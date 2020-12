LIVE F1, GP Abu Dhabi in DIRETTA: Verstappen in testa davanti a Bottas, lavoro differenziato in casa Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

RIVOLUZIONE FERRARI: L’ADDIO DI CAMILLERI, ORA ANCHE BINOTTO POTREBBE CAMBIARE RUOLO

Loading...

Loading...

11.30 BANDIERA A SCACCHI! Verstappen chiude al comando la FP1 con 34 millesimi di margine su Bottas.

11.28 Vettel sale in 14ma piazza a 2″2 dal miglior tempo di Verstappen. Il tedesco non è impegnato in una simulazione passo gara, perciò i suoi crono non sono incoraggianti.

11.26 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:37.378 6

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.034 4

3 Esteban OCON Renault+1.137 5

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.169 5

5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.366 3

6 Lance STROLL Racing Point+1.453 4

7 Sergio PEREZ Racing Point+1.578 4

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.772 4

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.782 5

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.821 4

11 Carlos SAINZ McLaren+1.952 7

12 Charles LECLERC Ferrari+1.966 6

13 Lando NORRIS McLaren+1.974 7

14 Sebastian VETTEL Ferrari+2.292 3

15 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+2.527 4

16 George RUSSELL Williams+3.068 4

17 Nicholas LATIFI Williams+3.685 6

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.857 5

19 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+6.691 3

11.24 Leclerc comincia con un buon 1’43″5, mentre Vettel fa un passo avanti in classifica ed è 15° in 1’40″3.

11.23 Molto incoraggiante la simulazione passo gara di Verstappen, con l’ultimo passaggio in 1’42″7. Mercedes gira in 1’43”.

11.21 Entrambe le Ferrari scendono in pista a 10 minuti dal termine della sessione. Gomma media per Vettel, dura per Leclerc.

11.19 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:37.378 6

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.034 4

3 Esteban OCON Renault+1.137 5

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.169 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.366 3

6 Lance STROLL Racing Point+1.453 4

7 Sergio PEREZ Racing Point+1.578 4

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.772 4

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.782 5

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.821 3

11 Carlos SAINZ McLaren+1.952 7

12 Charles LECLERC Ferrari+1.966 5

13 Lando NORRIS McLaren+1.974 7

14 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+2.527 3

15 George RUSSELL Williams+3.068 4

16 Nicholas LATIFI Williams+3.685 6

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.857 4

18 Sebastian VETTEL Ferrari+6.694 3

19 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+8.459 3

11.17 In casa Mercedes si lavora sul passo gara per gli ultimi minuti della sessione. Hamilton dovrà quindi trovare il giusto feeling sul giro secco tra FP2 e FP2 in vista delle qualifiche.

11.15 Hamilton e Leclerc sono gli unici ad aver fatto segnare il proprio miglior tempo di FP1 su gomma bianca. Non male di conseguenza la prestazione del monegasco, 12° a meno di 2″ dalla vetta.

11.14 Ocon scende in pista sulla Renault con gomma soft a 17 minuti dal termine della sessione. Vedremo quanti team opteranno per un tentativo di time-attack in questo finale di turno.

11.11 Albon si rilancia dopo il testacoda e va in quarta posizione con gomma soft, pagando però 1″1 dal compagno di squadra Verstappen.

11.09 Programma di lavoro difficile da decifrare in casa Ferrari, con Leclerc 11° in 1’39″3 e Vettel addirittura 18″ con oltre 6″ di ritardo dalla vetta.

11.08 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:37.378 5

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.034 4

3 Esteban OCON Renault+1.137 4

4 Lewis HAMILTON Mercedes+1.366 3

5 Lance STROLL Racing Point+1.453 3

6 Sergio PEREZ Racing Point+1.578 4

7 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.772 3

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.782 4

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.821 3

10 Carlos SAINZ McLaren+1.952 6

11 Charles LECLERC Ferrari+1.966 3

12 Lando NORRIS McLaren+1.974 6

13 George RUSSELL Williams+3.068 3

14 Alexander ALBON Red Bull Racing+3.281 4

15 Nicholas LATIFI Williams+3.685 5

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.857 4

17 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+4.005 3

18 Sebastian VETTEL Ferrari+6.694 2

19 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+8.459 2

11.06 Verstappen non si migliora al secondo tentativo di time-attack con gomma morbida, mentre Albon va in testacoda senza conseguenze alla seconda chicane del T2.

