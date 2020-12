F1, Romain Grosjean avrà la possibilità di possibilità di girare con una Mercedes in un test privato

Romain Grosjean avrà la sua chance. La Mercedes, infatti, ha deciso di assecondare i voleri del pilota franco-svizzero della Haas, protagonista di un terribile incidente nel corso del primo giro del GP del Bahrain (terzultimo round del campionato 2020). Un crash che avrebbe potuto costargli la vita, ma fortunatamente i dispositivi di sicurezza e anche la fortuna hanno evitato un tragico epilogo.

Ebbene, l’aspirazione di Romain era quella di concludere la sua carriera al volante di una monoposto. Per questo, in un test privato, Grosjean potrà risalire su una vettura di F1 grazie alla scuderia di Brackley. Come aveva riferito al sito ufficiale della F1 nei giorni passati, il racing driver aveva chiesto di correre almeno: “10-15 giri, anche da solo” per evitare che quanto descritto fosse l’ultimo ricordo su una macchina da corsa.

La decisione, però, in vista del prossimo GP di Abu Dhabi (ultimo della stagione) era stata diversa e per questo Romain era tornato a casa in Svizzera per continuare la convalescenza, chiudendo così il suo rapporto con il team Haas, durato 98 gare. Da questo punto di vista la Stella a tre punte ha teso una mano al 34enne nativo di Ginevra.

