LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda in DIRETTA: Federico Pellegrino vince ancora e allunga nella classifica di specialità!

LA CRONACA DELLA GARA: FEDERICO PELLEGRINO HA VINTO

LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO SPRINT: FEDERICO PELLEGRINO ALLUNGA IN TESTA

15.04 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

15.01 Nella classifica di Coppa del Mondo riservata alle sprint, Federico Pellegrino è sempre più primo con 220 punti. Seguono Bolshunov a 170 e Young a 152. Klaebo è fermo a 46. Il valdostano ha conquistato un bel gruzzolo nei confronti del norvegese, assente sia a Dresda sia a Davos.

14.58 Quindicesima vittoria individuale in carriera in Coppa del Mondo per Federico Pellegrino, a cui va aggiunto anche un oro ai Mondiali. Sempre più leggenda. Oggi era nettamente più forte di tutti, tranne che del sorprendente britannico Young che, senza la rottura di un bastoncino, avrebbe impensierito l’azzurro nella volata conclusiva.

14.56 Federico Pellegrino ha battuto di 0.53 il britannico Young, che ha compiuto una rimonta eccezionale dopo aver rotto un bastoncino. Senza quell’inconveniente sarebbe stato un osso durissimo per l’azzurro. Completa il podio Retivykh a 0.91, quarto Bolshunov (sempre più leader della generale), quinto Hamilton, sesto Bolger.

14.55 E VINCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Come avevamo sperato, ha preso la testa sin dall’inizio e non l’ha più lasciata! Un successo straordinario!

14.55 Pellegrino imbocca davanti il rettilineo finale…

14.54 Young si stacca dopo aver rotto un bastoncino. Inizia l’ultimo giro, sempre in testa Pellegrino, tallonato da Retivykh.

14.53 Iniziata la finale, Federico Pellegrino prende la testa.

14.48 Gli avversari dell’azzurro: i russi Bolshunov e Retivykh, gli americani Hamilton e Bolger, il britannico Young.

14.47 Ora il momento più atteso, la finalissima maschile. Federico Pellegrino parte favorito, ma non dovrà commettere alcun errore. L’ideale sarebbe prendere la testa sin dall’inizio e non lasciarla più.

14.44 Vince la svizzera Faendrich con 0.32 sull’americana Caldwell e 0.35 sulla slovena Lampic. E’ stata una volata a tre per il successo. Seguono Diggins e Van der Graaf. Sesta piazza per Lucia Scardoni, mai in corsa per il podio. Si tratta comunque di un risultato insperato alla vigilia.

14.43 Provano ad allungare Faendrich e Caldwell.

14.41 Ora la finale femminile con Scardoni, Lampic, Diggins, Caldwell, Faendrich e Van der Graaf.

14.39 I finalisti: Federico Pellegrino, Young (Gran Bretagna), Bolshunov (Russia), Retivykh (Russia), Hamilton (Usa) e Bolger (Usa).

14.38 Nella seconda semifinale il russo Bolshunov ha impostato un ritmo infernale. Ha vinto la frazione davanti al connazionale Retivykh. Terza e quarta piazza per l’americano Hamilton e l’americano Bolger, che vengono ripescati!

14.38 PAZZESCO, FUORI CHANAVAT! Eliminato in semifinale il rivale n.1 di Federico Pellegrino!

14.33 Pellegrino ha impostato un ritmo molto alto, poi sul rettilineo finale è stato passato al fotofinish da Young. Chanavat è terzo, quarto Jouve: ora i due francesi dovranno sperare nel ripescaggio.

14.32 FEDERICO PELLEGRINO IN FINALE!

14.31 Attenzione al britannico Young che vuole portarsi davanti, ma Pellegrino accelera e non lo fa passare.

14.30 Federico Pellegrino decide di mettersi in testa per dettare l’andatura ed evitare rischi. Chanavat alle sue spalle.