11.04 Mick Schumacher fa un piccolo passo avanti ed è 16° con la Haas su gomma soft, a 3″8 di ritardo dal leader Verstappen.

11.01 Hamilton in precedenza si è migliorato, portandosi in quarta posizione a 1″3 dalla vetta con due mescole di svantaggio rispetto al tandem Verstappen-Bottas.

11.00 Verstappen effettua il suo primo time-attack con gomma soft e scavalca Bottas per 34 millesimi, balzando in testa alla sessione.

10.58 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:37.412 3

2 Esteban OCON Renault+1.103 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.165 5

4 Sergio PEREZ Racing Point+1.544 3

5 Lance STROLL Racing Point+1.560 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.748 4

7 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.787 3

8 Lando NORRIS McLaren+1.940 6

9 Daniil KVYAT AlphaTauri+2.222 3

10 Carlos SAINZ McLaren+2.223 5

11 Lewis HAMILTON Mercedes+2.546 2

12 Charles LECLERC Ferrari+2.680 2

13 George RUSSELL Williams+3.034 3

14 Alexander ALBON Red Bull Racing+3.247 3

15 Nicholas LATIFI Williams+3.651 3

16 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+3.971 2

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+6.235 4

18 Sebastian VETTEL Ferrari+6.660 2

19 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+8.425 2

10.55 Di seguito le velocità di punta più alte registrate fino a questo momento in FP1:

10.53 Hamilton fa segnare il primo giro cronometrato di rilievo della giornata in 1’39″9, portandosi in sesta piazza con gomma hard.

10.51 Renault comunica la natura del problema tecnico che ha fermato Ricciardo. Si tratta di un problema legato alla pressione del carburante, ma l’australiano stava girando con un motore molto vecchio che sarebbe comunque stato sostituito in vista del sabato.

10.48 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:37.412 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.165 4

3 Sergio PEREZ Racing Point+1.544 2

4 Pierre GASLY AlphaTauri+2.198 3

5 Carlos SAINZ McLaren+2.223 4

6 Esteban OCON Renault+2.623 3

7 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.832 2

8 Lance STROLL Racing Point+2.877 2

9 Lando NORRIS McLaren+3.231 5

10 Alexander ALBON Red Bull Racing+3.247 3

11 George RUSSELL Williams+3.630 2

12 Nicholas LATIFI Williams+3.651 3

13 Charles LECLERC Ferrari+3.847 1

14 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+3.971 2

15 Daniil KVYAT AlphaTauri+4.247 2

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+6.235 2

17 Sebastian VETTEL Ferrari+6.660 2

18 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+8.425 2

19 Lewis HAMILTON Mercedes+12.777 2

10.47 Hamilton esce dalla pit-lane e torna in pista con gomma hard per proseguire il programma di lavoro odierno.

10.45 Ferrari lontana in classifica, ma Leclerc e Vettel non hanno ancora effettuato dei run competitivi per andare a caccia del tempo.

10.43 Sergio Perez si migliora con gomma soft e va in terza posizione a 1″5 dalla vetta, portandosi a quattro decimi dalla seconda piazza di Verstappen.

10.42 Hamilton sembra ormai pronto a salire in macchina per capire se il problema è stato risolto definitivamente.

10.40 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:37.412 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.165 4

3 Sergio PEREZ Racing Point+1.544 2

4 Pierre GASLY AlphaTauri+2.198 3

5 Carlos SAINZ McLaren+2.223 4

6 Esteban OCON Renault+2.623 3

7 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.832 2

8 Lance STROLL Racing Point+2.877 2

9 Lando NORRIS McLaren+3.231 5

10 Alexander ALBON Red Bull Racing+3.247 3

11 George RUSSELL Williams+3.630 2

12 Nicholas LATIFI Williams+3.651 2

13 Charles LECLERC Ferrari+3.847 1

14 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+3.971 2

15 Daniil KVYAT AlphaTauri+4.247 2

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+6.235 2

17 Sebastian VETTEL Ferrari+6.660 1

18 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+8.425 2

19 Lewis HAMILTON Mercedes+12.777 1

10.38 Sempre fermo ai box Lewis Hamilton. Meccanici Mercedes al lavoro per risolvere un problema al pedale o comunque ad un sensore della W11.

