LIVE Sport Invernali, DIRETTA 19 dicembre: ITALIA DA URLO! Vittorie per Goggia e Pellegrino!

15.55 BOB – La prova di Igls va al solito Francesco Friedrich che domina la scena e chiude ormai i conti a livello di classifica generale. Il tedesco chiude la gara con il tempo complessivo di 1:42.19 distanziando per 68 centesimi il lettone Kibermanis e per 73 Lochner. Quarto il tedesco Hanninghofer a 97, quinto lo svizzero Vogt a 1.17. Gli italiani: 14° Variola a 1.73, 18° Baumgartner a 2.26.

15.35 BIATHLON – In Austria, ad Hochfilzen si sta tenendo la quarta tappa del circuito maggiore, e pochi minuti fa si è conclusa la 10 km pursuit femminile: vittoria per la norvegese Tiril Eckhoff, che aveva già arpionato il successo nella sprint, mentre è ottima quinta Dorothea Wierer, che risale dalla decima piazza di partenza, inoltre è 13ma Lisa Vittozzi, che scattava addirittura per 30ma, la quale con una gran rimonta si assicura di prendere parte alla mass start di domani. Chiude 57ma infine Irene Lardschneider. Tiril Eckhoff vince in 28’24″8, con 19/20 al poligono e va a precedere le svedesi Hanna ed Elvira Oeberg, rispettivamente seconda e terza a 22″5 e 27″6, entrambe con 18/20 al tiro.

14.57 SCI DI FONDO – In Germania, a Dresda, si sono appena concluse le finali della sprint tl maschile. La vittoria va all’italiano Federico Pellegrino, che va a precedere il britannico Andrew Young, secondo a 0″53, ed il russo Gleb Retivykh, terzo a 0″91. In casa Italia, inoltre, viene eliminato ai quarti di finale Michael Hellweger, il quale chiude 17°. 15 vittorie in carriera in Coppa del Mondo per Pellegrino.

14.48 SCI DI FONDO – In Germania, a Dresda, si sono appena concluse le finali della sprint tl femminile. Vince l’elvetica Nadine Faehndrich, che supera la statunitense Sophie Caldwell, seconda a 0″32, e la slovena Anamarija Lampic, terza a 0″35. In casa Italia la migliore delle tre azzurre al via è Lucia Scardoni, che riesce ad arrivare in finale, dove chiude sesta ed ultima con un ritardo di 3″30. Escono ai quarti le altre azzurre: Greta Laurent è 13ma, infine Alice Canclini è 26ma.

14.47 COMBINATA NORDICA – A Ramsau trionfa il tedesco Vinzenz Geiger che beffa in volata il norvegese Jarl Magnus Riiber e l’austriaco Lukas Greiderer. Lontani gli azzurri. Il migliore è Alessandro Pittin che ha chiuso 23º a 1’19” dal vincitore. Fuori dalla zona punti Samuel Costa 34º a 1’53” mentre chiude 39º Raffaele Buzzi a 2’17” dal vincitore.

14.33 BOB – La prima manche della prova di Igls vede al comando il solito tedesco Francesco Friedrich in 51.04 con 33 centesimi sul connazionale Johannes Lochner e 43 sul lettone Oskars Kibermanis. Quarto un altro tedesco, Hanninghofer a 45, quinto lo svizzero Vogt a 59. Gli italiani: 15° Variola a 1.01, 17° Baumgartner a 1.16

14.27 SLITTINO SU PISTA NATURALE – Nella seconda tappa della Coppa del Mondo andata in scena a Winterleitenm in Austria, nel singolo maschile si è registrato il successo dell’austriaco Michael Scheikl davanti agli azzurri Patrick Pigneter, secondo, ed Alex Gruber, terzo. Quinto Stefan Federer, sesto Florian Clara. Nella staffetta a squadre vince l’Italia di Evelin Lanthaler e Patrick Pigneter. Seconda l’Austria, terza la Germania.