14.29 Ora la prima semifinale maschile con Federico Pellegrino, Chanavat, Jouve, Young, Schaad e Hanneman.

14.28 Le finaliste: Lucia Scardoni, Faendrich, Van der Graaf, Diggins, Lampic e Caldwell.

14.27 LUCIA SCARDONI IN FINALE! Oggi l’azzurra è fortunata con i ripescaggi! Chiude quarta nella seconda semifinale, ma vola per l’atto conclusivo come seconda lucky loser. Prima piazza per la svizzera Faendrich davanti alla connazionale Van der Graaf, terza l’americana Diggins.

14.23 Ora la seconda semifinale con Lucia Scardoni, Faendrich, Janatova, Van der Graaf, Diggins e Kern.

14.22 La prima semifinale vede imporsi la slovena Lampic davanti all’americana Caldwell. La russa Nepryaeva e la slovena Urevc devono sperare nel ripescaggio.

14.18 Federico Pellegrino, nella prima semifinale maschile, si confronterà con Chanavat (Francia), Jouve (Francia), Young (Gran Bretagna), Schaad (Svizzera) e Hanneman (Usa).

14.17 Ora le semifinali. Si comincia con le donne. Nella prima vedremo Urevc, Nepryaeva, Beranova, Lampic, Caldwell e Rydzek.

14.16 In campo maschile, dunque, l’Italia si affida come di consueto a Federico Pellegrino. Non è una novità, peccato che il valdostano abbia 30 anni e, purtroppo, non gareggerà per sempre.

14.15 Hellweger fuori. L’altoatesino è arrivato senza energie sul rettilineo d’arrivo, chiudendo quarto con un tempo che non basta per il ripescaggio. Accedono in semifinale Hamilton e Terentev.

14.14 Hellweger al momento è terzo quando inizia il secondo giro. Davanti Hamilton davanti a Terentev.

14.11 Ora la quinta ed ultima frazione con l’azzurro Michael Hellweger. Affronterà l’americano Hamilton, il russo Terentev, il ceco Pechousek, il lituano Vaiciulis e lo sloveno Lampic. Il livello è davvero basso, l’altoatesino deve sfruttare questa occasione.

14.10 La quarta batteria vede imporsi il veterano russo Retivykh davanti all’americano Bolger, che passano il turno.

14.03 La terza frazione dei quarti di finale vede imporsi il francese Jouve davanti al russo Bolshunov, leader della classifica generale che porta a casa altri punti preziosi in assenza dei norvegesi.

13.58 Nella seconda batteria si qualificano il britannico Young e lo svizzero Schaad. Oggi, salvo cadute o imprevisti, sarà una lotta tra Chanavat e Pellegrino per la vittoria.

13.56 Lucia Scardoni sarà in gara nella seconda semifinale. Troverà Faendrich (Svizzera), Diggins (Usa), Janatova (Repubblica Ceca), Van der Graaf (Svizzera) e Kern (Usa). Durissima per la qualificazione, ma chissà che non possa beneficiare di un nuovo ripescaggio…

13.53 FEDERICO PELLEGRINO IN SEMIFINALE! L’azzurro è rimasto in scia a Chanavat per tutta la frazione, poi lo superato sul rettilineo finale. Passano dunque il valdostano ed il francese.

13.50 Subito i quarti finale maschili! Federico Pellegrino sfida il francese Chanavat, l’austriaco Foettinger, il ceco Seller, l’americano Schoonmaker e l’austriaco Mrkonjic.

13.49 LUCIA SCARDONI IN SEMIFINALE! L’azzurra usufruisce del secondo ed ultimo tempo di ripescaggio. E’ sicura di chiudere nella top12. Fuori Greta Laurent ed Alice Canclini.

13.47 L’ultimo quarto di finale femminile va all’americana Diggins davanti alla ceca Janatova. Si qualifica anche la tedesca Rydzek, che stampa il miglior tempo di ripescaggio.

