LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena in DIRETTA: Kilde fa il bis e vola in testa alla generale! Paris fuori dai 10

13.25 Il nostro Guglielmo Bosca (pettorale 52) conclude in 43a posizione a 3.34. Florian Schiedere (pettorale 53) si ferma in 45a a 3.72

13.11 La discesa libera della Val Gardena si chiude qui, almeno a livello di live. Continueremo a seguire e aggiornare in caso di inserimenti importanti. Aleksander Aamodt Kilde, quindi, completa la doppietta sulla Saslong e vola via in classifica generale. Dopo un inizio di anno non semplice il norvegese ha sfruttato questa doppietta per tornare ai suoi livelli. Bella conferma della squadra americana, mentre male l’Italia con il solo Dominik Paris nei primi 15. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata!

13.10 CLASSIFICA DISCESA

1 Aleksander Aamodt Kilde 150 punti

2 Martin Cater 107

3 Beat Feuz 100

4 Ryan Cochran-Siegle 100

5 Otman Striedinger 84

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO

1 Aleksander Aamodt Kilde 335 punti

2 Marco Odermatt 290

3 Alexis Pinturault 276

4 Mauro Caviezel 217

5 Filip Zubcic 208

13.09 CLASSIFICA DISCESA VAL GARDENA

1 Aleksander Aamodt Kilde 2:01.45

2 Ryan Cochran-Siegle USA a 22 centesimi

3 Beat Feuz Svi a 54

4 Bryce Bennett Usa a 62

4 Kjetil Jansrud Nor a 62

6 Jared Goldeberg Usa a 72

7 Carlo Janka Svi a 78

8 Romed Baumann Ger a 90

9 Max Franz Aut a 98

10 Matthias Mayer Aut a 1.05

15 Dominik Paris Ita a 1.52

26 Christof Innerhofer Ita a 2.14

32 Matteo Marsaglia Ita a 2.78

38 Davide Cazzaniga Ita 5.15

13.08 L’austriaco Christian Walder è 37° a 4.15, mentre Davide Cazzaniga è 38° a 5.15 dopo una prova davvero pessima

13.06 Il tedesco Manuel Schmid è 29° a 2.43, quindi il francese Valentin Giraud-Moine termina la sua prova in 33a posizione a 3.29

13.04 Il norvegese Henrik Roea completa una discesa disastrosa in 34a posizione a 3.67 da Kilde che centra la doppietta sulla Saslong!

13.02 Lo svizzero Ralph Weber si ferma in 19a posizione a 1.78

13.00 Il nostro Emanuele Buzzi chiude una prova incolore in 29a posizione a 2.70 dopo essere arrivato con 98 centesimi di distacco già al primo intermedio

12.58 Si riparte dopo la pausa con lo svizzero Gilles Roulin che non va oltre la 27a posizione a 2.30

12.56 CLASSIFICA DISCESA:

1 Aleksander Aamodt Kilde 2:01.45

2 Ryan Cochran-Siegle USA a 22 centesimi

3 Beat Feuz Svi a 54

4 Bryce Bennett Usa a 62

4 Kjetil Jansrud Nor a 62

6 Jared Goldeberg Usa a 72

7 Carlo Janka Svi a 78

8 Romed Baumann Ger a 90

9 Max Franz Aut a 98

10 Matthias Mayer Aut a 1.05

15 Dominik Paris Ita a 1.52

25 Christof Innerhofer Ita a 2.14

28 Matteo Marsaglia Ita a 2.78

12.54 Il norvegese Adrian Smiseth Sejersted chiude il gruppo dei 30 e non ripete la prestazione della Val d’Isere. Chiude 20° a 1.91.

12.52 Ancora un tedesco al via: Andreas Sander. Con il pettorale numero 29 chiude in 16a posizione a 1.53

12.50 Il tedesco Dominik Schwaiger arriva al primo intermedio con già un secondo di ritardo, conclude con un distacco davvero notevole: 3.27 in 27a posizione

12.48 L’austriaco Max Franz parte male ma recupera terreno nel finale, chiudendo nono a 95 centesimi.

12.46 Il francese Nicolas Raffort è 17mo a 1.85.

12.44 Jared Goldberg si conferma dopo le prove, fa segnare parziali davvero buoni e conclude con un ottimo sesto posto a 72 centesimi!

