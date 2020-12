LIVE Scandicci-Schwerin, Champions League volley in DIRETTA: risultato e aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della seconda giornata del round robin del girone A di Champions League femminile tra Scandicci-Palmberg Schwerin. Le toscane hanno vinto al tie-break il tiratissimo match d’esordio nel derby contro Busto Arsizio.

Per conquistare la vetta del Gruppo A Massimo Barbolini si affiderà al talento in regia di Ofelia Malinov oltre che alla potenza e alla tecnica delle sue attaccanti Magdalena Stysiak, Elena Pietrini, Megan Courtney, Lucia Bosetti. Le toscane stanno vivendo un periodo di grande forma visto che provengono da ben quattro vittorie consecutive, l’ultima sconfitta risale al 31 ottobre sul campo di Monza.

Le tedesche hanno vinto a loro volta la partita d’esordio a questa Champions League di volley femminile superando le polacche del Rzeszow. La squadra che trionferà nel match odierno, quindi, volerà in vetta alla classifica del raggruppamento. Il bilancio nei precedenti è in parità con una vittoria a testa e risalente alla doppia sfida nella massima competizione europea del 2019.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida della seconda giornata del primo round robin del girone A di Champions League femminile tra Savino del Bene Scandicci e Palmberg Schwerin, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.30. Buon divertimento a tutti.

