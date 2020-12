LIVE F1, GP Abu Dhabi 2020 in DIRETTA: Safety Car in pista per il ritiro di Perez. Al comando Verstappen su Bottas e Hamilton

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17° giro/55 Ferrari chiaramente in difficoltà con gomma usata: Stroll attacca Leclerc, mentre Sainz mette sotto pressione Vettel.

16° giro/55 CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.956 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+3.791 1

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+5.930 1

5 Daniel RICCIARDO Renault+9.120 1

6 Lando NORRIS McLaren+10.098 1

7 Sebastian VETTEL Ferrari+11.589 1

8 Carlos SAINZ McLaren+12.519 1

9 Charles LECLERC Ferrari+13.869 1

10 Lance STROLL Racing Point+14.516 1

11 Pierre GASLY AlphaTauri+15.573 1

12 Esteban OCON Renault+16.962 1

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+18.389 1

14 Daniil KVYAT AlphaTauri+19.023 1

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+19.963 1

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+21.218 1

17 George RUSSELL Williams+21.782 1

18 Nicholas LATIFI Williams+22.643 1

19 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+23.457

15° giro/55 Giro veloce di Verstappen, che allunga a 1″3 su Bottas e 2″8 su Hamilton. 4° Albon, che al momento si mantiene a 2″ dalla zona podio.

14° giro/55 Sainz sfrutta la gomma nuova e passa Leclerc per l’ottava posizione. Lo spagnolo della McLaren punta adesso al settimo posto di Vettel.

Si riparte al 14° giro! Rientra in pit-lane la Safety Car.

Ricordiamo che Ricciardo, Vettel, Leclerc, Giovinazzi e Magnussen sono gli unici a non aver effettuato sinora il pit-stop obbligatorio.

Di seguito la classifica aggiornata dopo i pit-stop effettuati in regime di VSC:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.344 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+2.821 1

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+5.054 1

5 Daniel RICCIARDO Renault+8.984 1

6 Lando NORRIS McLaren+10.437 1

7 Sebastian VETTEL Ferrari+11.818 1

8 Charles LECLERC Ferrari+13.048 1

9 Carlos SAINZ McLaren+17.069 1

10 Lance STROLL Racing Point+19.836 1

11 Pierre GASLY AlphaTauri+23.455 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+27.009 1

13 Esteban OCON Renault+28.407 1

14 Daniil KVYAT AlphaTauri+29.856 1

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+36.217 1

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+42.900 1

17 Nicholas LATIFI Williams+50.435 1

18 George RUSSELL Williams+59.770 1

19 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+69.010

Adesso la direzione gara opta per il regime di Safety Car! Vedremo se Ferrari deciderà di restare comunque in pista, nonostante il ricompattamento del gruppo.

Tutti ai box tranne Ricciardo, le Ferrari, Giovinazzi, Magnussen e Latifi. Doppio pit-stop senza problemi questa volta in casa Mercedes.

Attenzione! VIRTUAL SAFETY CAR! Perez fermo a bordo pista per un problema tecnico sulla sua Racing Point! C’è possibilità di fare la sosta in questa fase…

10° giro/55 Gasly molto aggressivo sul compagno di squadra Kvyat! Il francese supera il russo e passa in ottava piazza.

9° giro/55 Bottas rimane a 3″ di ritardo dal leader Verstappen, mentre Hamilton gestisce la gomma a 4″ dal compagno di squadra.

8° giro/55 Doppio sorpasso Racing Point! Stroll passa Kvyat ed è 7°, mentre Perez scavalca Raikkonen e sale in 14ma piazza alle spalle delle due Ferrari.

CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.749 – –

3 Lewis HAMILTON Mercedes+6.433 – –

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+12.507 – –

5 Lando NORRIS McLaren+15.600 – –

6 Carlos SAINZ McLaren+18.026 – –

7 Daniil KVYAT AlphaTauri+19.921 – –

8 Lance STROLL Racing Point+20.698 – –

9 Pierre GASLY AlphaTauri+21.580 – –

10 Daniel RICCIARDO Renault+22.963 – –

11 Esteban OCON Renault+24.794 – –

12 Sebastian VETTEL Ferrari+26.001 – –

13 Charles LECLERC Ferrari+26.782 – –

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+28.982 – –

15 Sergio PEREZ Racing Point+29.726 – –

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+32.390 – –

17 George RUSSELL Williams+35.828 – –

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+36.868 – –

19 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+38.722

7° giro/55 Ordine di scuderia in casa Renault, con Ocon che lascia passare Ricciardo in decima piazza. Vettel ora può provare ad attaccare il francese per avvicinare la zona punti.

6° giro/55 Albon affonda l’attacco su Norris e balza in quarta posizione! Il thailandese deve recuperare adesso 5″ su Hamilton.

5° giro/55 Hamilton non riesce a tenere il passo dei primi due e paga già 5″6 dalla testa, mentre Norris fa fatica a resistere in quarta piazza dagli attacchi della Red Bull di Albon.

CLASSIFICA AGGIORNATA:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.686 – –

3 Lewis HAMILTON Mercedes+5.562 – –

4 Lando NORRIS McLaren+9.372 – –

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+10.250 – –

6 Carlos SAINZ McLaren+12.550 – –

7 Daniil KVYAT AlphaTauri+14.142 – –

8 Lance STROLL Racing Point+14.805 – –

9 Pierre GASLY AlphaTauri+15.855 – –

10 Esteban OCON Renault+17.216 – –

11 Daniel RICCIARDO Renault+18.057 – –

12 Sebastian VETTEL Ferrari+19.277 – –

13 Charles LECLERC Ferrari+20.001 – –

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+20.951 – –

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+23.253 – –

16 George RUSSELL Williams+25.460 – –

17 Sergio PEREZ Racing Point+26.078 – –

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+27.281 – –

19 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+28.304

4° giro/55 Perez comincia la sua progressione, superando due macchine e passando in 18ma piazza. Adesso il messicano può fare la differenza col ritmo sulla gomma bianca.

3° giro/55 Leclerc molto più veloce di Vettel in questa fase grazie alla mescola di vantaggio (media contro hard), ma il tedesco resiste in 12ma piazza.

2° giro/55 Gasly sfrutta la gomma soft e passa Ocon, portandosi in nona piazza all’inseguimento di Stroll. Restano invariate invece le prime otto posizioni della griglia!

PARTITI!!!! Verstappen resta leader allo start davanti a Bottas e Hamilton. Ferrari imbottigliate a centro gruppo!

14.10 Ci siamo! Comincia il giro di ricognizione, tra poco la partenza dell’ultima gara del Mondiale 2020 di Formula 1!

14.09 Ufficiale la scelta delle gomme per la partenza: Ricciardo, Vettel, Perez e Magnussen optano per la hard, mentre tutti gli altri (esclusi dal Q3) partono con le medie.

14.07 Dal 10° posto di Ocon (ad eccezione di Leclerc) c’è libertà di scelta fino all’ultimo minuto per quanto riguarda la mescola da utilizzare in partenza. Attenzione alla possibile rimonta di Sergio Perez, vincitore dell’ultimo GP di Sakhir, che parte 19° a causa di una penalità legata all’utilizzo di nuove componenti della sua power-unit Mercedes.

14.04 I primi tre in griglia (Verstappen, Bottas e Hamilton) partiranno sicuramente con gomme medie al pari di Carlos Sainz, 6° con la McLaren, e di Charles Leclerc, 12° con la Ferrari. Norris (4°), Albon (5°), Kvyat (7°), Stroll (8°) e Gasly (9°) montano invece gomma soft nel primo stint.

