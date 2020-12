LIVE Sci alpino, Prova discesa Val d’Isere DIRETTA: 3° Marsaglia, Dominik Paris non svela le carte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PROVA DI OGGI

12.25 Appuntamento a domani per il SuperG. Grazie per averci seguito e un saluto sportivo.

12.20 La classifica finale della prova di oggi:

1. Vincent Kriechmayr AUT 2’06″09

2. Aleksander Aamodt Kilde NOR +0″66

3. Matteo Marsaglia ITA +0″82

4. Brodie Seger CAN +1″07

5. Daniel Hemetsberger AUT +1″11

5. Johan Clarey FRA +1″11

7. Urs Krienbuhel SUI +1″13

8. Ryan Cochran-Siegle USA +1″21

9. Kjetil Jansrud NOR +1″27

10. Nicolas Raffort FRA +1″65

10. Josef Ferstl GER +1″65

40. Christof Innerhofer ITA +2″82

41. Dominik Paris ITA +2″91

47. Davide Cazzaniga ITA +3″39

49. Alexander Prast ITA +3″41

55. Guglielmo Bosca ITA +3″91

57. Emanuele Buzzi ITA +4″07

58. Riccardo Tonetti ITA +4″11

12.17 Con il numero 60 il francese Blaise Giezendanner si posta in decima posizione a 1.44

11.57 Con il numero 50 l’austriaco Daniel Hemetsberger sale in quinta posizione a 1.11.

11.55 Con il numero 49 il canadese Brodie Seger si mette in quarta posizione a 1.07 da Kriechmayr

11.48 Si chiude qui il live della prova di discesa ma, ovviamente, aggiorneremo con eventuali inserimenti ai piani alti della classifica. Davanti a tutti rimane Kriechmayr davanti a Kilde e Marsaglia. Gli altri italiani sono indietro e non hanno forzato. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata!

11.47 Il nostro Davide Cazzaniga, con il pettorale 43, fa segnare il 34mo tempo a 3.39.

11.46 L’austriaco Christian Walder conclude in 34a posizione a 3.39.

11.44 Il francese Valentine Giraud Moine si ferma in 32a posizione a 3.08.

11.43 Riccardo Tonetti non va oltre la 38a posizione a 4.11.

11.42 Lo svizzero Stefan Rogentin vola con mezzo secondo su Kriechmayr nella parte alta, quindi chiude 16mo a 1.99.

11.41 Il tedesco Manuel Schmid è 34mo a 3.59.

11.40 Il canadese Cameron Alexander chiude la sua prova in 33a posizione a 3.47.

11.39 Lo svizzero Ralph Weber parte fortissimo ma perde parecchio nel finale, finendo 16mo a 2.00.

11.37 Matteo Marsaglia arriva fino a metà tracciato con il miglior tempo, quindi accusa soli 8 centesimi al quarto intertempo, diventano 52 al quinto e conclude terzo a 82 centesimi!

11.35 Il nostro Emanuele Buzzi fa segnare il miglior primo intermedio, quindi lascia 2 secondi nel tratto centrale e finisce 32mo a 4.07.

11.34 Lo svizzero Gilles Roulin a sua volta piazza il record in avvio ma rallenta molto e non va oltre la 20a posizione a 2.37.

11.33 Alexis Pinturault vola nella prima parte di discesa con quasi mezzo secondo su Kriechmayr. Nel tratto centrale perde un secondo e taglia il traguardo in nona posizione a 1.80.

11.31 Marco Odermatt piazza il miglior primo intermedio per 26 centesimi, quindi procede sui tempi di Kriechmayr fino a metà pista. Lo svizzero lascia qualcosa nel finale e si ferma in 20a posizione a 2.55.

11.30 Ancora qualche minuto di attesa prima della ripartenza.

11.28 Si tornerà in azione con Marco Odermatt, quindi Alexis Pinturault.

11.27 A breve si ripartirà dopo la pausa per sistemare la pista dopo i primi 30.

11.26 Al momento la classifica vede Kriechmayr in vetta davanti a Kilde, Clarey, Kryenbuehl, Cochran-Siegle e Jansrud. Innerhofer e Paris sono giunti al traguardo senza forzare

11.24 Il francese Nils Allegre chiude il primo gruppo dei 30, ma a sua volta non vuole correre rischi e termina 13mo a 1.98.

11.22 Romed Baumann forza, stampa 25 centesimi di vantaggio nel primo intermedio, arriva a metà pista sui tempi di Kriechmayr, quindi si ferma e finisce 18mo a 2.50.

11.21 L’austriaco Otmar Striedinger non spinge e chiude 25mo a 3.41

11.20 Il francese Nicolas Raffort si piazza in settima posizione a 1.65 dalla vetta.

11.19 Max Franz conclude 12mo a 2.19 dal connazionale Kriechmayr.

11.17 Il tedesco Josef Ferstl spinge e chiude settimo a 1.65, ora tocca a Max Franz.

11.16 Con il pettorale numero 24 lo statunitense Jared Goldberg si classifica in 21a posizione a 3.38 dopo una prova davvero con il freno a mano tirato.

