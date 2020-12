LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Bassino e Brignone vicinissime alla capolista Shiffrin. Vlhova out

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA STARTLIST DEL GIGANTE FEMMINILE DI OGGI

Loading...

Loading...

10.28: All’intermedio Truppe ha 99 centesimi di ritardo

10.27: Bassino seconda, Brignone terza alle spalle di Shiffrin dopo le prime quindici discese

10.25: Bella prova di Michelle Gisin che si inserisce al sesto posto a 1″23 dalla testa

10.23: Prova sicuramente al di sotto delle aspettative per Sofia Goggia che chiude a 2″23 dalla testa

10.23: 95 centesimi per Goggia all’intermedio

10.22: perde tantissimo Gut-Behrami nel finale e chiude all’ottavo posto a 1″72 dalla testa. Tocca a Sofia Goggia!

10.21: Gut-Behrami ha un ritardo di 75 centesimi all’intermedio

10.20: Prima manche accettabile per la francese Worley che limita i danni nel finale e chiude al quinto posto con 88 centesimi di ritardo da Shiffrin

10.19: Worley all’intermedio ha 6 decimi di ritardo

10.18: Mowinckel continua a perdere anche nella seconda parte di gara ed è ottava a 2″26

10.18: Mowinckel ha 1″16 di ritardo all’intermedio

10.16: Bravissima l’austriaca che limita i danni nella seconda parte di gara e chiude al quarto posto a 7 decimi dalla vetta

10.15: Ritardo di 51 centesimi per Brunner all’intermedio

10.15: Un errore nella seconda parte per l’austriaca Liensberger che si inserisce al quinto posto a 1″71 da Shiffrin

10.14: Liensberger all’intermedio ha un ritardo di 52 centesimi

10.13: Difficoltà molteplici per Holdener sul secondo muro: è quinta con 2″01 di ritardo da Shiffrin

10.12: Holdener all’intermedio ha un ritardo di 93 centesimi

10.11: La svedese Hector disputa una manche al di sotto delle sue potenzialità, lontana dalla seconda di sabato scorso. E’ quarta con 1″50 di ritardo

10.11: Hector all’intermedio ha 73 centesimi di ritardo

10.10: Anche Vlhova è fuori! Il dosso finale che aveva creato problemi a Bassino sbalza fuori la slovacca che non farà punti oggi

10.09: Vlhova all’intermedio ha 29 centesimi di ritardo

10.08: Esce di scena a due porte dalla fine la neozelandese Robinson che aveva rischiato di andare in rotazione un paio di volte già in precedenza

10.07: Robinson all’intermedio è in ritardo di 17 centesimi

10.06: Brignone chiude al terzo posto con 14 centesimi di ritardo. Sono tutte vicinissime!

10.05: Brignone all’intermedio ha 24 centesimi di ritardo

10.04: Perde quasi tutto il vantaggio nel finale Shiffrin e chiude comunque prima con 7 centesimi di vantaggio su Bassino. Ora Brignone

10.04: Shiffrin all’intermedio ha un vantaggio di 29 centesimi

10.03: 1’08″39 con un piccolo errore nel finale per Bassino che potrebbe aver lasciato qualche centesimo sull’ultima curva. Ora Shiffrin

10.02: 32″32 l’intermedio dell’azzurra senza sbavature

10.02: Errore sul secondo muro di Holtmann che esce di pista esattamente come sabato scorso. Tocca a Bassino

10.00: Partita la gara di Holtmann

9.59: Tutto pronto per l’avvio della gara. L’assente più importante è la slovena Hrovat infortunata

9.56: La prima a prendere il via sarà la norvegese Holtmann

9.54: I pettorali delle altre grandi favorite: Shiffrin 3, Robinson 5, Vlhova 6, Hector 7, Holdener 8, Worley 12

9.52: C’è il sole a Courchevel, zero gradi, fondo ghiacciato

9.50: le altre italiane al via: Goggia 14, Curtoni 31, Bertani 48, Melesi 50, Cillara Rossi 51, Pirovano 64

9.46: Le due azzurre di punta: Bassino prenderà il via con il numero 2, Brignone con il numero 4

9.43: Sono otto le azzurre che prenderanno il via sulla pista di Courchevel, a caccia chi del podio, chi della qualificazione per la seconda manche

9.38: Marta Bassino ha ottenuto sabato la seconda vittoria in stagione dopo quella di Soelden, la terza in carriera. Una vittoria da campionessa consumata, con la piemontese che ha realizzato il miglior tempo nella seconda manche.

9.35: Nella località della Savoia tra sabato e ieri è caduta tantissima neve, ieri mattina il fondo della pista si presentava inconsistente e poco sicuro per le atlete. Per questo la giuria ha deciso di dedicare la giornata di ieri alla preparazione del manto.

9.32: Marta Bassino sogna la doppietta, Federica Brignone cerca il riscatto dopo il quinto posto conquistato sabato ed anche Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin vogliono rifarsi dopo la prestazione non del tutto soddisfacente nella prima gara sulla neve francese.

9.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del gigante femminile di Courchevel.

La startlist del gigante 2 di Courchevel – Programma, orari, tv, streaming del secondo gigante di Courchevel – Perchè è stato rinviato il secondo gigante di Courchevel? – La cronaca del primo gigante di Courchevel vinto da Marta Bassino – La classifica di Coppa del Mondo femminile – La classifica di Coppa del Mondo di gigante femminile

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo gigante di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021, che si disputa oggi dopo il rinvio della gara in programma ieri mattina. Marta Bassino sogna la doppietta, Federica Brignone cerca il riscatto dopo il quinto posto conquistato sabato ed anche Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin vogliono rifarsi dopo la prestazione non del tutto soddisfacente nella prima gara sulla neve francese.

Nella località della Savoia tra sabato e ieri è caduta tantissima neve, ieri mattina il fondo della pista si presentava inconsistente e poco sicuro per le atlete. Per questo la giuria ha deciso di dedicare la giornata di ieri alla preparazione del manto. Si riparte oggi dalla fantastica vittoria di sabato di Marta Bassino, la seconda stagione dopo Soelden, la terza in carriera. Una vittoria da campionessa consumata, con la piemontese che ha realizzato il miglior tempo nella seconda manche. Restando in casa Italia grande voglia di riscatto per Federica Brignone, che ha chiuso quinta dopo l’ottavo posto a metà gara ed una prima manche veramente sottotono.

Come sempre in gigante il lotto delle favorite è amplissimo. Petra Vlhova cerca ancora la prima vittoria stagione in questa specialità, ma intanto mantiene aperta la striscia di podi con il terzo posto di sabato. Quarta Mikaela Shiffrin, ancora alla ricerca della forma migliore. Ovviamente grande attesa per la svedese Sara Hector, seconda sabato con una seconda manche impressionante, e sulla neozelandese Alice Robinson, che vuole rifarsi dopo la caduta di sabato nella seconda manche.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del secondo gigante di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021: la prima manche inizierà alle ore 10.00, mentre la seconda si terrà alle 13.00: per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile! Buon divertimento!

Foto Lapresse