14.01 Secondo Pirelli, la strategia di gara più rapida è quella di una sola sosta con primo stint sulla media ed il secondo sulla hard. Leggermente più lenta invece la strategia soft-hard, mentre sono sconsigliate le due soste (a meno di Virtual Safety Car o Safety Car) a causa di una pit-lane tortuosa che fa perdere davvero molto tempo.

13.58 Quest’oggi si chiudono anche i percorsi di Carlos Sainz in McLaren, Daniel Ricciardo in Renault, Kevin Magnussen in Haas e Sergio Perez in Racing Point. Ancora da definire invece il futuro di Alex Albon e Daniil Kvyat, che potrebbero lasciare rispettivamente Red Bull e AlphaTauri al termine della stagione.

13.55 Ultima giornata in rosso per Sebastian Vettel, dopo 6 stagioni in cui ha conquistato complessivamente 14 successi (è il terzo ferrarista più vincente di sempre), 55 podi e 12 pole position. Ecco le dichiarazioni pre-gara del quattro volte campione iridato:

13.52 Fari puntati anche sulla sfida per il terzo posto tra Racing Point, McLaren e Renault nel campionato costruttori. Di seguito la situazione in classifica generale prima dell’ultima gara:

1 MERCEDES 540

2 RED BULL RACING HONDA 282

3 RACING POINT BWT MERCEDES 194

4 MCLAREN RENAULT 184

5 RENAULT 172

6 FERRARI 131

7 ALPHATAURI HONDA 103

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 8

9 HAAS FERRARI 3

10 WILLIAMS MERCEDES 0

13.49 Ecco la classifica generale del Mondiale piloti, con Lewis Hamilton già certo del titolo e la lotta ancora aperta per il secondo posto tra Valtteri Bottas e Max Verstappen:

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 332

2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 205

3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 189

4 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 125

5 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 112

6 Charles Leclerc MON FERRARI 98

7 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 97

8 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 93

9 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 87

10 Lance Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 74

11 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 71

12 Esteban Ocon FRA RENAULT 60

13 Sebastian Vettel GER FERRARI 33

14 Daniil Kvyat RUS ALPHATAURI HONDA 32

15 Nico Hulkenberg GER RACING POINT BWT MERCEDES 10

16 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 4

17 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 4

18 George Russell GBR MERCEDES 3

19 Romain Grosjean FRA HAAS FERRARI 2

20 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 1

21 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

22 Jack Aitken GBR WILLIAMS MERCEDES 0

23 Pietro Fittipaldi BRA HAAS FERRARI 0

13.46 A venti minuti dal via del Gran Premio, ricordiamo la griglia di partenza odierna ad Abu Dhabi:

1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:35.246

2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:35.271

3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:35.332

4 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:35.497

5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:35.571

6 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:35.815

7 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:35.963

8 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:36.046

9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:36.242

10 31 Esteban Ocon RENAULT 1:36.359

11 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:36.406

12 16 Charles Leclerc FERRARI 1:36.065

13 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:36.631

14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:38.248

15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:37.555

16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:38.045

17 51 Pietro Fittipaldi HAAS FERRARI 1:38.173

18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:38.443

19 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES

20 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:37.863

13.42 Solamente due motoristi hanno vinto a Yas Marina, Mercedes e Renault, peraltro con più di un team differente. Sono 7 le affermazioni dei motori tedeschi (1 con la McLaren, 6 con la propria monoposto) e 4 quelle dei francesi (3 con Red Bull e 1 con Lotus). Quest’oggi Honda si aggrappa dunque alla Red Bull di Max Verstappen per entrare nell’albo d’oro dell’evento.

13.38 In 6 occasioni (su 11 gare totali) il vincitore di Abu Dhabi è scattato dalla pole position, mentre in 10 edizioni il trionfatore è partito dalla prima fila in griglia. L’unico pilota in grado di vincere a Yas Marina senza scattare dalla front row è Kimi Raikkonen, il quale si aggiudicò il successo nel 2012 con la Lotus dopo essersi classificato quarto in qualifica.

