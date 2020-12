LIVE AZ Alkmaar-Napoli 0-1, Europa League in DIRETTA: Mertens porta in vantaggio gli azzurri!

CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA DIRETTA LIVE

23′ Il Napoli è piuttosto difensivista in questi primi minuti: sono i padroni di casa a fare la partita.

20′ OSPINA SI SUPERA! Gran destro di Aboukhlal ma il colombiano si allunga in angolo.

18′ L’AZ Alkmaar prova a crescere ma gli azzurri chiudono gli spazi nel modo giusto.

16′ MERTENS A VOLO! Alto il sinistro sullo scavetto di Zielinski,

16′ Esce Bizot sul cross dalla destra di Insigne.

15′ Punizione interessante per gli azzurri dal limite dell’area.

13′ La Real Sociedad è sullo 0-0 contro il Rijeka: gli azzurri sarebbero già ai sedicesimi e primi nel girone.

10′ Ottimo avvio dei partenopei: l’AZ Alkmaar costruisce dal basso ma il Napoli pressa alto.

7′ Dries Mertens, tornato nella sua posizione, ha segnato immediatamente aggirando Martins Indi su cross dalla destra.

6′ 1-0 NAPOLI IMMEDIATO! CONTROPIEDE DI MERTENS E VANTAGGIO OSPITE

3′ Ottima partenza dei padroni di casa: Napoli sulla difensiva.

1′ Si parte in Olanda: batte l’AZ Alkmaar.

INIZIO PRIMO TEMPO

20.58 Squadre in campo: piove in Olanda.

20.55 Giocatori nel tunnel!

20.53 Alla prossima giornata dunque il Napoli giocherà contro il Crotone mentre l’AZ sfiderà il Groningen nel campionato olandese.

20.50 Tra poco scenderanno in campo le due squadre!

20.47 Finisce la sfida del Milan: 10 punti per i rossoneri, a -1 dal Lille dopo la vittoria per 3-2 su Celtic. Grande successo per Pioli che ottiene la qualificazione ai sedicesime di Europa League.

20.45 Prosegue il riscaldamento in Olanda: cresce l’attesa per la qualificazione.

20.43 4-2 del Milan: i rossoneri adesso sarebbero qualificati insieme al Lille che sta vincendo contro lo Sparta Praga. Grande momento per Stefano Pioli.

20.41 Intanto Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Gennaro Gattuso rinnoverà sino al 2023. Lorenzo Insigne è fondamentale per noi come questa partita: vogliamo qualificarci”.

20.38 L’Inter invece ha vinto per 3-2 in Germania contro il Borussia Mönchengladbach: i tedeschi giocheranno contro il Real Madrid all’ultima giornata mentre i nerazzurri contro lo Shakthar Donetsk.

20.35 La Lazio invece ha pareggiato contro il Borussia Dortmund e si giocherà la qualificazione contro il Club Brugge così come l’Atalanta contro l’Ajax dopo l’1-1 contro il Midtyjlland.

20.32 Tra le italiane, anche i Champions League le compagini tricolori sono state protagoniste: la Juventus è già qualificata e il 3-0 alla Dinamo Kiev ha permesso di giocarsi le ultime chance per il primo posto contro il Barcellona all’ultimo giorno.

20.30 Intanto sta giocando il Milan tra le italiane: i rossoneri stanno vincendo per 3-2 sul Celtic a San Siro e al momento resta al primo posto con 10 punti davanti a Sparta Praga con 9 punti e Lille 8 punti.

20.27 Gli olandesi hanno vinto per 2-1 sul tavolo dell’Heracles dando seguito ai successi ad Heerenveen ed Emmen: un importante filotto per recuperare in campionato.

20.24 L’AZ Alkmaar è attualmente al settimo posto in Eredivisie con 17 punti: gli olandesi sono a 10 punti dall’Ajax capolista. La squadra di Slot ha una partita in meno.

20.22 Gli uomini di Gennaro Gattuso sono a -6 dal Milan primo in classifica: domenica alle 18, gli azzurri andranno in Calabria per sfidare il Crotone.

20.19 I partenopei hanno recuperato terreno in Serie A a quota 17 punti, raggiungendo la stessa Roma e la Juventus: in bilico però ci sono sempre la sfida di Torino non giocata contro i bianconeri e il punto di penalizzazione ricevuto.

20.17 Gli azzurri hanno dominato i giallorossi allo Stadio San Paolo nel giorno del tributo a Diego Armando Maradona: Lorenzo Insigne, Matteo Politano, Fabian Ruiz e Dries Mertens hanno calato il poker.

