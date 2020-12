LIVE Brindisi-Pesaro 8-19: Serie A basket in DIRETTA: meglio la Carpegna in avvio di partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15-25 2/2 Willis.

Penetrazione centrale di Filloy e scarico per Drell che manda sul ferro una tripla, sul ribaltamento di fronte l’estone manda Willis in lunetta, Pesaro in bonus.

13-25 GASPARDO! Tripla dall’angolo.

Pesaro ha esaurito il bonus, tre falli per Brindisi con 2’46” sul cronometro.

10-25 Delfino realizza un libero dopo un fallo tecnico fischiato a Vitucci, +15 Pesaro a 3’13” dalla prima sirena del match.

10-24 ANCORA DELFINO DA TRE! Sono già 11 per lui con un 3/3 dall’arco.

10-21 Schiacciata di Thompson.

Esce dal campo il play/guardia della Vuelle che ha appoggiato male il polso in caduta.

8-21 Penetrazione di Massenat che poi resta a terra dopo la caduta, gioco fermo.

0/2 Perkins in lunetta, 4’24” sul cronometro del primo quarto, 2-3 la situazione falli.

8-19 DELFINO DA TRE!

8-16 SCHIACCIATA di Willis, dopo la magata di Thompson.

6-16 TRIPLA di Robinson, solo retina dall’angolo.

6-13 DELFINO! Tripla centrale su scarico di Cain.

6-10 Due liberi di Massenat, 2-2 i falli fino a qui.

6-8 TRIPLA DI BELL dall’angolo, con un parziale di 6-0 Brindisi torna ad un solo possesso di svantaggio, 6’47” da giocare nel primo quarto.

3-8 Il numero 35 infila il libero aggiuntivo.

2-8 WILLIS! Si sblocca Brindisi in uscita dal time out, canestro con fallo di Filipovity, potenziale gioco da 3.

0-8 Passaggio schiacciato di Massenat per l’appoggio al tabellone di Cain, coach Vitucci costretto al primo time out della serata.

0-6 Piazzato di Delfino dalla media, ottimo avvio della Carpegna Prosciutto.

Infrazione di passi di Bell, 8’47” sul cronometro del primo quarto.

0-4 Penetrazione di Massenat che va al layup con la mano sinistra.

0-2 Tyler Cain firma i primi due punti della partita appoggiando la tabellone.

SI PARTE!

19.58 QUINTETTI, BRINDISI: Thompson, Harrison, Bell, Willis, Perkins ;PESARO: Massenat, Robinson, Delfino, Filipovity, Cain.

19.55 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento, 5 minuti alla palla a due:

19.50 Gli arbitri del match: Tolga Sahin, Andrea Bongiorni e Marco Pierantozzi.

19.45 Tra i due coach, Francesco Vitucci (Brindisi) e Jasmin Repesa (Pesaro), ci sono invece 11 precedenti, 8 le vittorie del tecnico croato contro le tre di quello dell’Happy Casa.

19.40 Sono invece 36 le sfide giocate tra Brindisi e Pesaro in totale con la Vuelle che è avanti 19-17 nel bilancio generale, nelle sfide giocate in Puglia i padroni di casa sono però avanti 10-9.

19.35 Ci sono già due precedenti tra le due squadre in questa stagione, ovvero quelli della Supercoppa giocata in chiusura dell’estate, una vittoria per parte con imposizione di Pesaro all’andata (83-71) e successo dell’Happy Casa al ritorno (84-70), entrambe le gare sono state disputate nella bolla di Olbia.

19.30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Happy Casa Brindisi-Carpegna Prosciutto Pesaro, dodicesima giornata di andata del campionato LBA Serie A 2020-2021.

La New Basket Brindisi di coach Fancesco Vitucci arriva al match interno del sabato sera con l’intenzione di confermare la leadership in classifica, raggiunta dopo l’ultimo turno. Al Mediolanum Forum, nel match-clou dell’undicesima giornata la Happy Casa è riuscita ad infliggere all’Olimpia Milano di Ettore Messina la prima sconfitta stagionale entro i confini nazionali dopo 9 vittorie in campionato e 8 in Supercoppa. 82-88 lo score finale con la compagine pugliese trainata dai 20 punti, 7 rimbalzi e 5 assist di D’Angelo Harrison. Brindisi (che in Serie A non perde dal 27 settembre, 75-67 in casa di Venezia) ha così appaiato i meneghini in vetta con 18 punti (record di 9-1) ma si è presa il primato virtuale dato lo scontro diretto a favore.

La Carpegna Pesaro di Jasmin Repesa arriva invece al PalaPentassuglia dopo lo stop casalingo con la prima Fortitudo Bologna sotto la nuova gestione di Luca Dalmonte (reduce dall’esperienza a Verona in A2 dal 2016 al 2019), il quale ha sostituito l’esonerato Romeo Sacchetti. Alla Vitrifrigo Arena il punteggio finale è stato di 70-78 in favore della Effe (per la Vuelle top-scorer Frantz Massenat con 19 punti). In classifica Pesaro è attualmente ottava con 8 punti (4 vittorie e 5 sconfitte).

Credit: Ciamillo