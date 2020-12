LIVE Barcellona-Juventus 0-0, Champions League in DIRETTA: si comincia al Camp Nou!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13′ CR7 NON SBAGLIA! RIGORE CENTRALE E 1-0!

12′ CALCIO DI RIGORE PR LA JUVE! FALLO DI ARAUJO SU CR7. Un po’ generoso forse.

9′ DANILO CHE BOTTA! Ronaldo stoppa il pallone dentro l’area e scarica ma il tiro del brasiliano è largo.

8′ ECCO IL PRIMO TIRO! Ronaldo riceve dal recupero di McKennie ma il destro di punta è centrale.

6′ Barça molto schiacciato in questo avvio.

4′ Buon inizio di gara dei bianconeri: pressing alto della Juventus.

1′ Si comincia al Camp Nou! Batte il Barça: si abbracciano Messi e CR7.

INIZIO PRIMO TEMPO

20.57 Squadre in campo!

20.56 Stasera giocheranno anche Dinamo Kiev e Ferencvaros: chi vince vola in Europa League: al momento, per la differenza reti, ci andrebbero gli ucraini.

20.54 Il tedesco Tobias Stieler è l’arbitro designato per Barcellona-Juventus: il classe 1981 ha arbitrato i bianconeri nel 2017 quando vinsero contro l’Olympiacos e nel 2018 contro lo Young Boys.

20.52 Tutto è pronto a Barcellona: le squadre sono entrate negli spogliatoi.

20.50 Tornando alla Serie A, Juventus e Napoli attenderanno il nuovo ricorso azzurro per capire cosa accadrà: intanto la testa della classifica è occupata dal Milan con 26 punti e l’Inter al secondo posto con 21 punti.

20.48 La Lazio ha pareggiato per 2-2 contro il Club Brugge intanto e ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale al secondo posto dietro il Borussia Dortmund.

20.46 La Juventus in campionato è quarta in classifica, con 20 punti come il Napoli: proprio la sfida contro i partenopei sin qui ha già consegnato 3 punti ai bianconeri e 1 punto di penalizzazione agli azzurri.

20.44 I bianconeri hanno vinto per 4-1 in Ungheria e nel finale in casa per 2-1 mentre a Kiev hanno ottenuto il successo per 2-0 bissato per 3-0 a Torino.

20.42 La Juventus in Champions League ha perso soltanto contro il Barcellona per 2-0, vincendo però entrambi i confronti contro Dinamo Kiev e Ferencvaros.

20.39 La Vecchia Signora hanno svoltato dopo il pareggio a Benevento che l’ha privata di Alvaro Morata: lo spagnolo, tra i migliori in questa stagione, per qualche parola di troppo all’arbitro salterà anche la prossima giornata dopo quella con i granata.

20.37 I bianconeri non hanno entusiasmato per com’erano messi in campo ma si sono salvati con gli episodi che nel 2014 e nel 2015, sempre nel derby, cambiarono la stagione grazie alle vittorie finali.

20.35 La Juventus è reduce dalla vittoria sul Torino sul finire di partita per 2-1: un match importante per provare a svoltare grazie ai gol di McKennie e Leonardo Bonucci dopo l’1-0 di Nkoulou del primo tempo.

20.32 Intanto il Club Bruges, in 10 uomini, ha pareggiato allo Stadio Olimpico per il 2-2 contro la Lazio: al momento però i biancocelesti si qualificano dietro il Borussia Dortmund.

20.30 Al via il riscaldamento in Spagna.

20.28 L’argentino, in scadenza nel 2021, è sempre sul punto di partenza ma occhio alle elezioni presidenziali: Joan Laporta potrebbe cambiare le sorti tornando alla presidenza del Barça.

20.25 In attesa della Copa del Rey, i blaugrana devono trovare le misure: la strada verso il grande ritorno è quella giusta oppure il caso estivo (su tutti la partenza di Leo Messi), è ancora un aspetto importante?

20.22 Quattro sconfitte sin qui per i catalani, attualmente al nono posto in classifica a -12 dall’Atletico Madrid primo in Liga: il Getafe fu una sorpresa mentre le sconfitte contro i Colchoneros e il Real Madrid è un campanello d’allarme considerando la portata degli avversari.

