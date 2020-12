LIVE Trento-Modena, Superlega volley in DIRETTA: chi siederà al tavolo delle grandi?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Modena, sfida valida per la 16ma giornata della Superlega di volley maschile 2020-2021. Di fronte due delle squadre più attese che hanno incontrato maggiori difficoltà nella prima parte della stagione ma che sembrano aver raggiunto un ottimo stato di forma e dunque promettono di dare vita ad un incontro spettacolare.

Si affrontano le due big che più hanno sofferto nella prima parte della stagione: i padroni di casa dell’Itas Trentino. I tanti cambiamenti estivi e, in particolare in casa Trento, i problemi legati al contagio hanno scombinato i piani ambiziosi delle due formazioni che si affrontano mentre, lanciatissime entrambe, cercano di recuperare il terreno perduto e di riprendersi le posizioni di eccellenza nella griglia play-off, magari alle spalle delle due prime della classe, Perugia e Civitanova che hanno sicuramente incontrato meno difficoltà nel loro cammino finora.

Entrambe le squadre hanno ricevuto dal round robin di Champions League la spinta per risalire la china in campionato: Modena arriva da cinque successi consecutivi, mentre Trento ne ha collezionati ben sei e nel girone di ritorno è imbattuto. All’andata i trentini si imposero con un secco 3-0 e per i ragazzi di Lorenzetti questa non sarà l’ultima prova del 2020 visto che mercoledì saranno impegnati nel recupero dell’ultima giornata di andata sul campo della Consar Ravenna.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE Trento-Modena, sfida valida per la 16ma giornata della Superlega di volley maschile 2020-2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto dopo minuto, punto dopo punto per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 19:15!