20.14 L’ultima giornata del girone F, la sesta partita del gruppo, vedrà il Napoli giocherà in casa alle 18.55 giovedì prossimo in contemporanea con la sfida tra Rijeka e AZ in Croazia.

20.12 La Real Sociedad stasera giocherà contro i croati: l’importante è non complicare il discorso qualificazione perdendo stasera e rischiando di giocarsi tutto all’ultima giornata.

20.10 Il Napoli proverà a chiudere il discorso qualificazione già stasera ma basteranno anche due pareggi ammesso che poi sia Real Sociedad che Az Alkmaar battano il Rijeka.

20.08 Gli azzurri infatti, dopo il 4-1 contro l’Atalanta, ha poi subito un brutto momento con le sfide successive perdendo contro Sassuolo e Milan, prima del 4-0 di domenica scorsa contro la Roma.

20.05 All’andata, allo Stadio San Paolo, l’AZ Alkmaar ha vinto per 1-0 grazie al gol di De Wit: una sconfitta che ha inaugurato il momento negativo in casa con ben tre sconfitte di fila.

20.02 Gli azzurri sono al primo posto con 9 punti nel girone F davanti agli spagnoli e AZ Alkmaar attualmente a quota 7 punti dopo lo 0-0 di settimana scorsa.

20.00 Partita molto importante in Olanda: il Napoli vuole vincere per ottenere la qualificazione ai sedicesimi di finale. Agli azzurri basta una vittoria stasera oppure contro la Real Sociedad settimana prossima.

19.57 L’AZ Alkmaar propone un modulo a specchio: Arne Slot schiera ancora De Wit dopo il gol dell’andata proponendo il veterano Martins Indi in difesa. Osservato speciale anche Koopmeiners.

19.55 L’ex tecnico del Milan ritrova David Ospina tra i pali mentre Nikola Maksimovic affianca Kalidou Koulibaly: in avanti Dries Mertens preferito ad Andrea Petagna con il ritorno da titolare di Lorenzo Insigne.

19.53 Gennaro Gattuso dunque, come fece Maurizio Sarri al primo anno a Napoli, cede ai consigli e sceglie il 4-3-3 come modulo al posto del 4-2-3-1 usato negli ultimi mesi.

19.51 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI!

AZ (4-3-3): Bizot; Wijndal, Martins Indi, Chatzidiakos, Sugawara; Stengs, Koopmeiners, Midtsjo; Gudmundsson, De Wit, Aboukhlal. All. Slot

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabiàn, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

19.49 Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra AZ Alkmaar e Napoli, sfida valida per la quinta giornata del girone F dell’Europa League 2020/21 di calcio maschile.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra AZ Alkmaar e Napoli, sfida valida per la quinta giornata del girone F dell’Europa League 2020/21 di calcio maschile. Partita fondamentale per il passaggio del turno: dopo l’1-0 dell’andata in favore degli olandesi, nel primo e unico confronto tra le due compagini nella loro storia, all’AFAS Stadion si sfidano la prima e la terza del girone. Gli azzurri in caso di vittoria si assicurerebbero un posto ai sedicesimi di finale.

L’AZ Alkmaar gioca un’altra partita in casa dopo lo 0-0 ottenuto contro la Real Sociedad: gli spagnoli sono secondi e potrebbero giocarsi il primo posto allo Stadio San Paolo tra 7 giorni se dovessero vincere contro l’HNK Rijeka. Gli olandesi hanno espugnato proprio Napoli all’andata grazie al gol di Dani De Wit e proveranno a rovinare ancora i piani della compagine di Gennaro Gattuso. Attualmente la squadra di Arne Slot è settima in classifica nel campionato olandese e reduce dal 2-1 sul campo dell’Heracles.

Il Napoli è reduce dalla roboante vittoria per 4-0 sulla Roma: un successo importante per onorare Diego Armando Maradona e soprattutto per infilare il primo successo in casa dopo le sconfitte contro gli stessi olandesi, Sassuolo e Milan. Gli azzurri hanno invertito la rotta in Europa grazie alla doppia vittoria sull’HKN Rijeka con il 2-1 in Croazia e il 2-0 all’ombra del Vesuvio. Il tecnico calabrese dovrà fare a meno di Victor Osimhen ancora alle prese con un problema alla spalla.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra AZ Alkmaar e Napoli, sfida valida per la quinta giornata del girone F dell’Europa League 2020/2021 di calcio maschile, con la cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 21.00 all’AFAS Stadion. Buon divertimento!

