LIVE Canelo Alvarez-Callum Smith in DIRETTA: a metà incontro il messicano è avanti ai punti

Settima ripresa in cui è andato in scena un monologo di Saul Alvarez. Il messicano è nettamente avanti ai punti. Il britannico dovrà cercare il colpo del KO. Difficile, per quanto si sta vedendo.

Altro uppercut destro di Canelo. Smith tempestato!

MONTANTE DESTRO DI ALVAREZ! Smith alle corde!

Altra sassata di Canelo con il gancio sinistro.

Uppercut destro molto potente di Canelo.

Gancio sinistro di Canelo, replicato da un gancio destro.

Gancio destro di Smith, ma Canelo fa buona guardia.

SETTIMO ROUND

Smith ha portato qualche colpo isolato, ma troppo poco per aggiudicarsi una ripresa. Il messicano sta letteralmente dominando.

Due jab sinistri di Canelo.

Diretto destro al corpo di Canelo.

Gancio destro di Smith, ma replica Canelo a sua volta con un gancio destro.

Gancio destro di Smith.

Jab sinistro e gancio destro di Canelo. Per ora Smith sta subendo un’autentica lezione di boxe.

GANCIO DESTRO TITANICO DI CANELO ALVAREZ! Davvero tremendo sulla tempia del britannico!

SESTO ROUND

Smith era partito bene in questa ripresa, ma Canelo è venuto fuori alla distanza, aggiudicandosela. Per ora non c’è match.

Uppercut destro di Canelo.

Gancio destro e gancio sinistro al corpo di Alvarez.

Gancio destro al corpo di Canelo, che sta mettendo tantissima pressione al britannico. E’ un toro inarrestabile.

Va a vuoto Smith con il sinistro e viene castigato da un destro al corpo di Canelo.

Jab sinistro di Canelo, che poi schiva un montante sinistro del britannico.

Uppercut destro di Smith.

Gancio sinistro di Smith.

QUINTO ROUND

Anche la quarta ripresa viene dominata da Saul Alvarez.

SMITH ALLE CORDE! MONTANTE DESTRO DI CANELO! Il britannico è in apnea!

DIRETTO DESTRO DI CANELO PULITISSIMO!

Gancio destro e jab sinistro di Canelo. Smith non ci sta capendo niente.

Gancio sinistro di Smith, che reagisce con orgoglio!

Per ora il messicano è nettamente superiore.

Durissimo destro di Canelo, Smith l’ha accusato!

QUARTO ROUND

La terza ripresa è stata la più equilibrata, ma probabilmente Canelo si è aggiudicato anche questa.

Potente gancio destro di Smith.

Velocissimo e letale diretto destro di Canelo, che poi piazza anche due jab sinistri.

Diretto destro di Smith.

Smith alle corde, fa malissimo un destro al volto di Canelo.

Diretto sinistro e gancio sinistro del messicano in successione.

Altro destro di Smith, ma Canelo replica con un potente gancio sinistro.

Gancio destro di Smith, replicato da un jab sinistro.

TERZO ROUND

Anche la seconda frazione è favorevole a Saul Alvarez, più veloce e tecnico rispetto a Smith. Il britannico è troppo farraginoso.

Altri due jab sinistri precisi del messicano.

Smith reagisce con un pesante jab sinistro.

Continua ad avanzare Canelo, mette Smith alle corde e lo punisce con un gancio destro.

Canelo, guardia alta, avanza e va a segno con il jab sinistro. Poi mette a segno un bel diretto destro al corpo.

Destro al corpo di Smith.

SECONDO ROUND

Si chiude un primo round favorevole al messicano.

Altro jab pesante di Canelo, che poi va a segno anche con un gancio sinistro.

Jab sinistro e diretto sinistro di Canelo. Diretto destro del messicano, che è molto più veloce di Smith.

Sinistro-destro di Canelo.

Sinistro di Alvarez.

Smith prova a lavorare al corpo. Arriva un gancio destro al corpo.

PRIMO ROUND! SI COMINCIA!