20.19 Il Barcellona in campionato è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Cadice, prima squadra neopromossa nella Storia della Liga ad aver battuto sia il Real Madrid che i blaugrana al primo tentativo.

20.17 Il tecnico ex Olanda ed Everton non è ancora riuscito a dare una forte identità alla squadra: se in Champions League il primo posto è vicino, con il punteggio pieno sin qui mantenuto, in Spagna non è tutto rose e fiori.

20.15 Ronald Koeman è successo a Enrique Setién: l’ex allenatore del Betis Siviglia fu sollevato dall’incarico dopo la sconfitta di agosto per 8-2 contro il Bayern Monaco.

20.12 I blaugrana hanno vinto per 3-0 e 5-1 contro gli ungheresi mentre contro la squadra di Mircea Lucescu sono giunti i successi per 2-1 e 4-0.

20.09 Il Barcellona ha segnato ben 16 gol con appena 2 reti subite: punteggio pieno per Ronald Koeman con 15 punti davanti ai 12 dei bianconeri e 1 punto di Dinamo Kiev e Ferencvaros.

20.06 I bianconeri vogliono vincere al Camp Nou per provare a conquistare la testa del gruppo G: per arrivare al primo posto la Juventus deve vincere con 3 gol di scarto oppure con due gol ma con un punteggio dal 3-1 in su.

20.04 All’Allianz Stadium, la squadra catalana ha vinto grazie ai gol di Ousmane Dembélè e Lionel Messi: la Juventus avrà la sua rivincita?

20.02 Dunque si ritrovano Lionel Messi e Cristiano Ronaldo dopo che nel match d’andata non si sono potuti sfidare per l’indisponibilità del portoghese: la Juventus ha perso 2-0 in casa.

20.00 Al 4-2-3-1, la Juventus risponde con il solito 4-4-2 di stampo Andrea Pirlo: ufficiale la presenza di Cristiano Ronaldo dal primo minuto, che ritrova Alvaro Morata accanto. In mediana Arthur e McKennie.

19.57 Poche sorprese nel Barcellona che farà a meno di Dembélè e Piqué tra gli altri: dal primo minuto i giovani Trinaco e Pedri alle spalle di Griezmann. Titolari anche Messi e l’ex Pjanic.

19.55 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Trincao, Messi, Pedri; Griezmann. All. Koeman.

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado Arthur, McKennie, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

19.53 Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Barcellona e Juventus, sfida valida per la sesta giornata del Gruppo G della UEFA Champions League 2020-2021 di calcio.

Juventus per il primo posto al Camp Nou, la Lazio si gioca gli ottavi con il Club Brugge

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Barcellona e Juventus, sfida valida per la sesta giornata del Gruppo G della UEFA Champions League 2020-2021 di calcio. Ronald Koeman contro Andrea Pirlo, Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo: è la notte dei grandi confronti in Catalogna con i due fenomeni che tornano a sfidarsi dopo che il portoghese ha saltato la sfida d’andata. I bianconeri proveranno l’assalto al primo posto dopo il 2-0 subito all’Allianz Stadium.

Il Barcellona parte favorito nell’ultima giornata della fase a gruppi: i blaugrana hanno vinto per 3-0 e pareggiato 0-0 gli ultimi due confronti contro i bianconeri in casa. La squadra di Ronald Koeman è a quota 15 punti, a punteggio pieno, ma il momento non è dei migliori considerando la sconfitta contro il Cadice in Liga: attualmente i catalani sono noni in classifica con due giornate da recuperare. In Champions League il Barcellona ha segnato 16 gol e subito appena due reti.

La Juventus per arrivare al primo posto deve vincere con 3 gol di scarto oppure con due gol ma con un punteggio dal 3-1 in su. La squadra di Andrea Pirlo ha vinto per 2-1 sul finire del Derby della Mole contro il Torino: un buon modo per dimenticare l’1-1 di Benevento. I bianconeri proveranno ad infilare la terza vittoria di fila per conquistare il Gruppo G e continuare a sognare anche senza Giorgio Chiellini e Merih Demiral.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Barcellona e Juventus sfida valida per la sesta giornata del Gruppo G della UEFA Champions League 2020-2021 di calcio, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 21.00 al Camp Nou. Buon divertimento!

Foto: Marco Alpozzi/ LaPresse