LIVE F1, GP Sakhir in DIRETTA: gara in tempo reale, Leclerc sogna il podio, Russell la vittoria!

18.08 Siamo ormai pronti per il giro di ricognizione. I piloti sono nelle rispettive vetture pronti a dare il via allo spettacolo del penultimo GP della stagione!!

And one from high above the circuit 🚁 Just over 🔟 minutes to lights out! #SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/AnCoS4wCCB — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

18.06 La Ferrari, realisticamente, non può puntare alla vittoria (che manca dal GP di Singapore di settembre 2019) per cui sarà importante puntare al podio. Quest’anno le Rosse lo hanno centrato in sole 3 occasioni, 2 con Leclerc e una con Vettel in Turchia

18.04 Max Verstappen cerca la grande chance per tornare al successo. Quest’anno l’olandese ha vinto il Gran Premio del 70° Anniversario della F1 e sa di avere a disposizione un passo gara davvero importante.

18.02 Riproponiamo la griglia di partenza della gara di oggi



18.00 Dieci minuti al via della gara! Sale la tensione a Sakhir! Quali saranno le strategie scelte dai piloti?



17.58 Quest’anno la Mercedes ha dominato la scena con 13 vittorie sulle 15 gare disputate. 11 successi per Lewis Hamilton e 2 per Valtteri Bottas

17.57 Charles Leclerc cerca l’ultimo momento di concentrazione prima del via. Il monegasco sogna il podio a Sakhir!

Charles Leclerc had a mega qualifying, but what can he do in this race? 🤔 He starts P4#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/DUCLDcICYE — Formula 1 (@F1) December 6, 2020



17.56 Domenica scorsa abbiamo vissuto il terribile incidente di Grosjean che è tornato a casa e non potrà correre ad Abu Dhabi



17.55 Scatterà dalla penultima casella della griglia, invece, l’esordiente Pietro Fittipaldi, che sostituisce Romain Grosjean sulla Haas

Superb effort from @PiFitti 👏👏👏 He’ll line up at the back on Sunday, but did everything the team asked of him in qualifying#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/jkelfQat1Y — Formula 1 (@F1) December 5, 2020

17.52 Non una qualifica straordinaria per Sebastian Vettel. Il tedesco, infatti, si è classificato in 13a posizione con una SF1000 che non è davvero semplice da guidare

17.51 Una vecchia conoscenza della F1 sulla griglia. Fernando Alonso è pronto a tornare nel 2021 con la Renault!

CAMINANDO AL REGRESO CON FERNANDO ALONSO… GRAN PREMIO DE SAKHIR !!!#SakhirGP🇧🇭 #F1

FÓRMULA 1 !!! pic.twitter.com/M8YYCNfFgF — Radio Cuervo Uruguay (@RadioCuervoUru) December 6, 2020

17.50 Buona prestazione anche in casa Alpha Tauri. Sesto è Daniil Kvyat, mentre Pierre Gasly è nono. Il team di Faenza ribadisce di essere ormai una realtà della F1

We’re starting from a competitive position. It’ll be important to have a solid race, the traffic & tyre management will be interesting, so we’ll do our best dealing with that. Our pace looks competitive, so hopefully, we can carry the momentum into tmrw 2/2#F1 #SakhirGP #DK26 pic.twitter.com/F1un870mSZ — Daniil Kvyat (@kvyatofficial) December 5, 2020



17.48 Dalla quinta posizione scatterà Sergio Perez che, nonostante qualche problema a livello di Power Unit, si conferma ai piani alti della classifica. Dopo il secondo posto di Istanbul, e il mancato podio di sette giorni fa per colpa del motore, il messicano continua a mettere in fila risultati davvero importanti



17.47 Qualche immagine dall’alto dello spettacolare scenario in notturna di Sakhir!



17.46 Il monegasco ha spiegato al termine delle qualifiche che, visto il livello della vettura, è meglio non farsi troppe illusioni. Sorpassi e gomme saranno due aspetti fondamentali, ma partire dalla seconda fila potrebbe rappresentare una chance davvero ghiotta per il ferrarista

