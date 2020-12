LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: via alle gare, Paltrinieri osservato speciale nei 1500 sl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.03: Spaziani, Pezzato, Ferraioli, Di Pietro, Pellegrini, Ruberti, Cocconcelli e Biondani la serie 1. Ricordiamo che il tempo-limite è 24″6 (crono al di sotto del record italiano di 24″84).

16.03: Tarantino si aggiudica questa serie in 25″47 a precedere Fiorito 25″90 e Biagioli 26″40.

16.02: In serie 2 ci saranno: Biagioli, Ferraguti, Galizi, Tarantino, Fiorito, Valle, Borra e Rombaldoni.

16.00: Si comincia con le serie dei 50 stile libero femminili e nella heat 1 vedremo Federica Pellegrini.

15.58: Per rendere effettiva la convocazione nominativa dei due quartetti ai Giochi Olimpici la Direzione Tecnica ha fissato i seguenti tempi-limite federali: 3:38.0 (4×100 s.l.) e 7:53.0 (4×200 s.l.). Questi dovranno essere ottenuti sommando le migliori prestazioni delle nuotatrici che potranno essere effettivamente schierate a Tokyo in relazione al programma tecnico dei Giochi Olimpici. Tale valutazione discrezionale sarà di competenza del Direttore Tecnico e sarà basata sui risultati di cui potrà disporre al momento in cui dovrà essere confermata la partecipazione delle staffette alla FINA.

15.55: Per l’eventuale completamento delle staffette, i tempi realizzati dagli atleti nel corso del 58° Trofeo Sette Colli (25-27 giugno 2021) comporteranno il diritto alla qualificazione a condizione che siano pari o migliori dei tempi previsti nelle colonne SM e SF della seconda tabella. Per quanto riguarda le due staffette femminili dello stile libero, per il conseguimento della carta olimpica sarà schierata a Budapest la miglior formazione possibile in base ai risultati del Campionato Assoluto di marzo 2021 e compatibilmente con il programma degli Europei 2021.

15.52: Come da regolamento, sono già qualificate le staffette 4×100 mista femminile, 4×100 e 4×200 stile libero maschili e 4×100 mista mixed che durante i Mondiali di Gwangju 2019 hanno ottenuto la carta olimpica secondo i criteri previsti dal CIO e dalla FINA. Le staffette 4×100 e 4×200 stile libero femminili concorreranno al conseguimento della carta olimpica con il tempo realizzato durante gli Europei di Budapest nel 2021. La staffetta 4×100 mista maschile concorrerà al pass con il tempo realizzato a Gwangju o, se migliore, con quello registrato nelle acque magiare.

15.49: Poco più di 10′ all’inizio delle gare.

15.46: Una giornata quindi ricca di spunti e a cui bisognerà fare molta attenzione al cronometro.

15.42: A chiosa del programma fari puntati su Alberto Razzetti che andrà a caccia del pass olimpico nei 200 misti, mentre Gregorio Paltrinieri vorrà far suoi anche i 1500 sl dopo gli 800 sl di ieri. Il carpigiano, già qualificato per i Giochi, andrà in cerca di risposte, non avendo però una grande condizione fisica, visto il lavoro fatto in avvicinamento a questo campionato.

15.39: Quattro vasche di questo stile che saranno piuttosto calde al femminile con il duello tra Francesca Fangio e Martina Carraro, mentre nei 200 sl Matteo Ciampi e Stefano Ballo si contenderanno probabilmente il titolo.

15.36: Solito confronto nei 50 farfalla uomini tra Piero Codia e Matteo Rivolta, mentre Nicolò Martinenghi completerà il ciclo della rana nei 200 metri.

15.33: Vedremo nuovamente Federica Pellegrini all’opera nei 50 stile libero, rinnovando il suo confronto con Silvia Di Pietro, mentre nei 200 dorso sarà la volta di Matteo Restivo cercare di centrare il bersaglio grosso.

15.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare degli Assoluti invernali 2020 di nuoto a Riccione. Nella piscina romagnola ultimi fuochi prima della chiosa di una manifestazione che tante emozioni ci ha regalato.