11.15 Il tedesco Dominik Schwaiger chiude la sua discesa in 12a posizione a 2.34 da Kriechmayr.

11.14 Il norvegese Adrian Smiseth Sejersted inizia la sua prova con intermedi davvero ottimi quindi, come quasi tutti, nel tratto più complicato lascia un secondo in colpo solo. Si ferma in settima posizione a 1.80.

11.12 Il tedesco Andreas Sander parte forte ma lascia oltre un secondo nel tratto mediano della pista. Non va oltre la 12a posizione a 2.36.

11.11 Lo svizzero Niels Hintermann completa la sua discesa in settima posizione a 1.82 da Kriechmayr.

11.10 Aleksander Aamodt Kilde parte bene e recupera nel tratto centrale, portandosi a soli 7 centesimi dalla vetta. Nel finale non forza ma è ottimo secondo a 66 centesimi!

11.09 Lo statunitense Bryce Bennett non vuole correre rischi e si classifica in 16a posizione a 4.04 dalla vetta.

11.08 Il francese Johan Clarey spinge sin dal primo metro, fa segnare i migliori intermedi fino ai 32 centesimi di vantaggio a metà pista. Quindi perde terreno lascia oltre un secondo. Conclude però secondo a 1.11 da Kriechmayr

11.07 Lo statunitense Travis Ganong con il pettorale numero 16 conclude in nona posizione con un buon settore finale. Ritardo di 2.69 da Kriechmayr.

11.06 Maxence Muzaton come tutti gli altri perde tantissimo nel tratto centrale e finisce 13mo a 2.96.

11.04 Christof Innerhof accusa 45 centesimi al primo intermedio, 68 al secondo, quindi arriva a 1.40 a metà pista. Conclude continuando a lasciare centesimi sulla neve ed è decimo a 2.82. In partenza il francese Maxence Muzaton.

11.03 Beat Feuz non va oltre la decima posizione a 2.91, sembra che nessuno ora voglia rischiare. Secondo momento importante per l’Italia: siamo pronti per vedere Christof Innerhofer!

11.02 Daniel Danklmaier è quinto a 1.89 dal connazionale Kriechmayr. Pronto al via lo svizzero Beat Feuz.

11.01 Gli atleti scendono a 1:15 di distanza l’uno dall’altro, mentre in avvio erano distanti 2:00. La caduta di Mayer ha cambiato il programma. Mauro Caviezel perde progressivamente e finisce ottavo a 2.73. Parte l’austriaco Daniel Danklmaier.

11.00 Matthieu Bailet scende senza forzare a sua volta ed è quinto a 1.92. In partenza lo svizzero Mauro Caviezel.

10.59 Carlo Janka fa segnare un tempo altissimo a 5.71 da Kriechmayr ed è nettamente ultimo. Ora tocca al francese Matthieu Bailet.

10.58 Dominik Paris ha scelto di non forzare, giustamente, dopo il lungo stop. Conclude Hannes Reichelt ed è quinto a 2.19. Parte lo svizzero Carlo Janka,

10.56 Dominik Paris arriva al primo intermedio con 23 centesimi di ritardo, diventano 49 al secondo, quindi 63 al terzo. L’altoatesino tira i remi in barca e passa 2.07 nel quarto, quindi 2.72 nel quinto e conclude sesto e ultimo a 2.91 da Kriechmayr.

10.54 Ryan Cochran-Siegle si ferma in terza posizione a 1.21. Ed ecco Dominik Paris! Tocca al nostro alfiere!

10.52 Vincent Kriechmayr vola, specialmente nella parte centrale della pista e vola al comando in 2:06.09 con 1.13 di margine. Al cancelletto lo statunitense Ryan Cochran-Siegle

10.50 Adrien Theaux conclude con il tempo di 2:08.44 e chiude a 1.22 dalla vetta. Al via l’austriaco Vincent Kriechmayr.

10.48 Via libera a Adrien Theaux! Riparte la prova di discesa della Val d’Isere!

10.46 Ancora tutto fermo sulla Oreiller-Killy

10.44 Si prolunga l’attesa in Val d’Isere. Vediamo quando potrà partire Adrien Theaux.

10.42 Attendiamo comunicazioni dalla FIS per capire quando si potrà ripartire con la prova.

10.40 Speriamo che l’austriaco non si sia fatto niente di grave, mentre gli inservienti della pista stanno sistemando la situazione.

10.38 La caduta di Matthias Mayer ha portato alla sospensione della prova.

10.36 Matthias Mayer esce di scena a metà percorso dopo aver fatto segnare un intermedio che lo metteva 43 centesimi davanti a Kryenbuehl. Tocca ora al francese Adrien Theaux.

10.34 Urs Kryenbuehl conclude con il tempo di 2:07.22 e precede Jansrud di 14 centesimi. Pronto per la sua prova l’austriaco Matthias Mayer.