13.34 Per quanto riguarda i podi, Hamilton è al comando con 8 piazzamenti nella top three a Yas Marina dopo aver staccato proprio l’anno scorso in questa graduatoria Sebastian Vettel, fermo a quota 7. Oltre al britannico e al tedesco, tra i piloti attualmente in attività, sono già saliti almeno una volta sul podio ad Abu Dhabi anche Kimi Raikkonen (2), Valtteri Bottas (2), Max Verstappen (2) e Charles Leclerc (1).

13.30 Sul fronte delle squadre la scuderia più vincente in assoluto è la Mercedes, in grado di inanellare 6 affermazioni totali, peraltro consecutive. La casa di Stoccarda ha primeggiato quattro volte con Lewis Hamilton (2014, 2016, 2018, 2019), più una con Nico Rosberg (2015) e Vatteri Bottas (2017). Gli altri team capaci di vincere in questa località sono Red Bull (3), McLaren (1) e Lotus (1). La Ferrari non è dunque mai salita sul gradino più alto negli Emirati Arabi Uniti.

13.26 A livello statistico il pilota più vincente in assoluto ad Abu Dhabi è Lewis Hamilton, il quale è stato capace di imporsi ben 5 volte (2011, 2014, 2016, 2018 e 2019). Oltre all’inglese, che oggi potrà diventare il primo a raccogliere tre successi di seguito, vi sono altri tre uomini in attività già capaci di vincere a Yas Marina. Sebastian Vettel ha trionfato in 3 occasioni (2009, 2010, 2013), mentre si sono imposti in una edizione Kimi Räikkönen (2012) e Valtteri Bottas (2017).

13.23 Si gareggia sotto i riflettori del circuito di Yas Marina, disegnato da Hermann Tilke e giunto quest’anno alla dodicesima apparizione consecutiva nel calendario iridato della massima serie automobilistica.

13.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del Gran Premio di Abu Dhabi 2020, valevole come diciassettesima e ultima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Il programma del GP Abu Dhabi (13 dicembre) – La presentazione del GP Abu Dhabi (13 dicembre) – La griglia di partenza

CALENDARIO MONDIALE F1 2021: TUTTE LE DATE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Yas Marina ci attendiamo una corsa dall’esito non scontato, in un contesto nel quale Lewis Hamilton e la Mercedes hanno già chiuso la partita per i titoli piloti e costruttori.

Per questo, quanto tenterà di fare Max Verstappen ha un po’ i connotati dell’impresa. Max, infatti, cercherà di replicare lo scherzetto di Silverstone (Gran Bretagna), dove anche grazie a una strategia vincente seppe sorprendere le due Frecce Nere. In questo caso però, partendo dalla pole-position, potrebbe avere strada libera davanti a sé e imporre il proprio ritmo. Max, nel corso delle prove libere, ha fatto vedere un gran passo gara e questo potrebbe confortarlo in vista di quel che sarà. Il primo stint, con gomme medie, potrebbe inoltre favorirlo per quanto si è visto e dunque l’attacco al fortino della Mercedes è più che concreto.

E la Ferrari? La SF1000 ha confermato, qualora ve ne fosse bisogno, tutte le difficoltà anche a Yas Marina. Il 12° e 13° posto del monegasco Charles Leclerc (penalizzato di 3 posizioni dopo quel che è accaduto in Bahrain) e del tedesco Sebastian Vettel evidenziano i problemi della Rossa. Tuttavia Leclerc, soprattutto con le gomme medie nel corso della Q2, ha fatto vedere un’ottima velocità e potrebbe tentare un recupero, evitando però di prendersi più rischi del dovuto nel primo giro come accaduto a Sakhir. Per quanto riguarda Vettel, all’ultima gara con la scuderia di Maranello, si prospetta una corsa particolare e difficile per le oggettività criticità con la macchina e il dispiacere di chiudere quest’avventura con il Cavallino Rampante.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2020 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 14.10 italiane. Buon divertimento!

Foto: LaPresse