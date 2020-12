LIVE Juventus-Dinamo Kiev, Champions League in DIRETTA: risultato e aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Dinamo Kiev, match valido per la quinta giornata del girone G della Uefa Champions League 2020-2021. Con la qualificazione agli ottavi di finale già aritmeticamente acquisita nello scorso turno, i bianconeri di Andrea Pirlo cercano una vittoria per mantenere vive le speranze di chiudere al primo posto il raggruppamento iniziale della competizione, per ora occupato dal Barcellona.

La Juventus arriva al match di Champions League del mercoledì dopo il mezzo passo falso di Benevento, dove privi di Cristiano Ronaldo i bianconeri non sono riusciti ad andare oltre l’1-1 (vantaggio di Morata, pareggio di Letizia) contro la formazione campana allenata da Filippo Inzaghi. I nove volte campioni d’Italia in carica hanno già ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions dopo la vittoria in rimonta dello scorso turno in casa con il Ferencvaros (2-1, Uzuni, Ronaldo, Morata). Gli uomini di Andrea Pirlo andranno alla ricerca dei tre punti per poi provare a giocarsi la leadership del girone al Camp Nou contro il Barcellona all’ultima giornata.

La Dinamo Kiev di Mircea Lucescu è già sicura dell’eliminazione dalla maggiore competizione europea per club in virtù del solo punto raccolto in quattro partite nel match contro il Ferencvaros (2-2 in Ungheria). La squadra della capitale ucraina proverà però a tornare a casa da Torino con punti utili per concludere quantomeno il girone al terzo posto, il che significherebbe qualificazione ai sedicesimi di finale di Uefa Europa League. 0-2 il risultato dell’andata dove a decidere il match fu una doppietta di Alvaro Morata.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt; Kulusevski, McKennie, Rabiot, Bentancur, Alex Sandro; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Shepelev, Garmash; Shaparenko, Buyalskyi, De Pena; Verbic. All. Lucescu.

