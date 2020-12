LIVE Milan-Celtic 0-2, Europa League in DIRETTA: scozzesi padroni del campo e del gioco. Gol di Rogic ed Edouard per gli ospiti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21′ Theo Hernandez è a terra dolorante per una contusione.

20′ Fa girare palla il Celtic ora, nel tentativo di addormentare un po’ la partita.

17′ Prova a riorganizzarsi il Milan, ma per ora non sembra esserci traccia di una reazione.

14′ EDOUARD FIRMA IL RADDOPPIO DEL CELTIC: Milan-Celtic 0-2. L’attaccante degli ospiti riceve in area di rigore eludendo la trappola del fuorigioco dei rossoneri freddando Donnarumma con un pregevolissimo pallonetto.

13′ McGREGOR VICINISSIMO AL RADDOPPIO: DONNARUMMA COMPIE IL MIRACOLO DA POCHI METRI.

12′ Sempre Celtic in attacco, Hauge è costretto a chiudere in fallo laterale sull’avanzata di Elhamed.

11′ Problema per il Milan: infortunio muscolare per Kjaer. Il danese esce al suo posto entra subito Romagnoli.

10′ ANCORA ROGIC, ANCORA COL SINISTRO: palla a lato di pochissimo.

7′ CELTIC IN VANTAGGIO CON ROGIC: Milan-Celtic 0-1. Il giocatore degli scozzesi approfitta di una palla persa da Krunic al limite della propria area di rigore per recuperare la sfera e battere Donnarumma.

5′ L’arbitro ravvisa uno strano offside fischiato a Calhanoglu.

5′ Combinazione del trio Theo Hernandez-Rebic-Hauge: calcio d’angolo.

4′ Iniziativa di Calhanoglu sulla destra: cross in mezzo, allontanato dalla difesa di testa.

2′ Primi centoventi secondi di studio fra le due compagini in campo.

SI COMINCIA! CALCIO D’INIZIO DEL MILAN.

18.57 Foto di rito e sorteggio fra i due capitani.

18.55 Inizia la procedura di ingresso in campo delle formazioni.

18.50 Le squadre rientrano negli spogliatoi per ricevere le ultime indicazioni tecnico-tattiche dai propri allenatori.

18.45 Entrambe le formazioni si schiereranno col 4-2-3-1: il Celtic, nonostante l’eliminazione, ha voglia di fare bene e provare a togliersi una soddisfazione in quel di San Siro.

18.40 Le squadre intanto sono in campo per il riscaldamento.

18.35 Dopo qualche partita saltata a causa della positività, Stefano Pioli torna in panchina: vedremo come sarà questo suo nuovo esordio.

18.30 Sarà nuovamente Ante Rebic il terminale offensivo della compagine meneghina: a ispirarlo il trio di trequartisti formato da Castillejo-Çalhanoğlu-Hauge.

18.25 Trenta minuti all’inizio della partita: iniziamo a calarci nella sfida fra i rossoneri e gli scozzesi.

h 17.50 Arrivano le formazioni ufficiali del match



MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Kessié, Krunić; Castillejo, Çalhanoğlu, Hauge; Rebić. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Duarte, Calabria, Conti, Bennacer, Romagnoli, Tonali, Colombo, Saelemaekers, Brahim Díaz, D. Maldini. All.: Pioli.

CELTIC (4-2-3-1): Barkas, Elhamed, Bitton, Ajer, Laxalt, McGregor, Brown, Christie, Rogic, Frimpong, Edouard. A disposizione: Bain, Hazard, Jullien, Taylor, Al. Ajeti, Kimala, Soro, Ntcham, Henderson, Welsh. All.: Lennon.



Come vedere la partita in tv

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Celtic, match valido per la quinta giornata del girone H di Europa League. La squadra del “rientrante in panchina” Stefano Pioli, che si reinsedia al suo posto dopo aver superato la positività, va a caccia del pass qualificazione per la fase ad eliminazione diretta.

I rossoneri vivono un momento pressochè perfetto, nonostante debbano ancora fare i conti con l’assenza (per un guaio muscolare) di Zlatan Ibrahimovic: primi in campionato dopo nove giornate, per effetto di sette vittorie e due pareggi, e vicini – al netto della sconfitta interna di un paio di giornate fa contro il Lille – al passaggio del turno, forti dei loro 7 punti.

Gli scozzesi di Neil Lennon invece attraversano un momento complicato: in patria sono a undici punti, seppur con due partite in meno, dai rivali dei Rangers che occupano il primo posto nel torneo domestico, mentre in Europa hanno collezionato 1 solo punto, che li relega di fatto all’ultimo posto – di una pool composta anche dal Lille, come detto in precedenza (attualmente a quota 8 punti) e dallo Sparta Praga (che ha collezionato 6 punti) – in una situazione ormai compromessa considerando anche il precedente dell’andata, quando al Celtic Park i meneghini seppero imporsi col risultato di 1-3.

Vedremo oggi chi la spunterà? La parola come sempre all’unico giudice supremo: il campo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Milan-Celtic, match valevole per la quinta giornata del gruppo Hdella Uefa Europa League 2020-2021. Si gioca allo Stadio Meazza di Milano con calcio di inizio previsto per le ore 18.55: buon divertimento a tutti.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Krunic, Hauge; Rebic All. Pioli

Celtic (4-2-3-1): Bain; Elhamed, Jullien, Ajer, Laxalt; Brown, McGregor; Christie, Ntcham, Elyounoussi; Edouard All. Lennon

LA NOSTRA STORIA

