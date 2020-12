DIRETTA Sci alpino, seconda manche Santa Caterina LIVE: aggiornamenti gigante in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del gigante di Santa Caterina Valfurva (Sondrio) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Dopo la prima manche disputata questa mattina sotto una fitta nevicata, dalle ore 13.30 andremo a delineare il podio della prima prova tra le porte larghe sulle nevi italiane. Ricordiamo che, sulla pista lombarda, si gareggerà anche nella giornata di domani, sempre con un gigante.

Dopo l’esordio stagionale di Soelden, con il podio composto da Lucas Braathen, Marco Odermatt e Gino Caviezel, chi sarà il trionfatore sulla pista intitolata a Deborah Compagnoni? La prima manche ha messo in mostra un sontuoso Zan Kranjec. Lo sloveno ha dominato la scena con il tempo di 1:04.34 con 46 centesimi sullo svizzero Marco Odermatt e 48 su Alexis Pinturault. Quarta posizione per lo svizzero Loic Meillard a 49 centesimi, dopo un finale straordinario, quinta per statunitense Tommy Ford a 60, quindi è sesto il croato Filip Zubcic a 69 davanti ad Aleksander Aamodt Kilde a 1.04. Delude Henrik Kristoffersen, che accusa un distacco di 1.19 in sesta posizione, mentre fanno ancora peggio il nostro Luca De Aliprandini che accusa 2.05 e il norvegese Lucas Braathen, che chiude a 2.14, dopo aver vinto la prima prova stagionale di Soelden. Out Gino Caviezel e Cyprien Sarrazin. Non si sono qualificati per la seconda manche: Roberto Nani, Riccardo Tonetti e Hannes Zingerle.

La seconda manche del gigante di Santa Caterina Valfurva, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 maschile, prenderà il via alle ore 13.30 con la classica inversione dei trenta. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della gara, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco. Buon divertimento!

Foto: Lapresse