LIVE Roma-Young Boys 0-0, Europa League in DIRETTA: assedio dei giallorossi che non riescono a sfondare

23′ Fonseca aveva chiesto una reazione ed un atteggiamento proposotivo: finora è stato accontentato dalla prova dei suoi.

21′ Ngamaleu guadagna un calcio d’angolo con uno scatto in contropiede sulla sinistra. Efficiente la chiusura di Ibanez.

20′ Un assedio della Roma in questi minuti. Young Boys chiuso in un angolo, incapace di uscire dalla propria metà campo.

17′ Un altro pallone recuperato da Villar: verticalizzazione immediata per Mayoral che tenta la precisione nella conclusione, ma troppo debolmente. Blocca il portiere.

16′ ALTRA CHANCE PER I GIALLOROSSI! Villar recupera un buon pallone sulla trequarti, lo scarica su Borja Majoral che allarga su Pedro: la sua conclusione viene respinta dall’estremo difensore ospite.

14′ OCCASIONE ROMA! Palla visionaria di Pedro verso Carles Perez che aggancia e col mancino col piattone mette a lato di poco da posizione abbastanza defilata.

13′ Pressione molto alta della squadra di Seoane che mette in difficoltà la Roma in fase di impostazione.

11′ Tenta un’incursione sulla sinistra Calafiori ma commette fallo in attacco su Zesiger: punizione per gli ospiti.

9′ Niente di fatto per la squadra di Fonseca dal calcio d’angolo.

8′ OCCASIONE ROMA! Bruno Peres si incarica di una punizione da venti metri: il portiere von Ballmoos smanaccia in corner un pallone destinato ad infilarsi sotto l’incrocio dei pali.

6′ La Roma fa la partita in questi primi minuti: gli elvetici provano a colpire in ripartenza sfruttando la velocità delle frecce offensive.

4′ Rimane fermo a terra Nsame che ha preso una testata involontaria da Villar.

3′ Buona ripartenza dello Young Boys con Nsame che allarga per Ngamaleu: cross in mezzo ancora a cercare la punta camerunense che commette fallo in attacco.

1′ SUBITO OCCASIONE ROMA! Palla riconquistata da Diawara che smista per Mayoral: appoggio per Calafiori che calcia forte di destro con la palla che termina a lato di un soffio.

21.00 SI PARTE ALL’OLIMPICO!

20.59 I due capitani sono al sorteggio di rito. Bryan Cristante questa sera capitano dei giallorossi.

20.58 Risuonano le note dell’inno dell’Europa League.

20.56 Sono nel tunnel degli spogliatoi le due formazioni che stanno per fare il loro ingresso in campo.

20.54 Ricordiamo che all’andata a vincere fu la squadra di Fonseca che riuscì a rimontare lo svantaggio iniziale sbancando Berna per 1-2 grazie alle reti di Bruno Peres e Marash Kumbulla.

20.51 Intanto è aritmetica la qualificazione ai sedicesimi della competizione di un’altra italiana: è il Milan che ha ribaltato il Celtic con un rocambolesco 4-2.

20.48 Tra i giocatori più pericolosi nello Young Boys sicuramente il bomber camerunense Jean-Pierre Nsame: 6 gol sin qua .per lui in stagione, quattro in Super League e due in Europa League.

20.44 Ecco l’arrivo dei giallorossi allo stadio:

20.40 Questa la squadra arbitrale di questa sera:

ARBITRO: Fran Jović (CRO)

GUARDALINEE: Ivica Modrić e Hrvoje Radić (CRO)

IV UOMO: Mario Zebec (CRO)

20.36 La Roma nelle gare casalinghe contro le squadre elvetiche ha vinto cinque delle sei partite giocate. Solo una sconfitta che risale all’ottobre 2010 quando l’allora squadra di Ranieri cadde in casa 1-3 contro il Basilea.

20.32 La squadra di Gerardo Seoane nella sua storia ha un’ottima tradizione contro le squadre italiane. Infatti tutte le formazioni del Bel Paese affrontate sono sempre state battute almeno una volta fra andata e ritorno: vittorie contro Udinese e Napoli nel 2012-13 e 2014-15 in Europa League e nel 2018-19 contro la Juventus in Champions League.

20.27 Young Boys che, dopo aver vinto gli ultimi tre campionati svizzeri, è partito bene anche quest’anno: 18 punti in 8 partite con cinque vittorie e tre pareggi per i gialloneri di Berna nel campionato nazionale.

20.23 La Roma in campionato ha subito la prima sconfitta sul campo nell’ultimo turno: la formazione di Fonseca è caduta a Napoli con un pesante 0-4. La situazione in ogni caso è favorevole per i giallorossi: sedicesimi di Europa League assicurati e in campionato quarto posto a sei punti dal Milan capolista.

20.20 Questo il percorso della Roma in questo gruppo A fino a questo momento:

20.16 Young Boys a sette punti nel girone, tre di vantaggio sul Cluj. La squadra di Seoane dovrà guardare attentamente anche quello che succederà in Romania nel match fra Cluj e CSKA Sofia. La seconda qualificata potrebbe uscire dall’ultimo scontro proprio fra gli svizzeri e i romeni.

20.11 Roma che arriva a questo incontro già certa della qualificazione matematica. Questa sfida sarà importante per la conquista aritmetica del primo posto: ai giallorossi basta non perdere questa sera.

20.07 4-3-3 per i campioni svizzeri in carica con Von Ballmoos tra i palo, Camara e Zesiger coppia centrale, Lefort e Hefti terzini. Aebischer vertice basso di centrocampo e Garcia e Rieder mezz’ali. Fassnacht e Ngamaleu supportano l’unica punta: Nsame.

20.04 Classico 3-4-2-1 per Fonseca con Pau Lopez tra i pali, Ibanez, Juan Jesus e Cristante adattato nei tre dietro, Bruno Peres e Calafiori sulle fasce, Diawara e Villar in mediana, Carles Perez e Pedro dietro all’unica punta, Borja Majoral.

20.00 Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral. All. Fonseca.

YOUNG BOYS (4-3-3): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Rieder, Aebischer, Garcia; Fassnacht, Nsame, Mambimbi. All. Seoane.

19.58 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Roma e Young Boys, valevole per la quinta giornata del gruppo A di Europa League.

Come vedere la partita in tv

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Young Boys, match valido per la quinta giornata del girone A di Europa League. La squadra di Fonseca ha già conquistato il pass aritmetico per i sedicesimi della competizione e vuole assicurarsi il primo posto. Ai giallorossi basterà non perdere per concludere il raggruppamento in testa.

La Roma arriva a questa sfida reduce dalla prima sconfitta stagionale sul campo (0-4 a Napoli) ed è chiamata immediatamente a riscattarsi per rendere aritmetica anche la prima piazza del gruppo con un turno di anticipo. Le ultime prove in Europa League testimoniano una situazione di controllo per i giallorossi: due vittorie nette sui romeni del Cluj (5-0 all’Olimpico, 2-0 in Romania) e il successo all’andata proprio contro gli svizzeri (2-1). L’unico passo falso è arrivato nel match interno contro il CSKA Sofia (0-0).

Young Boys che giunge a questo incontro avendo perso una sola partita in stagione fra tutte le competizioni (il ko contro la Roma a Berna) e viene da tre vittorie consecutive: due in campionato contro Basilea e Losanna, inframezzate dal successo in casa del CSKA Sofia dello scorso turno di Europa League. La squadra di Gerardo Seoane cerca di strappare un risultato positivo dall’Olimpico per poi verosimilmente giocarsi tutto nell’ultima partita contro il Cluj.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Roma-Young Boys, match valevole per la quinta giornata del gruppo G della Uefa Europa League 2020-2021. Si gioca allo Stadio Olimpico di Roma con calcio di inizio previsto per le ore 21.00. La nostra cronaca comincerà attorno alle ore 20.00 con un ampio pre-partita. Buon divertimento e buon futbol a tutti.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Jesus; Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Perez, Pedro; Mayoral. All. Fonseca.

Young Boys (4-4-2): von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Garcia; Fassnacht, Rieder, Sierro, Moumi; Elia, Nsame. All. Seoane.

LA NOSTRA STORIA