17.44 Nonostante la vettura di Maranello non eccella né a livello di potenza pura, né di conduzione di curva nel T2, Charles Leclerc ha compiuto qualcosa di eccezionale. Andiamo ad ascoltare le sue parole durante la Q3

17.42 Eccezionale quarto posto in griglia a 2 decimi dalla pole per Charles Leclerc. Il monegasco ha stampato un giro pressoché perfetto, spingendo la sua SF1000 ben oltre i propri limiti

17.41 Uno dopo l’altro i piloti scendono in pista e vanno a comporre la griglia di partenza

Usual wave as they drive through the pitlane. Always a nice moment… 👋#RSspirit #SakhirGP pic.twitter.com/HAd6ShT16w — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) December 6, 2020

17.40 Siamo giunti a mezzora esatta dal via del Gran Premio di Sakhir! La griglia inizia ad animarsi, I piloti hanno effettuato la prova di partenza canonica e si stanno portando nella casella da dove scatteranno.



17.38 Se George Russell ha mancato la pole position per 26 millesimi, Max Verstappen ha chiuso a 56. Davvero una beffa per l’olandese che, ancora una volta, ha saputo mettere in difficoltà le Mercedes



17.35 Una notevole discriminante di questa gara saranno le gomme. Nell’appuntamento della scorsa settimana abbiamo visto come il degrado fosse rapido ed elevato. Le due soste saranno inevitabili anche nel GP di Sakhir?



17.32 La Mercedes, quindi, rimane la grande favorita anche per la gara odierna. La W11 sa unire velocità e conduzione nel complicatissimo tratto misto. Se la partenza filerà per il verso giusto, non è affatto da escludere l’ennesima vittoria delle Frecce Nere in questo 2020 letteralmente dominato

This final shootout is going to be close!! Let’s give it everything for that Pole, Team! 👊 #SakhirGP pic.twitter.com/A93Szf4d7W — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 5, 2020



17.30 Una statistica davvero curiosa: George Russell non ha preceduto il proprio compagno di team per la prima volta in qualifica nei 36 GP disputati. Il talento dell’inglese non si può discutere…



17.29 ATTENZIONE! Subito una news: Lando Norris partirà ventesimo e ultimo per aver sostituito il motore della sua McLaren

Lando Norris ⏬ The McLaren driver will start Sunday’s race from P20 following an engine change #SakhirGP 🇧🇭 #F1 https://t.co/dgkRE2IV1t — Formula 1 (@F1) December 6, 2020



17.27 Al secondo posto si è piazzato uno straordinario George Russell. Il classe 1999 ha dimostrato di essersi trovato subito a proprio agio sulla monoposto di Brackley, chiudendo in vetta FP1 e FP2 e sfiorando la pole position per appena 26 millesimi

17.25 Saliamo sulla W11 del finlandese per andare a vedere, in un colpo solo, la pole position di Sakhir e il giro più rapido della Formula Uno!



17.23 Valtteri Bottas ha risposto nel migliore dei modi all’assenza di Lewis Hamilton, andando a centrare la pole position dopo le difficoltà delle prove libere, andando a quota 16 partenze al palo in carriera

