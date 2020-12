F1, cosa è successo alla Mercedes ai box? Disastro con le gomme, George Russell zavorrato mentre era in testa

Il Gran Premio di Sakhir 2020 ha regalato innumerevoli colpi di scena, ma il momento cruciale della gara si è materializzato al 62° con il tragicomico pasticcio ai box della Mercedes. Un errore gravissimo da parte del team campione del mondo, che ha compromesso in un colpo solo la corsa di entrambi i piloti regalando di fatto la vittoria alla Racing Point di un incredulo Sergio Perez. Quest’oggi la casa di Stoccarda ha gettato alle ortiche una doppietta ormai ampiamente in ghiaccio (dopo il ritiro di Verstappen al primo giro), ma soprattutto ha privato George Russell della prima vittoria in carriera nel Mondiale di Formula 1.

A 25 tornate dal termine del Gran Premio, Mercedes si trovava infatti in totale controllo con Russell davanti a Bottas e tutti gli altri inseguitori molto lontani in termini di distacco. L’ingresso della Safety Car (per detriti in pista) ha però portato il muretto box ad effettuare una scelta sulla carta abbastanza sicura: fermare le due macchine e montare gomme nuove per il finale di gara conservando la prima e la seconda piazza in pista (blindando così l’uno-due). Il doppio pit-stop si è rivelato invece un completo disastro a causa di una disattenzione che ha mandato in grandissima confusione tutti i meccanici impegnati.

A Russell è stata montata per sbaglio la gomma posteriore sinistra (a banda gialla) riservata a Bottas, con il giovane pilota britannico che è stato quindi richiamato ai box il giro successivo per correggere l’errore. Il finlandese si è visto invece montare inizialmente le gomme medie (tre su quattro), ma a quel punto mancava chiaramente all’appello lo pneumatico utilizzato per sbaglio nel pit-stop del compagno di squadra. Il team di Brackley, ormai in totale confusione, ha deciso (per non perdere ulteriori secondi preziosi) di rimettere a Bottas le gomme hard usate con cui era rientrato ai box. Il risultato di questo pasticcio ha visto retrocedere Bottas in quarta (con le gomme hard dello stint precedente) e Russell in quinta piazza alle spalle della Safety Car. Il crollo prestazionale del finnico e la foratura accusata dall’inglese ha poi distrutto definitivamente la domenica Mercedes.

Foto: Lapresse