14.10 SLITTINO – La tappa di Winterberg della Coppa del Mondo 2020-2021 va alla tedesca Julia Taubitz che supera nel finale per 106 millesimi la connazionale Natalie Geisenberger. Terza la lettone Eliza Tiruma a 266, quarta l’austriaca Madeleine Egle a 359, quinta la nostra Andrea Voetter a 402. Le altre azzurre: 17a Verena Hofer a 1.546, 21a Marion Oberhofer a 1.696, 22a Nina Zoeggeler a 1.760

13.38 BIATHLON – Il norvegese Sturla Holm Laegred continua la sua stagione da favola e raccoglie il terzo successo nell’inseguimento maschile di Hochfielzen (Austria). Con un solo errore, l’astro nascente bissa il successo della sprint con 8″ sul francese Jacquelin, oggi perfetto sia al poligono che all’ultimo giro quando ha saputo fare la differenza e battere in volata Johannes Boe (3 errori). Ancora un quarto posto per Christiansen a 13″, che beffa alla fine un super Ponsiluoma da 20/20. Sesto un deluso Dale, con sei bersagli mancati. La notizia per l’Italia è stata la rimonta da panico di Didier Bionaz, classe 2000 che con un solo errore è risalito fino al diciannovesimo posto, con 1’52 di ritardo. Hofer ventiseiesimo con quattro errori mentre si rivedono ottimi segnali anche da Dominik Windisch, che col 95% dimostra di esserci e conquista la 30esima posizione. 36esimo Bormolini che completa la festa azzurra, tutti a punti.

13.16 SCI ALPINO – Aleksander Aamodt Kilde concede il bis dopo il superG e conquista la vittoria in discesa libera. Secondo posto e primo podio della carriera per l’americano Ryan Cochran-Siegle, staccato di 22 centesimi dal vincitore. In terza posizione ha chiuso lo svizzero Beat Feuz con 54 centesimi da Kilde. Purtroppo si conferma la tradizione negativa per l’Italia in Val Gardena. Azzurri che chiudono davvero lontanissimi, con Dominik Paris, il migliore, staccato di 1.52 da Kilde. Chistof Innerhofer chiude a 2.14 ed ancora più indietro Emanuele Buzzi (+2.70), Matteo Marsaglia (+2.78) e Davide Cazzaniga (+5.15).

12.47 SLITTINO – Nella tappa di Winterberg al comando dopo la prima manche troviamo la tedesca Natalie Geisenberger in 56.170 con 75 millesimi sulla connazionale Julia Taubitz e 160 sulla nostra Andrea Voetter, terza la lettone Kendija Aparjode a 228. Quarta la lettone Kendija Aparjode a 228 millesimi, quinta la tedesca Anna Berreiter a 249, sesta la lettone Eliza Tiruma a 258. Le altre italiane: 14 Marion Oberhofer a 833 millesimi, 20a Nina Zoeggeler a 949, 23a Verena Hofer a 1.158

12.28 SCI DI FONDO – In Germania, a Dresda, si sono appena concluse le qualificazioni della sprint tl maschile. Il miglior tempo è del francese Lucas Chanavat, che chiude in 2’19″57, andando a precedere il boemo Ondrej Cerny, secondo a 2″25, e l’elvetico Janik Riebli, terzo a 2″26. In casa Italia avanzano Federico Pellegrino, quarto a 2″35, ma è da sottolineare l’ottima performance di Michael Hellweger, il quale chiude ottavo con un distacco di 3″54. Fuori gli altri italiani: 35° Maicol Rastelli a 7″68, 38° Giacomo Gabrielli, 38° a 7″90, 39° Francesco De Fabiani, 39° a 7″91, 46° Stefan Zelger a 8″84.

11.50 SCI ALPINO – Sofia Goggia trionfa nella discesa della Val d’Isere. L’azzurra si è imposta con 24 centesimi sulla svizzera Corinne Suter e 26 sull’americana Breezy Johnson. Più staccate le altre azzurre: Elena Curtoni (+1.37), Laura Pirovano (+1.51), Francesca Marsaglia (+2.11) e Marta Bassino (+3.24). Non è partita Federica Brignone, ancora dolorante dopo la caduta di ieri.

11.36 BOB – Tripletta tedesca nel 2 di Coppa in quel di Igls. A vincere è a sorpresa Stephanie Schneider che sfrutta l’errore di Laura Nolte, seconda a 18 centesimi di ritardo. Terza è Kim Kalicki. In casa azzurra dodicesima posizione per l’unico equipaggio italiano presente, quello guidato da Giada Andreutti con Anna Schenk come frenatrice.