12.42 Il tedesco Josef Ferstl completa una discesa senza dare mai la sensazione di entrare in ritmo e conclude 22° a 2.54. Ora attenzione a Jared Goldberg!

12.40 Matteo Marsaglia parte e accusa subito 1.09 al primo intermedio, quindi diventano 1.89 al secondo e 2.31 al terzo. Il nostro portacolori chiude una prova opaca con il 22° crono a 2.78

12.38 Il francese Nils Allegre chiude con un buon nono posto a 1.14 da Kilde

12.35 Tocca a Hannes Reichelt (AUT) che lascia subito 1.18 nel primo intermedio, quindi chiude a 3.31 in 21a posizione

12.33 Dopo i primi 20 è in testa il norvegese Kilde con 0.22 sul sorprendente americano Cochran-Siegle e 0.54 sullo svizzero Beat Feuz. 12° Paris a 1″52: l’azzurro ha fatto veramente fatica nelle curve, segno che dal punto di vista tecnico è distante dai giorni migliori. Serviranno tempo e pazienza, ma tornerà il Paris che conoscevamo. 19° e penultimo Innerhofer a 2″14.

12.32 Lontano dagli antichi fasti il francese Theaux, 18° a 2″08.

12.31 Il francese Clarey non brilla ed è 13° a 1″65.

12.30 Kilde, in caso di vittoria, volerebbe in testa alla classifica generale con 335 punti.

12.28 Innerhofer chiude 17° a 2″14. Se la schiena gli fa molto male, forse sarebbe il caso di fermarsi e curarsi. Gareggiare per racimolare qualche punticino non serve a nulla.

12.27 Innerhofer accusa già 1″25 dopo due intermedi. Gara sostanzialmente già finita.

12.25 Dominik Paris chiude 12° a 1″52. Speriamo che a Bormio ritrovi le antiche sensazioni sull’amata Stelvio.

12.25 Brutto errore di Paris in uscita dal ciaslat.

12.24 Paris perde troppo, 0.48 al secondo rilevamento.

12.23 Oggi gli americani si stanno esaltando. Bennett porta a casa una prestazione ottima ed è quarto a 0.62! Ricordiamo che Cochran-Siegle è secondo a 0.22. Tocca a Dominik Paris!

12.23 Sale a 0.70 il gap dell’americano al quarto rilevamento.

12.22 Bennett è dietro di 0.54 al terzo intermedio, dunque in corsa per il podio.

12.21 Ora l’americano Bennett, poi Dominik Paris.

12.21 Beat Feuz è terzo a 0.54. A sorpresa ha perso questa gara proprio nella parte alta, sulla carta a lui congeniale.

12.20 Recupera Feuz, 0.34 di ritardo al quarto intermedio. +0.41 dopo il ciaslat.

12.20 0.29 di ritardo per Feuz al primo intermedio, 0.50 al secondo! Davvero insolito per un grande scivolatore come l’elvetico!

12.19 Il francese Bailet a 1″91. E adesso la minaccia più seria per Kilde: tocca al fuoriclasse svizzero Beat Feuz.

12.16 Mayer è sesto a 1″05. Ora il francese Bailet. A seguire Feuz, Bennett, Paris, Innerhofer, Clarey e Theaux.

12.16 Oggi Mayer non è brillante. 1″01 il gap al quinto intermedio.

12.14 GARA DELLA VITA PER COCHRAN-SIEGLE! L’americano è secondo a 0.22 da Kilde. La gara è apertissima, può succedere davvero di tutto. Ora il norvegese rischia, tocca all’austriaco Mayer.

12.13 Cochran-Siegle è vicino, appena 0.22 di ritardo dopo il ciaslat! 0.08 al quinto intermedio!

12.13 Ricordiamo che Dominik Paris partirà con il pettorale n.17. Ora siamo al n.12, l’americano Cochran-Siegle.

12.11 Lo svizzero Mauro Caviezel in discesa fa molta più fatica rispetto al superG. E’ quinto a 1″28.

12.08 Dopo i primi 10 è in testa il norvegese Kilde con 0.62 sul connazionale Jansrud e 0.78 sullo svizzero Janka. Ma la gara è lunga, in Val Gardena può sempre succedere di tutto…

12.08 Baumann è quarto a 0.90, porterà a casa un buon risultato.

12.07 Bene Baumann, solo 0.41 di ritardo al terzo intermedio e 0.56 al quarto.

12.05 Kriechmayr quarto a 1″43. Attenzione all’ex-austriaco Baumann, che ora gareggia per la Germania.

12.04 Già 0.86 di ritardo per Kriechmayr al secondo parziale, gara compromessa. Ha perso un’enormità nel tratto più semplice.

