impossibile fare previsioni. Il podio che ha proposto Mauro Caviezel davanti a tutti, seguito da Adrian Smiseth Sejersted e Chrstian Walder non era certo quello che tutti si potevano aspettare prima dell’apertura del cancelletto di partenza. Anche oggi ci attendiamo tanta incertezza ed equilibrio, con Vincent Kriechmayr smanioso di migliorare il quinto posto di ieri, come Kjetil Jansrud che ha concluso alle sue spalle.

Sul fronte italiano, invece, Christof Innerhofer vuole ribadire le buone sensazioni messe in mostra ieri con un ottavo posto davvero importante, per provare a mettere alle spalle i tanti (troppi) problemi fisici che lo hanno accompagnato negli ultimi mesi, mentre Dominik Paris ha voglia di fare sul serio. Gli 11 mesi di lontananza dalle gare non possono che farsi sentire, e anche ieri in supergigante si è visto, ma il sedicesimo posto dell’altoatesino a meno di sei decimi dal podio, conferma come il nostro fuoriclasse sia sin da oggi pronto a dire la sua nella discesa, ovvero il suo terreno di caccia ideale. La sua missione è di raggiungere il picco della sua condizione in vista dei Mondiali di Cortina di febbraio, per cui ogni gara gli servirà per ritrovare la giusta confidenza sulla neve.

Foto: Lapresse