10.32 Kjetil Jansrud chiude la sua prova con il tempo di 2:07.36. Al cancelletto ora lo svizzero Urs Kryenbuehl

10.30 PRENDE IL VIA LA SECONDA PROVA DELLA DISCESA DELLA VAL D’ISERE, Kjetil Jansrud è sul tracciato!

10.27 La prova di ieri ha visto di nuovo al cancelletto di partenza il nostro Dominik Paris, che ha detto la sua al termine della discesa: “Ho finalmente avuto di nuovo belle sensazioni. Dopo tanto tempo, tornare in pista e in competizione, è stato splendido. Non ci sono altre parole. Gli organizzatori hanno lavorato tantissimo sulla pista, perché è nevicato, e ci sono dei tratti più duri, altri un po’ meno dove il terreno cede un po’. Però complessivamente siamo riusciti a fare questa prova ed è un bene. Ho studiato un po’ il percorso, ho visto la pista, capito i dossi. Nella seconda cercherò di fare un po’ meglio le linee, e di far funzionare meglio tutto quanto”.

10.25 I TEMPI DELLA PRIMA PROVA DISPUTATA IERI

1. Aleksander Aamodt Kilde NOR 2’05″59

2. Nils Allegre FRA +0″76

3. Johan Clarey FRA +0″98

4. Nicolas Raffort FRA +1″02

5. Daniel Hemetsberger AUT +1″08

6. Gilles Roulin SUI +1″10

7. Blaise Giezendanner FRA +1″15

8. Kyle Negomir USA +1″45

9. Bostjan Kline SLO +1″33

10. Bryce Bennet USA +1″45

16. Matteo Marsaglia ITA +1″82

24. Dominik Paris ITA +2″15

26. Guglielmo Bosca ITA +2″17

40. Davide Cazzaniga ITA +2″83

55. Alexander Prast ITA +3″80

60. Riccardo Tonetti ITA +4″41

61. Emanuele Buzzi ITA +4″53

65. Christof Innerhofer ITA +5″19

10.22 Come sempre i tempi delle prove vanno presi con le pinze dato che diversi atleti decidono di rallentare negli ultimi metri per non scoprire le proprie carte, mentre altri la vivono come un “dentro e fuori” per meritare la convocazione del proprio team in vista della gara vera e propria

10.20 Dieci minuti al via della seconda prova della libera sulla pista denominata Oreiller-Killy

10.17 LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO 2020-2021

1. Alexis Pinturault (Francia) 240

1. Marco Odermatt (Svizzera) 240

3. Filip Zubcic (Croazia) 208

4. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 156

5. Lucas Braathen (Norvegia) 155

6. Loic Meillard (Svizzera) 145

7. Zan Kranjec (Slovenia) 134

8. Tommy Ford (USA) 129

8. Alexander Schmid (Germania) 129

10. Gino Caviezel (Svizzera) 102

10.14 Domani, invece, è stato anticipato il supergigante, che rappresenterà la prima gara veloce della Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021, dopo 3 giganti e un parallelo

10.12 La gara, che si sarebbe dovuta disputare domani, è stata posticipata per motivi legati al meteo, alla giornata di domenica. Orario sempre alle ore 10.30

10.10 Buongiorno e benvenuti in Val d’Isere. Tra 20 minuti prenderà il via la seconda, ed ultima, prova della discesa libera maschile

L’Italia cerca l’erede di Dominik Paris – I precedenti dell’Italia in Val d’Isere – La cronaca della prima prova di ieri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda, ed ultima, prova della discesa libera della Val d’Isere (Francia), valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Si entra nel vivo, dunque, del primo fine settimana dedicato alla velocità del Circo Bianco al maschile, dato che da domani vedremo gli atleti impegnati in una discesa, mentre domenica toccherà al supergigante. La prova scatterà alle ore 10.30.

Ieri gli atleti hanno potuto saggiare per la prima volta la pista francese (la prima prova di mercoledì era già stata cancellata da qualche giorno) e hanno studiato linee e pendio. Come sempre gli uomini-Jet hanno preferito nascondersi senza far trasparire il loro meglio. Quasi tutti, infatti, si rialzano prima del traguardo per non forzare per cui, come ben sappiamo, i tempi vanno presi con le pinze. Davanti a tutti ha chiuso Aleksander Aamodt Kilde davanti a Nils Allegre, Johan Clarey e Nicolas Raffort. Primo degli azzurri Matteo Marsaglia, dodicesimo.

Il weekend della Val d’Isere segna anche il ritorno in pista del nostro Dominik Paris. Come ben ricordiamo l’altoatesino si era rotto il legamento crociato del ginocchio destro a fine gennaio e, quindi, proverà subito a dare un saggio della sua condizione. Nella prova di ieri, intanto, si è classificato diciannovesimo. Saranno nove in totale gli azzurri impegnati in questa prova e si tratta, nell’ordine, di Christof Innerhofer, Emanuele Buzzi, Matteo Marsaglia, Davide Cazzaniga, Florian Schieder, Alexander Prast, Riccardo Tonetti e Guglielmo Bosca.

La seconda ed ultima prova della discesa libera della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021, comincerà alle ore 10.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dell’avvicinamento alla gara di domani!

