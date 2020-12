LIVE Juventus-Dinamo Kiev 0-0, Champions League in DIRETTA: inizia il match dell’Allianz Stadium di Torino!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.57 Scendono in campo le squadre, tra pochissimo il calcio d’inizio!

20.54 A disposizione per la Juventus: Pinsoglio, Arthur, Bernardeschi, Cuadrado, Da Graca, Danilo, Dragusin, Dybala, Frabotta, Kulusevski, Portanova, Rabiot.

20.51 A disposizione per la Dinamo Kiev: Boyko, Neshcheret, Andrievsky, Baluta, Clayton, De Pena, Garmash, Karavaev, Lednev, Shabanov, Supriaga, Syrota.

20.48 Immagini dei calciatori juventini in fase di riscaldamento:

20.45 Gli assistenti saranno Hicham Zakrani (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA), IV Uomo Karim Abed (FRA), al VAR Benoit Millot (FRA), AVAR Delajod Willy (FRA),

20.42 La direttrice di gara nativa di Herblay è già stata la prima donna ad arbitrare un match di Ligue 1 (Amiens-Stasbourg, massimo campionato francese), Supercoppa Europea (Liverpool-Chelsea 2019) e fase a gironi di Uefa Europa League (Leicester City-Zorya).

20.39 Sarà infatti la francese Stephanie Frappart (36 anni) a dirigere l’incontro.

20.36 Il match di stasera passerà inoltre alla storia come il primo di Champions League arbitrato da una donna.

20.33 Ecco come si presenterà l’Allianz Stadium di Torino, dove si giocherà a porte chiuse:

🏟️ Juventus Stadium, Turin ________ will score here on Wednesday night Soccer ball#UCL pic.twitter.com/AUg6AyAZ3R — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 2, 2020

20.30 Stagione 1994-1995, allora Mircea Lucescu era direttore tecnico del Brescia con Adelio Moro allenatore. Pirlò esordì il 21 maggio 1995 nel match che vedeva contrapposte le Rondinelle alla Reggiana, e che si concluse sul punteggio di 2-0 in favore della compagine emiliana.

20.27 Sarà un match dal sapore particolare per entrambi i tecnici dato che è stato proprio sotto la direzione sportiva di Lucescu che un giovane Andrea Pirlo (16 anni da poco compiuti) fece il proprio esordio in Serie A.

20.24 Il match di stasera vedrà confrontarsi Andrea Pirlo da una parte e Mircea Lucescu (capo allenatore della Dinamo Kiev) dall’altra.

20.21 I bianconeri si sono imposti all’andata con uno 0-2 firmato Alvaro Morata (doppietta), nelle due gare della fase a gironi della stagione 2002/2003, 1-2 a Kiev e 5-0 a Torino, e al ritorno dei quarti di finale 1997/1998, 1-4 in Ucraina con tripletta di Filippo Inzaghi, 1-1 invece il punteggio dell’andata giocato al vecchio Delle Alpi, sulle cui ceneri è sorto il nuovo Juventus (oggi Allianz) Stadium.

20.18 Quella di oggi sarà la sesta sfida ufficiale tra Juventus e Dinamo Kiev in Champions League, il bilancio è di quattro vittorie per i bianconeri e un pareggio.

20.15 Tre punti separano Juventus e Barcellona (unica squadra in grado di battere i bianconeri in stagione fino a qui, 0-2 a Torino), gli uomini di Pirlo dovranno vincere stasera per poi giocarsi il primato del girone al Camp Nou tra una settimana.

20.12 Questa la classifica del gruppo G prima di stasera: 1. Barcellona 12, 2. Juventus 9, 3. Dinamo Kiev 1, 4. Ferencvaros 1.

20.10 L’arrivo dei giocatori della Juventus all’Allianz Stadium di Torino:

20.08 Pirlo ritrova invece Cristiano Ronaldo (assente nell’ultima uscita di Benevento) e lo manda subito dal 1′ a far coppia con Morata in avanti, Szczesny tra i pali, Demiral, Bonucci e De Ligt a comporre la linea a 3 di difesa, Bentancur e McKennie a centrocampo, Chiesa e Alex Sandro gli esterni e Ramsey tre-quartista del 3-4-1-2.

20.05 Mircea Lucescu schiera un 4-3-3 con Bushchan in porta, Kedziora a destra, Mykolenko a sinistra Zabarnyi e Popov i centrali, Shepeliev, Syforchuk e Shaparenko a centrocampo, Tsyganov a destra, Rodrigues a sinistra e Verbic riferimento centrale del tridente offensivo.

20.02 Le formazioni ufficiali del match:

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt; Chiesa, Bentancur, McKennie, Alex Sandro; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Shepeliev, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Verbic, Rodrigues. Allenatore: Lucescu.

20.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Dinamo Kiev, match valido per la quinta giornata del gruppo G della Uefa Champions League 2020-2021.

Il programma del match e le probabili formazioni – Champions League 2020-2021: la Lazio sfida il Borussia Dortmund per il primato. La Juventus attende la Dinamo Kiev – Calcio, Stephanie Frappart dirigerà Juventus-Dinamo Kiev. È la prima donna ad arbitrare un match di Champions League maschile

Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Dinamo Kiev, match valido per la quinta giornata del girone G della Uefa Champions League 2020-2021. Con la qualificazione agli ottavi di finale già aritmeticamente acquisita nello scorso turno, i bianconeri di Andrea Pirlo cercano una vittoria per mantenere vive le speranze di chiudere al primo posto il raggruppamento iniziale della competizione, per ora occupato dal Barcellona.

La Juventus arriva al match di Champions League del mercoledì dopo il mezzo passo falso di Benevento, dove privi di Cristiano Ronaldo i bianconeri non sono riusciti ad andare oltre l’1-1 (vantaggio di Morata, pareggio di Letizia) contro la formazione campana allenata da Filippo Inzaghi. I nove volte campioni d’Italia in carica hanno già ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions dopo la vittoria in rimonta dello scorso turno in casa con il Ferencvaros (2-1, Uzuni, Ronaldo, Morata). Gli uomini di Andrea Pirlo andranno alla ricerca dei tre punti per poi provare a giocarsi la leadership del girone al Camp Nou contro il Barcellona all’ultima giornata.

La Dinamo Kiev di Mircea Lucescu è già sicura dell’eliminazione dalla maggiore competizione europea per club in virtù del solo punto raccolto in quattro partite nel match contro il Ferencvaros (2-2 in Ungheria). La squadra della capitale ucraina proverà però a tornare a casa da Torino con punti utili per concludere quantomeno il girone al terzo posto, il che significherebbe qualificazione ai sedicesimi di finale di Uefa Europa League. 0-2 il risultato dell’andata dove a decidere il match fu una doppietta di Alvaro Morata.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Dinamo Kiev, match valido per la quinta giornata del gruppo G della Uefa Champions League 2020-2021. Si giocherà all’Allianz Stadium di Torino con calcio d’inizio previsto per le ore 21.00, buona divertimento con la nostra cronaca in tempo reale con ampio pre-partita a partire dalle ore 20.00.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt; Kulusevski, McKennie, Rabiot, Bentancur, Alex Sandro; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Shepelev, Garmash; Shaparenko, Buyalskyi, De Pena; Verbic. All. Lucescu.

Foto: Lapresse