10.36 FP1 che deve ancora entrare nel vivo. A parte Bottas, i tempi non sono competitivi.

10.34 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:37.412 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.701 4

3 Pierre GASLY AlphaTauri+2.198 2

4 Carlos SAINZ McLaren+2.470 4

5 Sergio PEREZ Racing Point+2.669 2

6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.832 2

7 Alexander ALBON Red Bull Racing+3.247 3

8 Lance STROLL Racing Point+3.539 2

9 Nicholas LATIFI Williams+3.651 2

10 Esteban OCON Renault+3.729 3

11 Charles LECLERC Ferrari+3.847 1

12 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+3.971 2

13 Daniil KVYAT AlphaTauri+4.247 2

14 George RUSSELL Williams+4.883 2

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+6.235 2

16 Sebastian VETTEL Ferrari+6.660 1

17 Lando NORRIS McLaren+8.019 5

18 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+8.425 2

19 Lewis HAMILTON Mercedes+12.777 1

10.33 Perez si porta in quarta piazza con la Racing Point in 1’40″0. Primi giri lanciati anche per Mick Schumacher, attualmente 15° su gomma bianca.

10.31 Mercedes risponde prontamente a Red Bull con una super prestazione di Bottas, che taglia il traguardo in 1’37″412 su gomma morbida rifilando 1″7 al primo degli inseguitori.

10.29 Bel segnale da parte di Verstappen, che stampa un buon 1’39″1 su gomma hard al primo giro lanciato del weekend.

10.28 Finisce subito il regime di VSC, i piloti possono tornare a spingere e Verstappen ne approfitta per volare in testa!

10.27 La direzione gara opta per la Virtual Safety Car, in attesa di portare fuori dal tracciato la Renault di Ricciardo.

10.25 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:39.313 2

2 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.228 2

3 Nicholas LATIFI Williams+1.750 2

4 Pierre GASLY AlphaTauri+1.871 2

5 Charles LECLERC Ferrari+1.946 1

6 Daniil KVYAT AlphaTauri+2.346 2

7 Alexander ALBON Red Bull Racing+2.752 2

8 Esteban OCON Renault+4.404 3

9 Sebastian VETTEL Ferrari+4.759 1

10 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+7.779 2

11 Lewis HAMILTON Mercedes+10.876 1

10.24 Problemi tecnici in casa Renault! Daniel Ricciardo è costretto a parcheggiare la sua vettura a bordo pista, concludendo di fatto anzitempo la sua FP1.

10.22 Racing Point monta diverse nuove componenti della power-unit sulla vettura di Perez. Il messicano, vincitore dell’ultimo GP in Sakhir, dovrà quindi presumibilmente partire dal fondo della griglia.

10.20 Raikkonen fa un passo avanti, scavalca Leclerc e balza in seconda piazza con gomma media a 1″2 di distacco dal miglior tempo di Bottas.

10.19 Per quanto riguarda gli pneumatici, Pirelli ha optato per la combinazione più morbida della gamma con C3-C4-C5.

10.17 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:39.313 1

2 Charles LECLERC Ferrari+1.946 1

3 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.163 2

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+4.438 1

5 Sebastian VETTEL Ferrari+4.759 1

6 Esteban OCON Renault+4.917 2

7 Lewis HAMILTON Mercedes+10.876 1

10.15 Meccanici Mercedes impegnati ai box per risolvere il problema al pedale di Hamilton. Il britannico è sceso dalla sua W11.

10.13 Robert Kubica, terzo pilota Alfa Romeo, disputerà questa prima sessione di prove libere al posto di Antonio Giovinazzi.