5.40 I pugili non si guardano nemmeno in faccia…

5.39 Ci siamo, i pugili sono stati presentati. Pantaloncini rossi per Canelo, bianchi per Smith.

5.33 Una tromba che suona “The Final Countdown” degli Europa accoglie Canelo Alvarez sul ring.

5.31 Ed ecco Canelo Alvarez che arriva con un poncho messicano rosso!

5.29 Qualche fischio per Smith. Il pubblico è chiaramente schierato dalla parte di Saul Alvarez, detto ‘Canelo’.

5.27 Callum Smith sta facendo il suo ingresso sul ring con uno smanicato bianco.

5.23 Non poteva mancare ovviamente l’inno americano, visto che si combatte all’Alamodome di San Antonio, in Texas.

5.20 Ci siamo davvero! Si comincia con gli inni nazionali! Prima quello britannico, poi quello messicano.

5.19 Entrambi i pugili pesano 76,2 kg.

5.16 I pugili si trovano nella Locker Room. Ovviamente si sta creando la giusta suspense….

5.13 Stasera Callum Smith difende la cintura WBA dei supermedi, mentre quella WBC è vacante.

5.10 Canelo Alvarez è alto 173 cm, Callum Smith 191 cm. Dunque il britannico potrà beneficiare di un maggiore allungo nei confronti del messicano.

5.08 Nonostante gli Stati Uniti siano la nazione più colpita dal Covid, a San Antonio sono presenti ben 12000 spettatori!

5.02 Callum Smith non combatte dal 23 novembre 2019, quando a Liverpool difese la corona mondial WBA contro il connazionale John Ryder.

5.00 Sia Callum Smith sia Canelo Alvarez sono nati nel 1990 ed hanno 30 anni.

4.58 Callum Smith è il campione del mondo in carica WBA dei supermedi. E’ imbattuto: ha disputato 27 incontri in carriera e li ha vinti tutti, di cui ben 19 per KO.

4.56 Il messicano Canelo Alvarez non combatte dal 2 novembre 2019, quando difese la corona WBO contro il russo Sergey Kovalev.

4.54 Ad inizio carriera Canelo Alvarez pareggiò contro il connazionale Jorge Suarez, così come terminò in parità la prima sfida con Golovkin nel 2017.

4.53 L’unica sconfitta di Canelo risale al 14 settembre del 2013, quando perse ai punti contro il fuoriclasse americano Floyd Mayweather jr.

4.52 Saul Alvarez, detto “Canelo”, ha disputato 56 match in carriera: 53 vittorie (di cui 36 per KO), 1 sconfitta e 2 pareggi.

4.50 Marc Castro ha vinto per KO alla terza ripresa contro Luis Javier Valdes. Dunque tra non molto inizierà l’incontro più atteso tra Canelo Alvarez e Callum Smith!

4.42 E’ appena iniziata la sfida tra Marc Castro e Luis Javier Valdes, l’ultima del sottoclou.

4.38 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match tra il messicano Canelo Alvarez ed il britannico Callum Smith. In palio il Mondiale WBA e WBC dei pesi supermedi.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canelo Alvarez-Callum Smith, Mondiale WBA-WBC dei pesi supermedi. A San Antonio (Texas, USA) va in scena uno degli incontri di boxe più importanti di questo intensissimo finale di anno per la boxe. Dopo gli incontri che hanno visto protagonisti Mike Tyson, Anthony Joshua, Gennady Golovkin, ecco una nuova contesa da leccarsi i baffi per tutti gli amanti di questo sport, pronti a gustarsi un confronto dall’elevatissimo contenuto tecnico.

Callum Smith è l’attuale Campione del Mondo WBA di questa categoria di peso e difenderà la sua cintura, ma in palio ci sarà anche il titolo vacante WBC: le due sigle di riferimento, insieme a WBO e IBF, avranno un unico padrone da questa notte. Il 30enne britannico è un pugile imbattuto e si è sempre distinto per le sue sopraffine doti tecniche e per la potenza dei suoi colpi, spesso ben oltre lo standard dei supermedi. Il nativo di Liverpool vanta un record di 27 vittorie (di cui 19 per ko) in altrettanti incontri, ha conquistato il titolo nel 2018 e lo ha difeso per due volte nel 2019 (ultimo combattimento il 23 novembre dell’anno scorso contro il connazionale John Ryder).

Canelo Alvarez è un’icona indiscussa della boxe internazionale, è stato capace di laurearsi Campione del Mondo in ben quattro categorie diverse di peso. Il 30enne messicano, attuale detentore della cintura WBA (regular, quella di Smith è la super, dunque superiore), vanta un record di 53 vittorie (36 prima del limite), 2 pareggi e 1 sola sconfitta (contro Floyd Mayweather nel 2013). Non combatte dal 2 novembre 2019, quando mandò al tappeto il russo Sergey Kovalev e portò a casa la cintura WBO dei mediomassimi (già ceduta).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Canelo Alvarez-Callum Smith, Mondiale WBA-WBC dei pesi supermedi: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, round dopo round, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà attorno alle ore 05.00 italiane. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse/Olycom