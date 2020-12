LIVE Conegliano-Busto Arsizio, Serie A1 volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione della 15. giornata di A1 femminile –

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Busto Arsizio, sfida della quindicesima giornata di serie A1 femminile di volley 2020-2021. Di fronte la capolista imbattuta del campionato, reduce da 13 successi consecutivi in campionato, che punta a chiudere il 2020 senza sconfitte (ultima battuta d’arresto il 12 dicembre 2019 a Perugia) e quella che fino a settembre è stata la sua avversaria più credibile e che in questa stagione ha incontrato tante difficoltà. Si gioca all’insolito orario delle 12.30 di giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale.

E’ stata la finale di tutto nel 2020 e ora è una sorta di testa-coda destinato però a rimanere tale solo in questa fase storica del campionato. Da una parte la corazzata Imoco Conegliano, dall’altra la Unet E-Work Busto Arsizio che occupa la terz’ultima posizione ma deve recuperare diverse partite. Le due squadre, che si trovano di fronte in uno dei due incontri che sono rimasti in programma della seconda giornata di ritorno, si sono affrontate prima della pandemia per la finale di Coppa Italia e a settembre per la gara che assegnava la Supercoppa. L’esito è stato lo stesso: 3-0 per le venete che hanno alzato entrambi i trofei.

Venete al gran completo, mentre la compagine biancorossa si presenterà con organico ridotto: con diverse atlete ancora positive al Covid e in attesa di conoscere gli esiti degli ultimissimi tamponi effettuati martedì sera, Busto ha deciso di mettere comunque a calendario questo match.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di di Conegliano-Busto Arsizio, sfida della quindicesima giornata di serie A1 femminile di volley 2020-2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto dopo minuto, punto dopo punto per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 12.30!