12.03 Cater, con tanto di spigolata prima dell’arrivo, è settimo a 2″01. Tocca all’austriaco Kriechmayr, che non ha brillato in questo avvio di stagione.

12.02 Cater torna sulla terra oggi e perderà il pettorale rosso. Paga già 1″53 al terzo rilevamento.

12.02 Ora lo sloveno Cater, vincitore a sorpresa in Val d’Isere.

12.00 DISCESA STRAORDINARIA DI KILDE! Vola nettamente in testa con 0.62 su Jansrud. E’ presto per dire se basterà per la vittoria, tuttavia è di sicuro una grandissima prestazione, pesante anche in chiave classifica generale.

12.00 Kilde impeccabile al ciaslat!

11.59 MOSTRUOSO! 0.55 di vantaggio per Kilde al primo intermedio, poi scende a 0.15 al secondo.

11.57 Hintermann è quarto a 1″07. Adesso Jansrud trema: c’è al cancelletto di partenza il connazionale Kilde, che ieri ha vinto il superG.

11.57 Solo 0.06 di ritardo per Hintermann al primo parziale, ma è dietro di 0.75 al secondo.

11.56 PAZZESCA RIMONTA DI JANKA! Lo svizzero è secondo a 0.16 da Jansrud. La prestazione dello svizzero getta più di una ombra sulla prova del norvegese. Ora lo svizzero Hintermann, in rapidissima ascesa.

11.55 Attenzione, Janka transita con 0.30 di vantaggio su Jansrud al primo intermedio, poi è dietro di 0.70 al quarto.

11.55 Jansrud, 35 anni, ha vinto due volte in carriera in Val Gardena, ma in superG. Mai in discesa.

11.54 Striedinger quarto a 1″64. Tocca al veterano svizzero Carlo Janka.

11.53 Nella parte alta, quella di puro scorrimento, Jansrud ha fatto il vuoto. Anche l’austriaco Striedinger accusa ben 8 decimi di ritardo.

11.51 Jansrud ha perso 3 decimi nell’ultimo settore. E’ al comando con 0.86 su Ganong. La gara è lunghissima, la pista potrebbe anche velocizzarsi per i pettorali alti.

11.50 Già 0.80 di vantaggio per Jansrud al primo intermedio, 0.98 al secondo. Sta volando…

11.49 Ganong approfitta dell’errore di Kryenbuehl e lo scavalca con un vantaggio di 0.46. Tocca adesso al norvegese Jansrud, terzo ieri in superG: si entra subito nel vivo…

11.47 2’03″39 il tempo dello svizzero Kryenbuel. Non ha sciato male, ma quell’imperfezione potrebbe costargli cara. Ora l’americano Ganong.

11.46 Lo svizzero ha rischiato di ribaltarsi sul ciaslat.

11.45 Iniziata la gara con l’emergente svizzero Kryenbuehl.

11.39 I favoriti per la gara odierna sono davvero numerosi. Dagli austriaci Matthias Mayer, Max Franz e Vincent Kriechmayr, passando per la pattugli svizzera con Beat Feuz su tutti, quindi occhio agli statunitensi che in prova soprattutto con Jared Goldberg, hanno fatto davvero bene

11.36 Oltre a Paris, l’Italia si affida anche a Christof Innerhofer e Emanuele Buzzi, chiamati a cancellare il brutto esordio di ieri sulla Saslong, con una squadra di velocità che, in generale, sembra davvero lontana dalle migliori.

11.33 L’altoatesino cerca ancora la migliore condizione in attesa dei Mondiali di Cortina. Dopo 11 mesi senza gare le prime risposte sono state importanti in Val d’Isere e oggi proverà a stupire!

11.30 Sarà la grande occasione per Dominik Paris? Il nostro fuoriclasse corre sulla pista di casa sì, ma anche in quella dove ha ottenuto decisamente più delusioni che gioie: appena 2 podi in tutta la carriera, uno in superG e uno in discesa. Urge una inversione di tendenza!

11.27 LA START-LIST DELLA DISCESA DI OGGI

1 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer

2 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

3 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

4 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

5 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol

6 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

7 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

8 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

10 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

11 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic

12 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

13 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

14 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

15 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

16 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

17 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

18 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

19 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

20 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

21 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon

22 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

23 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

24 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

25 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

26 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol

27 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

28 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

29 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

30 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

31 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

32 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head

33 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head

34 422403 ROEA Henrik 1995 NOR

35 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol

36 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA Salomon

37 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon

38 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic

39 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol

40 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon

41 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

42 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

43 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head

44 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic

45 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol

46 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

47 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

48 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol

49 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic

50 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

51 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

52 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

53 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

54 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head

55 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

56 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

57 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

58 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

59 221117 GOWER Jack 1994 GBR Salomon

60 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

61 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic

11.24 LA CLASSIFICA DI DISCESA

1 Martin Čater Slovenia 100

2 Otmar Striedinger Austria 80

3 Urs Kryenbühl Svizzera 60

4 Aleksander Aamodt Kilde Norvegia 50

5 Johan Clarey Francia 45

11.21 LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO 2020-2021

1 Marco Odermatt Svizzera 290

2 Alexis Pinturault Francia 276

3 Aleksander Aamodt Kilde Norvegia 235

4 Filip Zubčić Croazia 208

5 Mauro Caviezel Svizzera 195

6 Henrik Kristoffersen Norvegia 156

7 Lucas Braathen Norvegia 155

8 Loïc Meillard Svizzera 145

9 Žan Kranjec Slovenia 134

10 Tommy Ford Stati Uniti 129

10 Alexander Schmid Germania 129

11.18 Una settimana fa abbiamo visto la prima discesa della stagione con la vittoria di Martin Cater davanti a Otmar Striedinger e Urs Kyrenbuehl

11.15 Mezzora esatta al via della gara! Tutto pronto sulla splendida Saslong!

11.12 Ieri nella prima prova, il superG, vittoria di Aleksander Aamodt Kilde davanti a Mauro Caviezel e Kjetil Jansrud, per confermare come la Saslong sia da sempre la pista dei norvegesi

11.09 Siamo giunti ad un filotto di gare davvero probanti prima della sosta natalizia, con punti pesanti in ottica classifica generale

11.06 Il programma è ancora ben lungi dall’essere concluso, dato che domani toccherà al gigante dalla Alta Badia, lunedì allo slalom, quindi martedì di nuovo slalom a Madonna di Campiglio

11.03 Si conclude la due-giorni altoatesina, dopo il superG di ieri vinto da Aleksander Aamodt Kilde

11.00 Buongiorno e benvenuti in Val Gardena, tra 45 minuti prenderà il via la discesa della Saslong!

Il programma del fine settimana in Val Gardena – I precedenti di Dominik Paris sulla Saslong – Il video del superG di ieri – La cronaca del superG – La classifica della Coppa del Mondo

FEDERICA BRIGNONE NON PARTECIPERA’ ALLA DISCESA DI OGGI

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Dopo il supergigante disputato ieri sulla celebre Saslong, oggi si passa alla prova regina della velocità, gara che prenderà il via alle ore 11.45 e ci regalerà il consueto grande spettacolo.

Dopo il superG vinto ieri da Aleksander Aamodt Kilde davanti a Mauro Caviezel e Kjetl Jansrud, oggi tocca alla discesa, con tanti pretendenti al successo finale. Vedremo se, finalmente, Dominik Paris sarà in grado di sfatare il tabù della Saslong, pista sulla quale ha conquistato due soli podi in carriera (uno per ogni specialità). Il nostro alfiere è ancora alla ricerca della migliore forma dopo il lungo stop e proverà a superare anche la ruggine che, gioco forza, lo sta ancora caratterizzando. Assieme a lui attenzione ai nostri Christof Innerhofer e Emanuele Buzzi, che vogliono rifarsi dopo la prova opaca di ieri. I rivali, come sempre, non mancheranno. Tra questi gli austriaci Max Franz, Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer, quindi gli svizzeri Mauro Caviezel, Beat Feuz e Carlo Janka, senza dimenticare tanti possibili outsider come si è visto in Val d’Isere, con il successo di Martin Cater.

La discesa della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino, prenderà il via alle ore 11.45. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della gara, per non perdere nemmeno un istante della seconda gara sulla splendida Saslong!

Foto: Lapresse