10.11 Bottas continua a progredire e scende sotto il muro dell’1:40, fermando il cronometro in 1’39″3 su gomma hard.

10.10 Hamilton si lamenta di un problema al pedale e torna ai box dopo aver fatto segnare un crono molto lento.

10.09 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:40.692 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.567 1

3 Alexander ALBON Red Bull Racing+3.059 1

4 Sebastian VETTEL Ferrari+3.380 1

5 Esteban OCON Renault+4.775 1

6 Lewis HAMILTON Mercedes+9.497 1

10.08 Bottas porta subito la Mercedes davanti a tutti in 1’40″6 con gomma hard, mentre Leclerc si migliora in 1’41″2.

10.06 Charles Leclerc nel frattempo fa segnare il miglior tempo provvisorio con gomma soft in 1’42″9, ma Bottas si sta lanciando con la Mercedes e dovrebbe balzare al comando.

10.04 Mick Schumacher esce dalla pit-lane e comincia la sua prima sessione ufficiale da pilota di Formula 1 al volante della Haas. Ricordiamo che il figlio di Michael correrà nel 2021 proprio con il team americano.

10.02 Albon, Ocon, Vettel, Sainz e Verstappen sono i primi a scendere in pista. Prove aerodinamiche per la Ferrari con il tedesco.

10.00 SEMAFORO VERDE!!! Cominciano i primi 90 minuti di prove libere del weekend a Yas Marina.

9.59 Haas schiera stamattina Mick Schumacher e Pietro Fittipaldi, in attesa che Kevin Magnussen possa tornare in macchina al posto del tedesco già in FP2 per disputare il suo weekend della carriera in Formula 1.

9.57 Condizioni meteo ottimali per questa FP1 a Yas Marina:

9.55 Ricordiamo anche la classifica del Mondiale costruttori, con una bella battaglia per il 3° posto:

1 MERCEDES 540

2 RED BULL RACING HONDA 282

3 RACING POINT BWT MERCEDES 194

4 MCLAREN RENAULT 184

5 RENAULT 172

6 FERRARI 131

7 ALPHATAURI HONDA 103

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 8

9 HAAS FERRARI 3

10 WILLIAMS MERCEDES 0

9.53 Di seguito vi ricordiamo la classifica generale del Mondiale piloti in vista dell’ultimo GP stagionale:

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 332

2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 205

3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 189

4 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 125

5 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 112

6 Charles Leclerc MON FERRARI 98

7 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 97

8 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 93

9 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 87

10 Lance Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 74

11 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 71

12 Esteban Ocon FRA RENAULT 60

13 Sebastian Vettel GER FERRARI 33

14 Daniil Kvyat RUS ALPHATAURI HONDA 32

15 Nico Hulkenberg GER RACING POINT BWT MERCEDES 10

16 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 4

17 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 4

18 George Russell GBR MERCEDES 3

19 Romain Grosjean FRA HAAS FERRARI 2

20 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 1

21 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

22 Jack Aitken GBR WILLIAMS MERCEDES 0

23 Pietro Fittipaldi BRA HAAS FERRARI 0

9.50 Lewis Hamilton si trova al comando anche nella graduatoria per il maggior numero di podi ad Abu Dhabi. Il britannico ne ha raccolti ben 8 e ha recentemente sorpassato Sebastian Vettel, fermo a 7. Gli altri quattro piloti in attività capaci di arrivare in passato nella top-3 a Yas Marina sono Kimi Raikkonen (2), Valtteri Bottas (2), Max Verstappen (2) e Charles Leclerc (1).

9.48 Sul fronte delle squadre, la scuderia più vincente in assoluto è la Mercedes, in grado di inanellare 6 affermazioni, peraltro consecutive. Le “Frecce d’Argento” hanno primeggiato quattro volte con Lewis Hamilton (2014, 2016, 2018, 2019), più una con Nico Rosberg (2015) e Vatteri Bottas (2017). Gli altri team capaci di vincere in questo contesto sono Red Bull (3), McLaren (1) e Lotus (1).

