LIVE Monaco-Virtus Bologna, EuroCup basket in DIRETTA: di nuovo in campo dopo il caos degli ultimi giorni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE di Monaco-Virtus Bologna, l’ottavo match della fase a gironi di Eurocup 2020-2021 per le V-Nere. Al momento il sodalizio bolognese guida il gruppo C con un record di sette successi e zero sconfitte ed è già sicuro del passaggio del turno. Più che dal campo, però, le preocupazioni per la Virtus arrivano dallo spogliatoio, che è un subbuglio dopo le vicende degli ultimi giorni riguardanti coach Sasha Djordjevic.

Loading...

Loading...

L’allenatore serbo era stato esonerato dopo la sconfitta di domenica contro Sassari. Ciò aveva scatenato le ire di uno dei giocatori chiave della Virtus, Stefan Markovic, il quale aveva pubblicamente criticato la società e sembrava pronto a fare armi e bagagli e ad andarsene. Tuttavia, nel corso della giornata di ieri, la dirigenza delle V-Nere ha fatto un passo indietro, reintegrando Djordjevic, e Markovic, per ora, continuerà a vestire la maglia del nobile team bolognese.

La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle 19.00. Vi aspettiamo a quell’ora, mi raccomando, non mancate!

luca.saugo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo