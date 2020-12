LIVE Lazio-Napoli 1-0, Serie A calcio in DIRETTA: vantaggio biancoceleste! Immobile sblocca la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22′ I partenopei provano a crescere: la Lazio ha abbassato il baricentro.

19′ FABIAN RUIZ DA FUORI! Si supera Pepe Reina sul mancino del connazionale: forcing azzurro ma miracolo dell’ex Liverpool.

18′ Partita speciale per Pepe Reina quest’oggi: lo spagnolo ha collezionato 102 presenze in maglia partenopea.

15′ Avvio complicato degli azzurri: la Lazio sta giocando meglio sin qui.

13′ Grande gol del giocatore di Torre Annunziata: colpo di testa vincente dopo il cross da sinistra. Disattento Ospina in porta: ottavo centro del #17.

11′ Ecco la prima ammonizione del match: eccesso di foga di Hoedt.

9′ CIRO IMMOBILE TRASCINA LA LAZIO! VANTAGGIO BIANCOCELESTE DEL #17

6′ IMMOBILE SI GIRA! Spiovente di Lazzari, il #17 controlla e tira: sinistro alto.

5′ LUIZ FELIPE DI TESTA! Cross da destra di Luis Alberto e stacco alto del brasiliano.

3′ Inizio molto concitato e con diversi errori da entrambe le parti.

1′ Si parte a Roma! Batte il Napoli dopo il fischio di Daniele Orsato.

INIZIO PRIMO TEMPO

20.44 Squadre in campo allo Stadio Olimpico!

20.42 In questi giorni è stato stabilito il calendario degli ottavi di finale: il 12 gennaio giocheranno Milan e Torino per inaugurare il turno. Il Napoli giocherà con l’Empoli il 13/01 alle 17.45 mentre i biancocelesti contro il Parma il 21/01.

20.39 Intanto problemi fisici in riscaldamento per Francesco Acerbi: non giocherà l’ex Milan. Al suo posto l’olandese Wesley Hoedt.

20.37 Il Napoli mercoledì sera sfiderà il Torino, in crisi nera e in zona retrocessione, e poi il Cagliari alla ripresa alle 15. La Lazio invece ha due trasferte difficili tra Milan e Genoa.

20.35 Si ricorda che il 22 e 23 dicembre ci sarà la quattordicesima giornata di campionato prima della pausa natalizia: la Serie A riprenderà poi il 3 gennaio.

20.33 Intanto martedì 22 dicembre il Napoli saprà qualcosa in più sul verdetto del ricorso del match perso lo scorso 4 ottobre contro la Juventus: il Coni si esprimerà a riguardo.

20.31 Prosegue il riscaldamento a Roma.

20.28 Sulla stessa cresta d’onda, Tare, direttore della Lazio che richiede a gran voce una vittoria scaccia crisi in Italia come avvenuto in Europa. Sulla questione mercato invece, Felipe Caicedo dovrebbe restare.

20.25 Intanto ha parlato Cristiano Giuntoli ai microfoni di Sky Sport: l’ex dirigente del Carpi è stato chiaro a proposito del mercato. Non ci saranno entrate ma l’obiettivo è cedere almeno due giocatori: forse Arek Milik e Fernando Llorente.

20.23 Oggi Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di Lorenzo Insigne, espulso nella sconfitta per 1-0 contro l’Inter, e Dries Mertens che ha già cominciato la riabilitazione in Belgio.

20.21 Per quanto riguarda la situazione allenatori, il Genoa perdendo 2-0 a Benevento vede la possibilità dell’esonero di Maran conil ritorno di Ballardini. Mentre Giampaolo dovrebbe restare a Torino.

20.19 Sul podio figurano anche l’Inter che ha vinto per 2-1 sullo Spezia e la Juventus ha demolito per 4-0 il Parma: altra doppietta per CR7 che ha segnato il 33° gol in questo anno solare in Serie A.

20.17 Gli azzurri rincorrono il treno di testa: 23 punti contro i 31 del Milan che oggi ha vinto per 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. I rossoneri hanno segnato almeno due gol nelle ultime 15 sfide.

20.14 Sono 4 le vittorie nelle ultime 5 sfide: il Napoli ha vinto anche l’anno scorso i quarti di finale di Coppa Italia ma ha perso l’ultimo incrocio a Roma.

20.12 I biancocelesti sono al nono posto con 18 punti, a -3 dall’Atalanta che oggi è volata a 21 punti a ridosso dell’Europa: i punti di distacco dal Napoli invece sono 5.

20.10 Nell’ultima giornata la Lazio ha pareggiato 1-1 allo Stadio Vigorito contro il Benevento: una dolce sfida tra i fratelli Simone e Pippo Inzaghi che però ha rallentato i biancocelesti.

20.08 Nella massima competizione europea, i biancocelesti giocheranno contro il Bayern Monaco nel primo turno della fase ad eliminazione diretta dopo il sorteggio di Nyon.

20.06 Nelle ultime giornate a Roma, la Lazio ha perso contro l’Udinese e l’Hellas Verona e pareggiato contro la Juventus ma il 2-2 contro il Club Brugge ha permesso di qualificarsi agli ottavi di finale.

20.03 Una partita importante quella odierna, considerando che la Lazio non vince dal 24 ottobre in casa: allo Stadio Olimpico giunse la vittoria contro il Bologna, bissata qualche giorno dopo contro lo Zenit di San Pietroburgo in Champions League.

20.01 Intanto, notizia di poco fa riportata da Calcio Napoli 24, Fernando Llorente si starebbe allontanando dalla Sampdoria come dimostra la panchina odierna: lo spagnolo resta all’ombra del Vesuvio.

19.59 Si è appena conclusa la sfida tra Atalanta e Roma: nonostante il caos Gomez, i bergamaschi rimontano il gol di Edin Dzeko grazie ai gol di Duvan Zapata, Robin Gosens, Luis Muriel e Josip Ilicic.

19.57 Gli azzurri ritrovano Fernando Llorente in panchina anche se pronto per la partenza per Genova per il trasferimento alla Sampdoria. In panchina anche Kostas Manolas.

19.55 L’XI del Napoli, orfano di Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Victor Osimhen, ritrova il solito 4-2-3-1 con Petagna in avanti e la trequarti formata da Zielinski, Lozano e Politano.

19.53 La Lazio recupera Francesco Acerbi nella difesa a tre ma Simone Inzaghi perde all’ultimo Joaquin Correa: accanto a Ciro Immobile c’è Felipe Caicedo. Titolare Escalante a centrocampo.

19.51 LE PANCHINE DELLE SQUADRE!

LAZIO: Strakosha, Alia, Hoedt, Patric, Armini, Franco, Adeagbo, D. Anderson, Cataldi, Akpa Akpro, Pereira, Correa, Muriqi.

NAPOLI:Meret, Contini, Malcuit, Hysaj, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Demme, Elmas, Lobotka, Llorente.

19.48 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI!

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna. All. Gattuso

19.46 Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lazio-Napoli, sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020/21 di calcio maschile.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lazio-Napoli, sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020/21 di calcio maschile. Negli ultimi 5 confronti gli azzurri hanno vinto ben 4 volte ma ha perso l’ultimo match a Roma per 1-0 lo scorso gennaio. I biancocelesti rincorrono in classifica e proveranno a vendicare la sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia 2019/20: sono 5 i punti di distanza tra le due squadre.

La Lazio di Simone Inzaghi è reduce dall’1-1 contro il Benevento del fratello Pippo Inzaghi: nonostante la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, dove sfiderà il Bayern Monaco, i biancocelesti non trovano continuità. In attesa di sfidare il Parma nella coppa nazionale, la Lazio non vince dal 5 dicembre contro lo Spezia mentre in casa dal 24 ottobre quando la spuntò sul Bologna. I padroni di casa saranno guidati da Ciro Immobile che ritrova la squadra della città dov’è nato.

Se la Lazio è al nono posto in classifica in Serie A con 18 punti, il Napoli è al quinto posto a -5 dalla vetta rincorrendo le prime posizioni. La squadra di Gennaro Gattuso, che sfiderà il Granada ai sedicesimi di finale di Europa League, non avrà a disposizione Dries Mertens e Lorenzo Insigne oltre a Victor Osimhen. Il belga ha subito un infortunio mentre il fantasista partenopeo è stato espulso nella sfida persa contro l’Inter.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lazio-Napoli, sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020/21 di calcio maschile, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Buon divertimento!