13.43 Faendrich vince la quarta batteria davanti a Kern. Sesta ed eliminata Alice Canclini dopo la caduta. Lucia Scardoni sempre lucky loser al momento.

13.42 Caduta Alice Canclini dopo un contatto con la russa Sorina. E’ fuori.

13.39 Ora la quarta frazione con Alice Canclini, classe 1994 che dovrà vedersela con Faendrich (Svizzera), Kern (Usa), Sorina (Russia), Jialin (Cina) e Loeschke (Germania).

13.38 La terza batteria dei quarti di finale vede imporsi la slovena Urevc davanti alla svizzera Van der Graaf. Resiste il miglior tempo di ripescaggio di Lucia Scardoni.

13.36 Al momento Lucia Scardoni resiste come prima delle ripescate.

13:34 2’41″1 per Beranova che precede Caldwell, Laurent terza in 2’41″5 ed eliminata perché questo quarto di finale è stato più lento del precedente.

13:32 Yilamujiang si tiene davanti a metà gara, poi si sposta e cede il passo a Caldwell e a Greta Laurent che vuole con forza questa semifinale.

13:31 Via al secondo quarto!

13:30 Secondo quarto con Beranova (CZE) Winkler (GER) Laurent (ITA) Yilamujiang (CHN) Skinder (POL) Caldwell (USA).

13:29 Lampic è davanti a Scardoni, che ha al momento il primo tempo di ripescaggio in 2’39″499 davanti a Nadine Herrmann (2’40″751).

13:28 Fotofinish Lampic-Scardoni dietro a Nepryaeva! Potrebbe esser passata direttamente l’azzurra.

13:27 Ancora nessun vero movimento di rilievo, Nepryaeva si mantiene davanti. Scardoni in zona centrale.

13:26 E parte il primo quarto di finale!

13:25 Lampic (SLO) Nepryaeva (RUS) Herrmann (GER) Scardoni (ITA) Krehl (GER) Hyncicova (CZE) per il primo quarto di finale.

13:24 Sole intenso in quel di Dresda, dove si sta per prendere il via in chiave femminile.

13:21 Ricordiamo che, invece, per quanto riguarda il settore maschile avremo Federico Pellegrino e Michael Hellweger impegnati.

13:18 Buon pomeriggio, e ben ritrovati per le fasi decisive della giornata a Dresda. Stiamo per vedere il via della competizione femminile con Greta Laurent, Alice Canclini e Lucia Scardoni coinvolte.

12.25: Tre italiane e due azzurri qualificati per la fase decisiva della sprint a tecnica libera di Dresda, appuntamento alle 13.35 per batterie, semifinali e finale. A dopo

12.24: Il lituano Vaiciulis riesce a entrare nei primi 30 ed elimina l’estone Kilp

12.16: Al momento i qualificati sono: Chanavat, Cerny, Riebli, Pellegrino, Young, Hamilton, Svhaad, Hellweger, Jay, Retivykh, Bolshunov, Foettinger, Terentev, Jouve, Maltsev, Chauvin, Himma Grond, Bolger, Pechousek, Seller, Schoonmaker, Novak, Chautemps, Hanneman, Lampic, Hediger, Eisenlauer, Mrkonjic, Kilp

12.11: Pochi inserimenti tra i primi trenta in questa fase, entra l’estone Himma, 17mo

12.08: Esce di scena anche Clugnet, finalista a Davos

12.07: Niente da fare anche per Gabrielli, 32mo. Ci saranno solo due azzurri nella seconda fase. Risultato deludente della squadra italiana: si attendeva un passaggio di tutti ai quarti di finale

12.04: Fuori anche Rastelli e De Fabiani

12.03: Questi i primi dieci al momento: Chanavat, Cerny, Riebli, Pellegrino, Young, Hamilton, Svhaad, Hellweger, Jay, Retivykh

12.02: Incredibile prova del ceco Cerny che si inserisce al secondo posto

12.01: Eisenlauer si inserisce al 21mo posto e mette fuori Zelger

11.58: Male anche Zelger che è ultimo al traguardo e non si qualificherà. Tolti i primi due, rischiano di uscire tutti gli azzurri

11.54: Bravo Hellweger che si inserisce al settimo posto e si qualifica per la seconda fase, Riebli è secondo alle spalle di Chavat e davanti a Pellegrino

11.54: Riebli si inserisce al secondo posto all’intermedio

11.53: Hellweger è terzo all’intermedio!

11.52: Maltsev undicesimo, Chauvin dodicesimo, Rastelli penultimo davanti solo a De Fabiani

11.51: Molto bene Hamilton che è quarto

11.51: Anche Rastelli molto indietro all’intermedio, si profila un mezzo disastro per la squadra azzurra

11.50: Chanavat scalza Pellegrino dalla prima posizione, 2″35 il vantaggio del francese al traguardo

11.49: de Fabiani è ultimo a 7″91, Jay quinto

11.49: Chanavat è primo all’intermedio

11.48: Terentev sesto al traguardo

11.48: De Fabiani è 13mo, unltimo all’intermedio, deve accelerare perchè il rischio eliminazione c’è

11.47: Partito De Fabiani

11.46: Schaad si inserisce al terzo posto, Hediger chiude penultimo

11.46: Bolshunov è quarto, Grond cala nel finale ed è sesto al traguardo

11.45: Pellegrino riesce a sopravanzare per 15 centesimi Young al traguardo! E’ primo

11.45: Grond secondo all’intermedio, Bolshunov sesto

11.44: Pellegrino seconda all’intermedio a 1″ da Young

11.43: Retivykh, Jouve, Clugnet al traguardo ma non sono stati rilevati altri tempi

11.42: Ancora problemi nella rilevazione dei tempi

11.41: All’intermedio Retivykh, Jouve, Clugnet

11.38: Tra qualche istante il via del russo Retivykh

11.35: I pettorali dei favoriti: Retivykh 1, Jouve 2, Clugnet 3, Bolger 4, Young 5, Bolshunov 7, Grond 8, Hediger 10, Chanavat 14, Maltsev 17, Riebli 22

11.32: Questi i pettorali degli azzurri al via nella qualificazione: Federico Pellegrino 6, Francesco De Fabiani 13, Maicol Rastelli 18, Michael Hellweger 21, Stefan Zelger 28 e Giacomo Gabrielli 43

11.30: Prove di Tour de Ski per Francesco de Fabiani che gareggerà sia oggi che domani a caccia di un altro risultato di prestigio: potrebbe puntare alla finale

11.27: Si preannuncia un’altra gara alla portata di Federico Pellegrino che a Dresda ha già vinto (con doppietta anche nella team-sprint) nel 2018 ed ha dimostrato a Davos di essere in grande forma

11.23. Tra pochi minuti, alle 11.40, il via della qualificazione maschile

11.21: Queste le qualificate alla seconda fase: Janatova, Faehndrich, Lampic, Van der Graaff, Urevc, Nepryaeva, Beranova, Winkler, Laurent, Canclini, Meier, Diggins, Kern, Yilamujiang, Danner, Rydzek, Herrmann, Sorina, Jialin, Stupak, Gimmler, Scardoni, Loeschke, Novakova, Halvorsen, Krehl, Kaleta, Hyncikova, Skinder

11.19: Si qualifica anche Scardoni

11.18: Qualificate per la seconda fase anche Yilamujiang, Rydzek, Herrmann, Sorina, Jialin, Stupak

11.17: Le due cinesi Yilamujiang e Jialin si inseriscono davanti a Scardoni che è 23ma