17.21 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA ODIERNA

1 77 V. Bottas (B) Mercedes + 0″000 53″377 24

2 63 G. Russell (B) Mercedes + 0″000 53″403 25

3 33 M. Verstappen (B) Red Bull + 0″000 53″433 17

4 16 C. Leclerc (B) Ferrari + 0″000 53″613 21

5 11 S. Perez (B) Racing Point + 0″000 53″790 17

6 26 D. Kvyat (M) AlphaTauri + 0″000 53″906 26

7 3 D. Ricciardo (B) Renault + 0″000 53″957 15

8 55 C. Sainz (B) McLaren + 0″000 54″010 20

9 10 P. Gasly (M) AlphaTauri + 0″000 54″154 28

10 18 L. Stroll (B) Racing Point + 0″000 54″200 19

11 31 E. Ocon (B) Renault + 0″000 53″995 13

12 23 A. Albon (B) Red Bull + 0″000 54″026 12

13 5 S. Vettel (B) Ferrari + 0″000 54″175 17

14 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo + 0″000 54″377 14

15 4 L. Norris (B) McLaren + 0″000 54″693 15

16 20 K. Magnussen (B) Haas + 0″000 54″705 9

17 6 N. Latifi (B) Williams + 0″000 54″796 11

18 45 J. Aitken (B) Williams + 0″000 54″892 9

19 7 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo + 0″000 54″963 11

20 51 P. Fittipaldi (B) Haas + 0″000 55″426 11

17.18 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI F1 2020

1 MERCEDES 533

2 RED BULL RACING HONDA 274

3 MCLAREN RENAULT 171

4 RACING POINT BWT MERCEDES 154

5 RENAULT 144

6 FERRARI 131

7 ALPHATAURI HONDA 97

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 8

9 HAAS FERRARI 3

10 WILLIAMS MERCEDES 0

17.15 Iniziamo l’avvicinamento alla gara odierna con la CLASSIFICA DEL MONDIALE F1 2020

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 332

2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 201

3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 189

4 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 102

5 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 100

6 Charles Leclerc MON FERRARI 98

7 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 86

8 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 85

9 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 85

10 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 71

11 Lance Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 59

12 Esteban Ocon FRA RENAULT 42

13 Sebastian Vettel GER FERRARI 33

14 Daniil Kvyat RUS ALPHATAURI HONDA 26

15 Nico Hulkenberg GER RACING POINT BWT MERCEDES 10

16 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 4

17 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 4

18 Romain Grosjean FRA HAAS FERRARI 2

19 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 1

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

21 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

17.12 La settimana scorsa si è gareggiato sul lay-out tradizionale della pista bahreinita, mentre in questa occasione si corre sul tracciato ridotto. Alta velocità e tempi sotto il minuto hanno caratterizzato prove libere e qualifiche

17.10 Buonasera e benvenuti a Sakhir, tra un’ora esatta scatterà il secondo Gran Premio della doppietta del Bahrain

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Sakhir 2020, sedicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. I titoli iridati 2020 sono già stati assegnati a Lewis Hamilton (piloti) e Mercedes (costruttori), ma la gara odierna si profila estremamente interessante e significativa soprattutto in ottica futura per quanto riguarda la casa di Stoccarda. In assenza di Hamilton, risultato positivo al Covid, Mercedes ha infatti comunque blindato la prima fila in griglia grazie alla pole di Valtteri Bottas e soprattutto al fantastico secondo posto di George Russell, capace di accodarsi in qualifica a soli 26 millesimi dall’esperto compagno di squadra finnico.

Alle spalle delle due Frecce Nere, entrambe equipaggiate con gomme medie oggi in partenza, Max Verstappen si prepara ad una gara tutta all’attacco per provare a conquistare il suo secondo successo dell’anno. L’olandese della Red Bull parte 3° con gomma soft, perciò dovrà sfruttare al massimo questo piccolo vantaggio allo start per guadagnare almeno una posizione in avvio di Gran Premio. Grande bagarre per il 4° posto, con Charles Leclerc che dovrà provare a difendersi strenuamente dagli attacchi di chi lo insegue dopo aver azzeccato un giro praticamente perfetto in qualifica sulla Ferrari. Terza fila con la Racing Point di un minaccioso Sergio Perez e l’AlphaTauri di un sorprendente Kvyat, mentre completano la top10 in griglia Ricciardo, Sainz, Gasly e Stroll. 13° Vettel.

Appuntamento fissato quest’oggi alle ore 18.10 italiane per la partenza del Gran Premio di Sakhir 2020, valevole come penultima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere lo spettacolo della sfida per il successo tra Max Verstappen e le due Mercedes: buon divertimento!

Foto: Lapresse