11.35 COMBINATA NORDICA – Il norvegese Jarl Magnus Riiber è stato il migliore nella prova di salto della tappa di Coppa del Mondo a Ramsau. Alle sue spalle il giapponese Yoshito Watabe che partirà della prova sugli sci con 10” di ritardo. A seguire l’austriaco Johannes Lamparter che dovrà recuperare 12” dal leader. Lontani gli azzurri. Il migliore è stato Samuel Costa che ha chiuso al 38° posto e partirà nella sessione sugli sci con 1’38” dal norvegese, 40° Alessandro Pittin che dovrà recuperare 1’42” da Riiber. Solo 47°Raffaele Buzzi a 2’19”.

11.23 SCI DI FONDO – In Germania, a Dresda, si sono appena concluse le qualificazioni della sprint tl femminile. Il miglior tempo è della boema Katerina Janatova, che chiude in 2’37″15, andando a precedere l’elvetica Nadine Faehndrich, seconda a 0″37, e la slovena Anamarija Lampic, terza a 0″94. In casa Italia la migliore delle tre azzurre al via è Greta Laurent, nona a 3″51, ma è da sottolineare l’ottima performance di Alice Canclini, la quale chiude immediatamente alle sue spalle, decima con un distacco di 3″68. Lucia Scardoni riesce a staccare il 23° crono, con un ritardo di 7″08.

11.07 SLITTINO – I campioni olimpici Wendl/Arlt si aggiudicano il doppio di Coppa del Mondo in quel di Winterberg. Battuti Eggert/Benecken di 40 millesimi, a completare il podio i lettoni Sics/Sics. Solo settimi Steu/Koller, leader della classifica: per loro errore grave nella prima run. In casa Italia positiva sesta piazza di Rieder/Rastner, a 4 decimi dalla vetta, nella top-10 anche Rieder/Kainzwaldner, ottavi, e Nagler/Malleier, decimi.

10.15 BOB – Tripletta tedesca dopo la prima run nel 2 di Igls. In testa troviamo Laura Nolte di sei centesimi sulle connazionali, seconde a pari merito, Kalicki e Schneider. Tutto dunque ancora apertissimo per la vittoria. Le italiane Andreutti/Schenk sono dodicesime a 74 centesimi.

9.45 SLITTINO – Si conclude la prima run del doppio a Winterberg: in testa i veterani Wendl/Arlt per 72 millesimi sui compagni e detentori della sfera di cristallo Eggert/Benecken, poi i russi Denisev/Antonov a 125 millesimi. In casa Italia ottavi Rieder/Rastner, noni Rieder/Kainzwaldner, ad oltre tre decimi dalla vetta. Quattordicesimi Nagler/Malleier. Da sottolineare l’errore dei leader della classifica Steu/Koller, solo quindicesimi.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, sabato 19 dicembre. Entra nel vivo il weekend riservato alle discipline della neve e del ghiaccio e diverse oggi saranno le carte da podio dell’Italia.

Le maggiori speranze italiane sono riposte nella Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 10.30 si terrà la seconda discesa femminile della stagione, in programma a Val d’Isere, in Francia, mentre alle alle ore 11.45 si terrà la seconda discesa maschile della stagione, in programma in Val Gardena. Lo sci di fondo vedrà partire la terza tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania: a Dresda si terrà la sprint tl femminile e maschile che vedrà alle ore 10.55 le qualificazioni ed alle 13.25 le finali. Saranno assenti Norvegia, Svezia e Finlandia, ghiotta occasione per gli azzurri di ottenere risultati importanti. Saranno nove gli italiani in gara.

Provano a puntare il podio anche Rieder/Rastner e Rieder/Kainzwaldner nella gara del doppio maschile di slittino, con la Coppa del Mondo di Winterberg che prevede oggi anche il singolo femminile. Sicuramente grande attenzione ad Hochfilzen, dove si disputerà la Coppa del Mondo di biathlon: spazio agli inseguimenti, maschile e femminile, con l’Italia che torna a puntare su Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi ed Irene Lardschneider. Saranno in programma anche bob, sci freestyle, combinata nordica, salto con gli sci e slittino su pista naturale.

OA Sport vi offre la diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, sabato 19 dicembre. Si parte alle ore 08.55 con il doppio maschile dello slittino. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

