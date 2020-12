LIVE Virtus Bologna-Andorra, EuroCup basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di EuroCup 2020-2021 di basket tra la Virtus Segafredo Bologna e il Morabanc Andorra, valevole come recupero dell’ottava giornata.

Le due squadre sono già qualificate alla seconda fase del torneo continentale, ma la Virtus Bologna ha un motivo in più per cercare il successo. Con una vittoria, infatti, i bolognesi chiuderebbero la prima parte del torneo a punteggio pieno, con 10 vittorie su 10 partite, risultato non ottenuto da nessun’altra formazione nell’EuroCup di quest’anno.

Non ci sarà per gli emiliani, però, Marco Belinelli, il cui esordio con le V Nere è stato rinviato al big match di campionato del 27 dicembre contro l’Olimpia Milano. L’ex giocatore dei San Antonio Spurs, infatti, può essere tesserato per la manifestazione europea solo dopo la fine della prima fase e, dunque, guarderà i suoi compagni dalla tribuna.

La sfida tra Virtus Segafredo Bologna e Morabanc Andorra inizierà alle ore 19:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