11.15: Al momento sono qualificate anche Diggins, Kern, Caldwell, Danner

11.12: Le prime dieci posizioni al momento: Janatova, Faehndrich, Lampic, Van der Graaff, Urevc, Nepryaeva, Beranova, Winkler, Laurent, Canclini e Meier appaiate al decimo posto

11.11: Laurent e Canclini sono qualificate per la seconda fase con il nono e decimo posto provvisorio, Scardoni è 19ma

11.09: Scardoni è 17ma al traguardo: non dovrebbe avere problemi per la qualificazione

11.07: Bravissima l’azzurra Alice Canclini che si inserisce in nona posizione alle spalle di Laurent a 3″68 da Janatova

11.06: Al traguardo Janatova, Faehndrich, Lampic, Van der Graaff, Urevc

11.03: Van der Graaff seconda, Lampic terza all’intermedio davanti a Laurent

11.02: Janatova, Urevc, Nepryaeva, Beranova, Laurent al traguardo ma non sappiamo se siano i tempi reali. C’è qualcosa che non va nel cronometraggio

11.00: In tilt la rilevazione al traguardo, all’intermedio Laurent è sempre seconda

10.58: Problemi con la rilevazione dei tempi. Dovremo attendere per i crono ufficiali

10.58: Brava Laurent che si inserisce al secondo posto a 7 decimi da Janatova

10.57: In testa Janatova al traguardo, Scardoni è quarta

10.56: Nepryaeva ha 3″7 di vantaggio su Scardoni all’intermedio, partita Laurent

10.55: Partita Lucia Scardoni

10.53: Tra pochi istanti prenderà il via la numero 1, l’azzurra Lucia Scardoni

10.51: percorso più breve rispetto a Davos e anche meno duro: 1.3 km la distanza su cui si gareggerà oggi

10.49: Questi i pettorali in qualificazione delle favorite: Nepryaeva 2, Janatova 3, Urevc 4, Stupak 6, Caldwell 9, Diggins 10, Van der Graaff 11, Sorina 12, Lampic 14, Faehndrich 15

10.46: Si parte alle 10.55 con la qualificazione femminile. Questi i pettorali delle azzurre: Scardoni 1, Laurent 5, Canclini 19. Sono 45 le atlete al via

10.44: Tra le donne al via per l’Italia Lucia Scardoni, Greta Laurent ed Alice Canclini.

10.42: In casa Italia sono nove gli azzurri in gara: saranno della partita oggi tra gli uomini Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino, reduce dalla vittoria di Davos, Maicol Rastelli, Michael Hellweger, Stefan Zelger e Giacomo Gabrielli

10.40: C’è tanta Italia in gara. Le speranze di podio e magari anche di vittoria bis sono riposti su Federico Pellegrino che potrebbe mettere in cascina punti fondamentali nella lotta per la Coppa del Mondo di sprint

10.38: I protagonisti sono gli stessi di Davos: anche oggi mancano all’appello Norvegia, Svezia e Finlandia

10.36: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sprint a tecnica libera in programma a Dresda in Germania

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale delle sprint in tecnica libera della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Dresda, in Germania: oggi, sabato 19 dicembre, alle ore 10.55 scatteranno le qualificazioni, mentre per le finali bisognerà attendere le ore 13.25.

In casa Italia sono nove gli azzurri in gara: saranno della partita oggi tra gli uomini Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino, reduce dalla vittoria di Davos, Maicol Rastelli, Michael Hellweger, Stefan Zelger e Giacomo Gabrielli, e tra le donne Lucia Scardoni, Greta Laurent ed Alice Canclini. Saranno ancora assenti Norvegia, Svezia e Finlandia, nuova ghiotta occasione per gli azzurri di ottenere risultati importanti.

OA Sport vi propone la diretta live delle sprint in tecnica libera della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Dresda, in Germania: oggi, sabato 19 dicembre, alle ore 10.55 scatteranno le qualificazioni e per questo motivo la nostra diretta scatterà attorno alle ore 10.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