9.46 Oltre all’inglese, vi sono altri tre uomini in attività riusciti ad arpionare successi ad Abu Dhabi. Sebastian Vettel ha trionfato in 3 occasioni (2009, 2010, 2013), mentre si sono imposti in 1 edizione anche Kimi Räikkönen (2012) e Valtteri Bottas (2017).

Interessante notare come non esistano filotti, in quanto nessuno è ancora stato in grado di vincere per tre anni di fila. Ciò significa che, in questo 2020, Hamilton avrà l’opportunità di diventare il primo a raccogliere tre vittorie consecutive.

9.44 Ripercorrendo la storia del GP di Abu Dhabi, giunto quest’anno alla dodicesima edizione, si nota il dominio assoluto imposto da Lewis Hamilton. Il britannico è il più vincente in assoluto a Yas Marina con 5 vittorie ottenute nel 2011, 2014, 2016, 2018 e 2019.

9.40 Tornando alla pista e a questa prima giornata di prove libere, c’è grande attesa per vedere all’opera in FP1 dalle ore 10.00 il tedesco Mick Schumacher alla guida della Haas di Kevin Magnussen. Il campione in carica della F2 fa dunque il suo esordio nell’ambito di un weekend ufficiale di gara nella massima categoria del motorsport.

9.37 È notizia di ieri sera invece l’annuncio delle dimissioni con effetto immediato in casa Ferrari per motivi personali da parte dell’amministratore delegato Louis Camilleri. Al momento il presidente esecutivo John Elkann assumerà la carica di amministratore delegato ad interim, in attesa che il Consiglio di Amministrazione elegga il successore di Camilleri.

9.34 Per quanto riguarda la pista, c’è da registrare il ritorno in gara ad Abu Dhabi da parte di Lewis Hamilton dopo aver saltato il GP di Sakhir causa Covid. Il britannico ha concluso i 10 giorni di quarantena in Bahrain ed è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato, perciò potrà salire sulla sua W11 già quest’oggi.

9.32 Il circus fa tappa a Yas Marina per il dodicesimo anno consecutivo su un tracciato non particolarmente amato da piloti e addetti ai lavori, ma che si conferma un appuntamento fisso del campionato anche in questa annata caratterizzata dal Covid.

9.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2020, ultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1.

Presentazione del weekend – Le 5 domande del GP Abu Dhabi 2020 – Programma odierno

LOUIS CAMILLERI SI E’ DIMESSO E NON E’ PIU’ L’AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA FERRARI

LEWIS HAMILTON TORNA IN GARA, DUNQUE RUSSELL RITORNA ALLA WILLIAMS

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2020, ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circus fa tappa a Yas Marina per il dodicesimo anno consecutivo su un tracciato non particolarmente amato da piloti e addetti ai lavori, ma che si conferma un appuntamento fisso del campionato anche in questa annata caratterizzata dal Covid.

La notizia più importante del weekend riguarda il rientro in pista con Mercedes di Lewis Hamilton, che si riapproprierà della sua W11 dopo aver saltato l’ultimo GP di Sakhir causa positività al Coronavirus. George Russell di conseguenza tornerà in Williams per l’ultimo fine settimana della stagione al posto di Jack Aitken, che lo aveva sostituito proprio in occasione del secondo round in Bahrain. In casa Ferrari c’è voglia di riscatto dopo la doppia battuta d’arresto di Sakhir, ma i riflettori saranno tutti puntati sull’ultima recita in rosso da parte di Sebastian Vettel dopo sei stagioni consecutive a Maranello. Grande attesa quest’oggi per l’esordio ufficiale in un weekend di gara di Formula 1 per Mick Schumacher, che disputerà la FP1 sulla Haas di Kevin Magnussen per poi riconsegnare al danese la sua vettura già in FP2.

Si parte stamattina alle ore 10.00 con il semaforo verde della prima sessione, mentre il secondo turno scatterà nel primo pomeriggio alle ore 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’avvicinamento all’ultimo Gran Premio dell’anno in quel di Yas Marina: buon divertimento!

erik.nicolaysen@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse